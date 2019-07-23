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單厚之／總統隨扈成走私集團　國安發大財之旅？　

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●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

「小心！匪諜就在你身邊」。這句兩蔣時代的警語，如今的蔡英文總統感受應該格外深刻。

總統府侍衛少校吳宗憲利用蔡總統出訪的機會，走私9800條免稅菸，一舉擊敗了蔡英文總統12天的出訪。「自由民主永續之旅」，瞬間變成「國安發大財」之旅。

沒有人記得蔡英文總統的外交成果、沒有人知道蔡英文回國講了「台灣派、中華民國派應該團結」的話。民眾只關心總統隨扈究竟是怎麼變成「走私集團」的？利用總統出訪走私香菸，難道我們是第三世界國家嗎？

▲國安局少校「吳宗憲」被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

蔡總統發表的三點聲明，除了切割、還是切割。蔡總統說，「免稅菸是國內採購發貨，與總統出訪行程無關」。但如果不是總統出訪，國安局官員何來這樣的機會走私？到機場載運私菸的車輛，難道不是國安局派去接機的？怎麼會與總統出訪無關？

蔡總統的聲明還提到，此案讓出訪的成果被忽略，這對第一線為外交打拼的同仁「不公平」。一般市井小民多帶一條菸就被查翻天，此行隨團的記者出關時也被海關嚴加盤查，國安局一帶就是9800條菸，究竟是對誰不公平？

官員、民代利用入境走公務門、禮遇通關之便，超額攜帶免稅菸酒早就不是新聞；但一般最最誇張也不過就是1、2箱之數，膽敢夾帶如此大的數量，肯定不是第一次。

一個不抽菸的少校，如何能有如此大手筆，一次下645萬的訂單，又哪來的信用卡額度可以刷這麼大的金額？645萬的免稅菸，轉手獲利至少數百萬。但小小一個少校，哪來的管道可以去賣這9800條菸？這背後是一個怎樣的集團，居然能夠打進國安體系，讓國安系統集體犯案？

▼立委黃國昌踢爆，訂購9,200條免稅菸的總統少校隨扈吳宗憲，本人根本不會吸菸。（取自黃國昌臉書）

國安局長彭勝竹請辭、總統府侍衛長張捷調離現職，這只是總統府「斷尾」的危機處理；總統府切割的態度，讓人懷疑此案究竟能辦到什麼程度、什麼層級？若最後只讓國安局少校吳宗憲一人扛起所有的責任，多數民眾恐怕都難以接受。

更諷刺的是，蔡英文政府上任以來，不斷的表達對退役將領的不信任，認為退役將領可能是「中共同路人」；立法院日前才三讀通過《國安五法》，將退將赴陸改為「終身管制」，如果「妨礙國家尊嚴」更可以剝奪月退俸。沒有想到，蔡總統最貼近的親衛部隊，也並不「效忠國家元首」。

蔡總統上個月才說，「國軍過去都和國民黨在一起」、「和民進黨不親」，經過她執政2、3年軍方溝通，現在他們（國軍）已經和我們一樣同心，現在是「對台灣有情感的孩子在當兵」。後來蔡總統說自己的話被斷章取義，強調自己的本意是指軍隊已經專業化、國家化。

結果一趟出訪，就把蔡英文口中的專業化、國家化的國軍「打回原形」。民眾才赫然發現，總統的近衛竟然腐敗至此；現在原來是「對新台幣有情感的孩子在當兵」、國軍是「跟犯罪集團在一起」。

蔡總統跟民進黨信誓旦旦地要在立法院下會期通過《中國代理人法》，但恐怕沒有什麼「中國代理人」會比蔡總統身邊這些知法犯法的侍衛更危險。蔡總統在處理「中共代理人」之前，更應該先處理身邊這些人。再多的軍購、再好的武器，到了這些見錢眼開的軍人手中，都只會變成一堆廢鐵，根本不可能保衛台灣、捍衛主權。

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