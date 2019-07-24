【國安私菸案】劉仕傑／沒有菸抽的日子

●劉仕傑／中華民國外交官、政治人物。曾任外交部北美司、歐洲司及派駐洛杉磯辦事處。

政論節目打來請我上節目談這起國安香菸事件，我婉拒了。粉專上有人留言請我評論，我思考了整天，猶豫不決。

我看到藍營見獵心喜，火力全開。這當然可以理解，只要一些似是而非的描述，就能秒殺總統這次出訪的成效。事件預期還會繼續延燒，畢竟採購名冊還沒見報。案件正在偵辦，沒有評論的必要。

但有一點值得我們深思：

「我們願不願意去面對這套籠罩在全國政府體系的陳腐文化，那個唯長官命令是從、沒有辦法培養個人榮譽感的官僚體系？」事件一出，坦白說，我周遭的朋友都說不意外。畢竟大家身處衙門許久，早已見怪不怪，只要長官交辦，做就對了。

例如有朋友說當年在空軍服役時，軍用運輸機運送金門高粱進松山機場牟利，因為本島只有專賣店能販售而且價格不同。

我們如果不去正視這個老舊的體系文化對國家競爭力所帶來的傷害；我們如果只相信蔡英文韓國瑜柯文哲或任何一個政治明星上來就能解決所有的問題；我們如果不痛定思痛，思考台灣這個海島的政府體制所使用的典章制度來自一個尷尬不合用的大陸型國家；我們如果不想面對這個政府體系的衰老靈魂，那我告訴你，這樣的悲劇還會繼續發生，無論藍綠誰執政。

去問問全台灣中央及地方公務人員，或任何在軍公教體系的人，相信都知道我在說什麼。

但是沒人敢講，願意講。

而令人悲傷的是，執政團隊在往前的時候，對於這個官僚體系跟既得利益結構，卻不得不保持友善的態度。要不然，要怎麼做事情呢？

要處理既得利益的問題，太費神了。要去思考既有做法的不合理，少天真了，烏鴉不是每個人都能當，你算哪根蔥呢？

這件事當然會打到蔡英文，但這不重要，選戰本來就是失分得分來之去之。

我擔憂的，是問題背後，這些很難在政論節目上好好說明的政府治理結構困境。

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