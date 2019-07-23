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大小綠墨綠內鬨　分裂躁動的綠營與「工具人之死」

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▲蔡英文曾幫黃國昌站台。（圖／記者黃克翔攝）

●雁默／自由撰稿人

7月20日，深綠獨派團體「喜樂島聯盟」宣布正式組黨，並參戰2020大選與民進黨分庭抗禮，第一屆黨主席由台灣基督教長老教會牧師羅仁貴擔任。消息一出，綠營人士譁然，這象徵民進黨的分裂嗎？

其實，從羅仁貴在建黨當天受訪，表明「應該不會」自行推出「總統」參選人，卻又在當天深夜發出聲明「不排除」自推人選，顯示這個政黨自我定位不明，很難對選舉產生什麼實質影響，因此要說這就是民進黨分裂恐言過其實，但硬掰綠營沒分裂，又不符實情。

▼由前民視董事長號召成立的獨派團體「喜樂島聯盟」20日宣布正式組黨，首任黨主席羅仁貴。（圖／記者李毓康攝）

喜樂島的主要成員皆為對蔡英文極度不滿的獨派人士，如被「趕出」民視的前老闆郭倍宏、前主持人彭文正 ; 或是不滿管中閔就任台大校長的眾學者們 。這個團體在去年發起「正名制憲」公投等「獨立」運動，帶頭的郭倍宏就遭到美國前AIT主席卜睿哲公開點名批判，而後硬是被蔡英文邊緣化，成為挺賴清德參選的外圍組織。

無論如何，加上時代力量黨，綠營內部已實質分裂出兩個小綠政黨，一個代表「獨青」，一個代表「獨老」，欲在2020大選瓜分民進黨選票，即便兩個小綠都不承認自己是「小綠」，而自我定位為「更綠」。（台聯黨則已徹底邊緣化）。

喜樂島聯盟在去年的公投與一年來的「反蔡」活動挫敗下，已遭蔡英文大幅削弱了勢力。原本喜樂島聯盟有李登輝、陳水扁、呂秀蓮以及其他綠營小黨或團體的公開支持，不過在賴清德遭蔡英文勢力於初選擊潰後，這一批獨派人士已四分五裂，2020到底是否該團結挺蔡，也出現嚴重分歧。

如今，陳水扁因一己之私，雖仍戰術性支持喜樂島，但明顯已與之保持距離。其餘被蔡英文收編的獨派團體，則與喜樂島劃清界線，無論是利益上或理念上，遭往昔戰友切割，喜樂島只要一創黨就成「孤島」。

▲前總統陳水扁19日出席北社募款餐會，民進黨主席卓榮泰一現身就直接找陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）

簡單說，喜樂島就是沒實力挑戰蔡英文，且既怕遭到獨派團體以不團結為由而集體排擠，又不甘向蔡英文輸誠，最終在自身存續大有問題的背景下硬創黨，企圖以參加選舉的方式重新累積實力。缺乏政治明星與長年運作政黨派系的經驗，這樣的政黨，從出生就被認為註定夭折。

民進黨之所以對喜樂島創黨一事保持低調，只是不想讓藍營或柯文哲見縫插針，而非忌憚這個小綠的選舉實力。

只要喜樂島沒有旗幟鮮明地反對蔡英文，並集中火力「打蔡」以累積綠營選民認同，這個黨難以區隔其他綠營獨派團體自立，因為喊「建國」、「台派」、「反中」的綠營團體非常多，不差喜樂島一個。

蔡英文對台灣的最大貢獻，就是以權鬥的方式昭告大眾，深綠獨派的力量其實很小，而且還可以收買，因為這股勢力本就有嚴重的內部分歧。有「白左」光譜裡的基進黨、綠黨、時力黨，也有日系的高齡「公嬤獨」、美系的「公嬤獨」，外界長期詬病民進黨為這些理念分歧甚至矛盾的「台派」所綁架，終於在蔡英文「曬家暴」的權鬥中一一現出原形，並公開分裂。

真正令民進黨忌憚的不是這些反正會含淚投票的「極獨派」，而是「中間派」柯文哲。

除了柯文哲，次具威脅的還有「獨青黨」時代力量，但「時力」也正面臨小廟大分裂的狀態。

餅愈小，搶愈兇，時代力量在「九合一」選舉時發生實質利益與理念的衝突，為地方民代席次而發生「挺柯 v.s. 反柯」的矛盾，選後裂痕更是擴大到「挺蔡 v.s. 反蔡」的天人交戰，這次為的「立委」席次。

時力的分裂顯示內部對民進黨2020大選的選情評估有所落差，黃國昌顯然看衰民進黨，想走柯文哲的跳船路線自保，其與網紅「館長」合體「反紅媒」，一定程度意味著獨青族群的分裂。黃國昌想在「獨青版圖」切割出的是「挺柯，挺蔡，挺黃」三塊大餅，這三個部分也就是「和中，半套反中，全套反中」，這對聲望無量下跌的他而言是唯一的出路，因此堅持不做民進黨隨附組織。

問題是，時力黨中央與林昶佐派認為，2020還是要與民進黨合作以保住席次，但即便是持有這種想法者也冒著疑慮。

處理時力，蔡英文再祭出權鬥機巧，延攬太陽花學運領袖林飛帆為黨副秘書長，裂解「時力」的獨青代表性。這雖然不算一槍斃命的殺招，但足以使小綠在與大綠的合作意向上進退兩難，正式步入泡沫化危機。

▲時力餐會上黃國昌與林飛帆互動熱絡 。（圖／記者洪正達攝）

有鑒於蔡英文的最大利益，就是邊緣化「喜樂島」與「時力」兩個小綠，「時力」想保有自己的一片天，或那一畝小池塘，唯一的選擇也是「反蔡」，否則兩黨的下場就是氣若游絲的台聯黨。

在小綠的主戰場「立委」席次上，民進黨自己都面對席次縮小的必然結局，若兩個小綠推出的人選不夠強，根本沒有獲得禮讓的空間。一般認為，小黨自行推出「總統」參選人才有拉拔「立委」選情的能量，但2016年的宋楚瑜殷鑑在前，「總統」票大幅成長，卻對「立委」席次毫無幫助。

不過，當時宋楚瑜的失敗在於其過於明顯為蔡英文的側翼，以致親民黨路線模糊，難以建立「立委」正當性。因此兩個小綠想突破重圍，唯一的選擇就是跳船「反蔡」，而非作其側翼。尤其今年選情與2015年大不同，若與蔡英文同在一條船上共生死，一起覆滅的機率高很多。

「挺蔡派」在黃國昌與館長合體搞遊行時即號召綠營支持者別蹭熱鬧，因為這是一支跳船部隊，參加形同鼓勵跳船。不過，黃國昌利用館長人氣謀私取得成功，不但使「時力」分裂態勢更明顯，也使綠營整合更形困難。

表面上，年輕選民近期大量回流到挺蔡的軸線上，但從館長自我矛盾的意識形態掙扎可看出，獨青其實在柯文哲與蔡英文之間陷入迷航。

館長的表現時而「中華民國派」，時而「台派」，他友柯、友蔡、友黃、又友郭，自己陷入迷亂狀態。要說館長是「台派」，因他「嗆中」紀錄斑斑可考，證據可不少。但要說館長是「中華民國派」也有鐵的證據，如他主張「兩岸一家親」、「血濃於水」、「中國人是我們的同胞」、「我們都是中國人」。因此館長的粉絲們也陷入迷航，到底還要不要「反中」？

▲館長的表現時而「中華民國派」，時而「台派」，他友柯、友蔡、友黃、又友郭。（圖／記者李毓康攝）

館長作為獨青的觀察指標之一，其實逐漸在「台派」與「中華民國派」中找到了最大公約數，也就是「反共不反中」。年輕人看似逐漸凝聚了這種新共識，促使蔡英文不得不在美國喊出團結「台派」與「中華民國派」的怪異路線，以最大化年輕選票。

這種假中間路線也是「中共代理人」修法的背景之一，受災戶並非藍營，而是兩個小綠鮮明的台派路線遭到邊緣化，柯文哲亦受災慘重。在這個集中「反共」的戰場上，「喜樂島」與「時力」雙雙流失話語權戰力，才從上海「雙城論壇」回台的柯文哲，在「中共代理人」戰場也一樣陷入失語，只能另闢戰場。

至此，民進黨已無政黨版的兩岸路線，只剩蔡英文的「搶票路線」，不挺蔡的綠營政黨是死路一條，挺蔡的，也還是死路一條，大小姐意在逼迫小綠選擇，是早死還是晚死而已。

因此可以說，蔡英文版的「團結」，其實就是掐死對她有二心的同志，並以此掩飾實質分裂。

小綠們橫豎都是死，但「挺蔡而死」比「反蔡而死」更難堪，因為後者是堅持理念的「反抗軍」之死，死得其所，前者根本是兔死狗烹的「工具人之死」，死得窩囊。

綠營的假台獨佔比極大，看來只有「工具人之死」，不會有反抗軍。

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