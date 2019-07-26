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【看劇人生】這些韓劇好敢演！盤點劇中充滿既視感的政治金句

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●作者／姬貴妃

韓劇題材葷素不拘甜辣摻雜，不僅愛情偶像劇拍的唯美，律政檢警劇揭社會黑暗面，更是血淋淋唇槍舌劍。演技好壞其次，關鍵在於台詞是否「讓觀眾心有戚戚焉」，他山之石羨慕之餘，類似的論調咱們在台灣聽的更多，但......多是政論節目裡的政黨或名嘴罵街。

《WWW：請輸入檢索詞》

▲▼《WWW：請輸入檢索詞》財團老闆排排坐，等候總統「訓勉指導」。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《WWW：請輸入檢索詞》財團老闆排排坐，等候總統「訓勉指導」。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

兩大入口網站競爭，串起三個職場女強人的愛情故事，網路傳播影響力無遠弗屆，是每個人、每個政府都想掌控的，緣於總統大選關鍵字操控的《WWW：請輸入檢索詞》當然得來幾段權力對話：

總統警告財團老闆：「如果妳想妨礙我，我也有充分的能力可以妨礙貴集團。」

財團老闆：「您是在威脅我嗎？沒有什麼權力比總統的權力更脆弱、更容易擊垮了吧？身敗名裂的總統我們見過不少，但您見過大財團身敗名裂嗎？」

總統「很關心」即時關鍵字的事：「如果入口網站同意在合約裡加註『在政府提出要求時，可以刪除即時關鍵字』，你們公司的電費就可以改以工業用電計，一年節省70億韓幣（相當於新台幣2億）。」

財團老闆：「沒問題！」

網站主管：「上屆政府就想這麼做了，但我們不可能答應。」

財團老闆：「只有年輕人會計較假新聞被操縱的事情，你以為這樣就能改變世界嗎？世界是屬於沈默的人的，就因為那些人什麼都不做，才改變世界的；執政黨在乎的，就只是在野黨主席不倫事件是否被揭發......。

網站主管：「那種時代已經過去了，造假只會引發爭議，當我們市佔率降低、影響力勢微時，執政黨還會在乎我們嗎？」

《各位國民》

▲政治人物、詐騙首腦，你覺得誰比較會說謊？（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

這部韓劇描述國會議員選舉及問政過程，雖然是名符其實的政治寫實劇，但男主角身分其實是詐騙集團首腦，謊話連篇是原本的個性及日常，沒想到和政客相比...咳咳，當然是甘拜下風。

例如：大韓民國的選舉很簡單，只要抓住對方的弱點死咬不放就對了。詐騙是什麼？嘴上抹蜜，就是把人哄得開開心心地騙錢，用同樣的方法，我們要的是票不是錢。

你知道川普怎麼當選的嗎？一個只會買地賣地，成天上電視喊著You’re fired的傢伙。美國的白人，一直認為是他們打造了美國，結果被黑人比下去、被西班牙裔比下去、還被亞洲人比下去，明明是自己的國家，卻連伸直雙腿睡覺的房子都沒有的那些白人，就是打動了他們的心。

政治家都是想下一次選舉，偉大的政治家想的是下一代人，但你是詐騙犯，兩個都不是，用花言巧語騙人，做你最擅長的事：大幹一票！

還有還有，競選辯論和政見支票，聽起來也很台灣！

選民：「傳言說要蓋國宅，但我們不想要，候選人您怎麼看？」

侯選人：「我參選的理由，就是反映人民的聲音，不僅在座各位，很多人都反對國宅，我認為要重新商議。」

選民：「比起國宅，我們更想要高級公寓，更希望有地鐵站，您能幫我們實現嗎？」

侯選人：「能否實現這句話的表達有點不恰當，我就是為了實現這個才參選、才在這裡的，『沒有凌駕於國民之上的權力』，希望各位和我共同為這句話做見證。」

《圈套》

這是個上流變態集團獵殺人的故事，短短7集無比驚悚，由於男主角是當家主播，他的許多「理念」，成為貫穿全劇的關鍵：

少數優秀人種必須支配多數愚昧人種，許多執政者把這些大數據用在大眾上，民眾的日常生活雖然辛苦，卻沒有多餘的心力去思索原因，只要拋出一個害他們過的辛苦的對象，他們就會去撕咬那個人，屆時再以溫和正義的面貌現身，摸摸頭安撫一下就好，就像訓練狗。

有時會看到這個社會充斥著黑暗與不公不義，但正義就算來得慢了點，或甚至太遲，也一定會有伸張的一天。

制伏韓國史上最邪惡集團，成為空前絕後的政治人物。（結果男主角自己成為最邪惡的人）

《特別勞動檢查員趙常風》

▲財團的霸與橫，小勞工的怨與怒，政客在乎的只有名與利。

政治職人劇，講述勞工檢查員如何「伸張正義」，戲裡懲惡治奸，大快人心，現實生活中的我們呢？難吧。

●公務員不是鐵飯碗，而是無論面對什麼壓力，都絕對不能打開蓋子的超高溫壓力鍋。

●沒有人是局外人，每個人都是關鍵人物。（無論是長期疲勞駕駛差點發生車禍的公車司機、承受不合理待遇甚至被性騷擾的派遣職員、揭發不當醫療行為而遭解雇的實習醫師、被業主以各種理由扣薪的工讀生，今天你冷眼旁觀，明天也不會有人幫你）

●長官訓斥趙常風：識時務者，看得懂情況行事的人，才能執行公務。執行公務，90％靠的是退，該退則退

●公務員執法常遇挫折，人就是會遇到很多無可奈何的事，只有能一忍再忍的人，才能完成工作，這世界是由那些人慢慢改變的。

●議員選舉作秀當一日客服：「親愛的市民，職場上有什麼煩惱？」

接電話市民：「你老婆跟兒子操弄股價，害我大賠，人民找不到工作，你以為大家是傻子嗎？選舉到了準備些好吃的就可以嗎？」

議員：「國民的憤怒這麼大，就讓我來當出氣筒吧！」（真的伶牙俐齒，難怪能選上）

熱門文章》

►《WWW：請輸入檢索詞》看網媒如何影響大選？

►看透世界的人們　《輔佐官》揭露議員的權鬥內幕

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