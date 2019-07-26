投書／進擊的台灣菸民

●王郁揚／台灣菸草減害協會理事長

此次總統府走私菸事件延燒至今，各界不斷猜測到底是哪個派系在鬥爭才衍生出此次揭弊，其實在立委黃國昌直播影片中已說明「揭弊的人跟各派系皆毫無關係。」其實，「菸」這小眾議題在民進黨執政時期，屢屢被提起，從「傑太日煙台南設廠」、「過期菸」、「2018民進黨選舉大敗原因之一」、「民進黨新潮流與傑太日煙的好關係」、「高雄市府官員用菸捐參觀菸廠」、「國健署菸捐貪污」、「降菸稅」、「平價菸」、「蔡總統因漲菸稅向菸民致歉」，到最近的「不依法行政，強硬反對加熱菸＆電子煙」以及這次的「總統府走私菸」，筆者觀察，今天弊案爆發完全是因為民進黨失敗的菸品政策，導致菸民積怨已久、已深，才導致菸民走上「進擊的菸民」一途。

▲網友製作圖檔：進擊的菸民，表達菸民對民進黨菸品政策的不滿。（圖／王郁揚提供）

菸稅菸捐收入重要

抽菸議題仍存在許多尚未解決的爭議，但菸稅與菸捐佔了臺灣稅收相當重要的基礎，以菸捐為例，衛福部國健署資料顯示：我國107年有50%的菸捐挹注健保準備金，共新台幣139.64億元；菸稅部分，106年菸稅漲20元後，財政部官員坦言107年長照財源80%由菸稅支撐，且根據財政部資料，目前菸稅總收入的62.9%挹注長照基金；目前長照服法修法已屆滿兩年，依法衛福部長照司須盡快提出長照財源檢討報告，以確認長照財源收入穩定與永續，此種矛盾的戒菸政策與長照健保政策，也常為人詬病「吸菸救長照」、「吸菸救健保」。

菸捐貪污、反對電子煙加熱菸 重挫政府公信

今年二月，時代力量立委黃國昌揭露國健署戒菸治療中心菸捐貪污一案，署長王英偉在接受委員質詢時，直接回應「署內部流程沒有問題」，黃也在臉書抨擊菸防組長羅素英當著黃的面前說謊；面對電子煙與加熱菸議題，衛福部上下同心，從部長陳時中、次長薛瑞元、次長蘇麗瓊，再到國健署全體同仁，一致反對電子煙與加熱菸，縱使支持者提供多國政府資料並在國發會公共政策連署平台連署通過，卻僅因為衛福部引用偏頗資料，強硬推翻各國的科學證據與忽視開放可保護公眾健康的事實；在政府菸品政策不依法行政且違背專業的事證累積，菸民對於衛福部甚至是對民進黨政府的信任，可說是降至冰點。

壓死駱駝的最後一根菸草

此次總統府走私菸一案，當大家關注誰該負責、誰該下台、蔡英文選情「芒果乾」的時候，壓死菸民的最後一根菸草卻是「有權有勢的人利用公務門，可以大量攜帶加熱菸草回國，一般民眾卻連帶一條加熱菸草都會被海關違法扣押。」如此強烈的權利被剝奪感，讓許多菸民對民進黨失敗的菸品政策產生強烈的不滿，甚至已有立委參選人向衛福部長陳時中提出瀆職告訴；民進黨政府的菸品政策如果還是如此忽視眾多菸民的心聲，2020年重蹈2018年地方選舉失利的情節，並不是不可能發生；筆者呼籲政府應重新檢視國際最新菸害防制具體作為，制定最適合台灣國情的菸害防制政策，以達2020選舉多贏的局面。

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