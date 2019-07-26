投書／「一中二席三憲」2020大選兩岸議題探討

▲不管誰選上總統，大家共同要面對的兩岸問題，只會更加嚴峻。（合成圖／ETtoday資料照）

●萬鈞／交通大學教授

一中二席三憲，是指在一個中國的框架之下，兩岸共享整個中國的主權，依各自的憲法（台灣、大陸）行使治權。二席是指兩岸政府在國際的組織各別擁有一個席位。

台灣大選即將來臨，除了第三勢力的柯文哲動向未明之外，郭台銘雖然輸了國民黨的初選，令他的支持者扼腕，但是他人氣並未下降，也有可能放手一搏參與大選。然而，不管誰選上總統，大家共同要面對的兩岸問題，只會更加嚴峻。對於台灣生死存亡的大議題，總統大選的政策不應該迴避，要嚴肅的討論。不能只憑一句話：一國兩制在台灣沒市場，呼攏一下帶過。

國民兩黨兩岸政策有不同嗎？

國民黨和民進黨在兩岸政策上面，最大的差異性即「是否承認九二共識」，其他方面實在看不出有任何不同，只要從民進黨大力推「去中國化政策」時，國民黨的默認就可以看出。國民黨承認九二共識的優點是降低兩岸的對抗和衝突，讓台灣獲得比較多經濟方面的利益，外交上面暫時休兵，減少國家資源的浪費。這些主張被民進黨攻擊為「傷害台灣主權」，以此打擊國民黨，例如綠營所發動的「太陽花學運」，以社會運動鬥垮國民黨。

對於中國大陸而言，現階段若是較為友善的國民黨執政，可以不必提早和台灣攤牌，以便爭取更長的和平機遇，儘速強化和美國軍事以及經濟的競賽，未來在台海就會有更大的主導權。但是大陸領導人應該心知肚明，國民黨和民進黨的主張真的差別不大。

一中是否還能各表？

從習近平在今年一月份的講話可以看出來，台灣所認為的「九二共識，一中各表」，未來「各表」的空間已經沒有了，可以說「一個中國」的原則已經搬上了檯面。台灣民眾一定要瞭解，我們所處的現狀，要不然就是有必死犧牲的精神來捍衛台灣，要不然就是要在「一中」的原則之下，展開兩岸的政治協商和談判，模糊處理兩岸問題的空間已經日益被壓縮。

但是我們不需要氣餒，危機中本來就有轉機的可能，我們為什麼要怕談判？為何一定要在戰爭之後，接受所有痛苦的安排，或是在武力威嚇時，簽城下之盟？為什麼要認為談判就等於放棄台灣的民主制度，就是投降？

以現今中國的大戰略而言，還是希望能在和平的環境中持續壯大，大到美國無力壓制其崛起。因此對於戰爭，能免則免。前陳水扁執政時期的國防部副部長林中斌教授很早就說過，中國的大戰略是「不戰而主東亞」，而近年來從大陸各方面的佈局來看，這個大戰略已經往「不戰而主歐亞非（Euroafrisia）」的方向發展。中國不會希望以戰爭解決台海的問題，因為一方面會打亂了民族復興之路的步調，另一方面，若是以戰爭統一中國，未來治理台灣會是件很棘手的事情。所以此時台灣走到談判桌，為時還不晚，若是一直逃避現實，則未來前景堪憂。

▲台灣大學張亞中教授，曾為2020國民黨總統初選候選人。（圖／記者林敬旻攝）

一中二席三憲：一中三憲的加強版

台灣大學張亞中教授所提出的「一中三憲」，有非常完整的論述。最近新成立的「國會政黨聯盟」提出了「一中二席」的兩岸政策，雖然過去已經有學者討論，但是由一個政黨直接提出「一中二席」做為政策，還是讓人眼睛為之一亮，筆者認為「一中二席」可以為「一中三憲」在台灣的國際參與的實踐，做最佳的補強。其論點是在一中之下，台灣以中華民國的名義成為聯合國的會員，將兩者合併起來，則成為「一中二席三憲」。

先從「一中」和「三憲」談起。目前兩岸的政府，分別都有自己的憲法來治理所管轄的地區和人民，通過政治談判後，兩岸在「一中屋頂」之下，簽訂「和平協定」，另設第三部憲法來規範兩岸，兩岸人民和政府共享整個中國的主權，並且承諾不分裂中國。這裡的「一中」是指談判之後的一個中國，國名可以商量。

至於「二席」可說有兩個意涵。第一是指一個中國之下，如前所述有兩個治理的政府，其一是大陸地區的「中華人民共和國」政府，另一則是台灣地區的「中華民國」政府；「兩席」還有另一個重要的意義，既然兩岸在一個中國之下簽訂和平協定結束敵對狀態，基於主權平等（不分中央與地方）的原則，兩個政府分別在聯合國都擁有一個席位。由於這兩個政府所治理地區國土面積大小和人民數目顯然不對稱，「中華人民共和國」政府保有現在聯合國常任理事的席位，「中華民國」政府則是擁有一般會員的席位。相信這樣的說法沒有人會反對。

為何「二席」可以被兩岸接受？

對台灣人民而言，諸多無奈之一，就是無法參加國際組織和事務，若能經由政治談判，讓台灣以中華民國的名義成為聯合國一個會員，對於台灣民眾而言當然有絕大的吸引力，也展現了中國大陸最大的善意，可以成為兩岸政治談判無可取代的誘因。民進黨借中華民國的殼上市，其實不也是希望能保有台灣自由民主的生活？若是能以中華民國的名義加入聯合國，相信也不至於會反對談判。

可能有人會認為大陸不可能接受這樣的談判條件，不然為何對於每年聯合國開會時，台灣盟邦為我們提出加入聯合國的提案時，大陸都嗤之以鼻而反對？其實，這是完全不同的情況，目前我們推動入聯，是撇開中國大陸，完全以主權國家的形式去申請，當然會遭致中國反對，因為不可能讓台灣獨立於大陸之外。若是經由兩岸政治談判而讓整個中國（一中）有兩個席位，解決兩岸問題，就變成一個可行的方式！對中國而言，讓台灣不脫離中國這個大家庭應該是最重要的課題。中國越強大，會越有自信，就不會死抱著中央政府和地方政府這樣的思維來處理台海問題。毛澤東曾經說過，台灣問題可以等一百年，經由一中二席三憲，對大陸而言，何嘗不是一個解決之道？

▲2015年的馬習會被視為近年來兩岸最高領導人的一次歷史性會面。（圖／記者張一中攝）

一國多席的範例

在歷史上，前蘇聯在聯合國就曾經有三席：蘇聯，烏克蘭和白俄羅斯。大陸的重量級學者、清華大學國際關係主任閻學通教授也曾討論過兩岸此種可能的安排，可見大陸也並非鐵板一塊。

另外一個有趣的例子是非洲坦尚尼亞聯合共和國是由坦噶尼喀（非洲大陸）和尚吉巴（附近小島）兩部分所組成，兩個政府有各自的憲法與總統。2009年胡錦濤和2013年習近平去訪問該國時，分別會見兩邊的總統，雖然坦尚尼亞在聯合國只有一席，兩個政府同時存在而且治權分立卻是不爭的事實，而中國兩任領導人的動作對台灣的政治意涵，不言而喻。

一中二席三憲：最低的成本，最高的成就

實踐「一中二席三憲」，能讓台灣和大陸在解除對抗的情形之下迅猛發展。台灣得以維持本來的政治制度，又能進入國際社會。至於大陸的兩岸政策，無非是要讓台灣人民和這塊土地回歸到中國，同時獲得戰略地緣的優勢，打破西方的封鎖線。「一中二席三憲」的成功，可以達成用最低的成本，成就兩岸最大的功業，會讓國際刮目相看，見識到中國人的智慧，避免了西方帝國主義的戰爭手段，以和平的方式來化解衝突和矛盾，成為實踐人類文明的最佳典範！

熱門推薦》



►免稅菸不是重點 政治家要直面問題而不是逃避

►總統隨扈成走私集團 國安發大財之旅？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。