投書／庶民與權貴角色互換的弔詭

▲若兩黨不論如何輪替，都能關注庶民議題，眾多百姓與好日子的距離就不會遠。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

●戴東清／南華大學國際事務與企業學系副教授

負責蔡英文總統外訪維安的特勤人員爆發走私菸品案，且數量高達萬條，不僅讓蔡英文外訪的成果失焦，也曝露國安單位與華航之間有體制系腐敗的弊病。不僅如此，此案由於涉案人交岀50個團購人員名單，包括讓許久未曾出現的「貴婦團」，再次攻佔媒體版面，也使當年「貴婦團」協助前第一夫人湊發票報支國務機要費的舊聞，重回人們的記憶當中。

只是令人感到弔詭的是，民進黨在創黨之初號稱是以「穿草鞋」對抗「穿皮鞋」的國民黨。1998年時任台北市長的前總統陳水扁，在競選台北市長連任時，還特別以「土狗對抗貴賓狗」，來形容他與國民黨台北市長參選人馬英九之間的選戰競爭。沒想到民進黨前後兩次的執政，總是與權貴脫不了關係，「一例一休」不到一年內的兩次修法，更讓勞工感到「心中最軟的那一塊」，不過是說說而已！

很難想像2018年底的縣市長選舉，國民黨的高雄市長參選人韓國瑜，可以靠「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」，打贏在高雄市（含合併前的高雄縣）已經執政2、30年的民進黨參選人，且「庶民」形象自此如影隨形。尤其是當總統府發言人形容韓國瑜是「喝醉的土包子」，全台各地不僅掀起一股「土包子」的風潮，也更強化了韓國瑜在民眾心中此種「庶民」的形象。

即使韓國瑜爆出有近1億3千萬的競選政治捐款，以及妻子名下在雲林有農舎，都未對其「庶民」的形象造成重大影響。因為相對於擁有龐大執政資源的民進黨，國民黨在黨產被凍結之後顯得更加「庶民」。不知民進黨政府現在會否後悔透過黨產會凍結國民黨的黨產？否則每次選舉，民進黨都可把國民黨黨產當作宣傳議題，表明這是不公平的選舉，來爭取民眾的認同感。

曾幾何時，民進黨原本「庶民」的形象，在執政之後，因開口是「土包子」、閉口庶民是「摧毀城市質感」而遠離，再加上始終與「貴婦團」的關係密切，權貴形象漸漸凸出。反觀國民黨在缺乏黨產的挹注之後，逐漸與「庶民」的形象劃上等號，不再是民眾心目中的「權貴」。試問世上有每個月必須借款三千萬才能讓組織正常運作的權貴嗎？

當然這不意味著，國民黨的權貴形象將一去不復返，若那天全面執政之後，龐大執政資源又讓權貴形象重現，屆時恐怕得靠民眾再次用選票提醒國民黨，要關注庶民議題。同樣地，民進黨也並非不再庶民，無論在朝在野，只要持續關心庶民議題，以其過去更貼近庶民的歷史，要重新得到庶民的認可，並不困難。若兩黨不論如何輪替，都能關注庶民議題，眾多百姓與好日子的距離就不會遠。

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