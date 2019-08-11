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陳弘修／川普America First　郭台銘應勇敢參選高喊中華民國第一

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● 陳弘修／台北人。經歷《臺灣時報》﹑《中央日報》、《東森新聞報》、《新新聞》、《時報周刊》、《新高山行銷顧問》：《奧美公關》，現服務於《ETtoday新聞雲》。

▲▼郭台銘、川普。（合成圖／達志影像、朝中社）

▲郭台銘、川普。（合成圖／ETtoday新聞雲、達志影像）

郭台銘曾在自己的書中寫下這麼一段自序，故總統蔣經國的辦公室曾掛了一副「計利當計天下利」的對聯，他一看就很有感覺，除了記在心裡，還抄了一幅掛在自己的辦公室裡。

他說小時候每次看到唱國歌、升國旗時，總是內心澎湃，也曾經有想過當總統的志願......，「小時候不切實際的想法很容易會被生活經歷磨難下架」。

透過「從郭董到果凍」這本著作，郭台銘把自己的成長經歷、創業過程與理念，交待的相當清楚，他執著、敢衝、拼到底的個性，在文字敘述下表露無遺。

雖然在國民黨總統黨內初選失利，但郭台銘這一仗打下來，就自我願望的實現面，其實值得，不是每個人都跟他一樣，有機會把當總統這種小時候很容易說出口的夢想，重新搬上人生舞台，且受到廣大的注目。

姑且不論在國民黨的內戰中，受到了哪些委屈、被哪些人詐騙，以Next Step來看，這些過去都不重要，就像郭台銘自己說的，在商場上征戰無數，學習失敗才是擦亮眼睛、走向成功的方式，哪些人是真心要跟他一起打世界盃，哪些人士為了一己之私，郭台銘在這幾個月的時間內，自己應該看得最清楚。

以目前「郭柯結盟」支持度攀升的態勢來看，郭台銘站出來的確是有逆轉勝的可能。近來除了有多家民調顯示在「郭柯聯手」下，由郭台銘參選總統，支持度會超越藍綠推舉的蔡英文與韓國瑜外，根據《ETtoday新聞雲》結合電話與網路調查的最新總統民調結果，「郭柯」加上前立法院長王金平若組成白色力量聯盟，三合一的直度會以33.9％，勝過蔡英文29.3%、韓國瑜28.1%。

透過交叉分析也可以發現，由郭台銘代表「郭柯王」聯盟參選總統，在原本支持蔡英文、韓國瑜或都不支持的選民中，可以吸引3成5的支持。

另外，在選民結構中也可以看到，支持「郭柯王」聯盟的民眾，以30~49歲、大專/大學以上高教育程度居多，地區上以北部、中部地區選民支持度較高。如果郭台銘挺身而出，包括支持時代力量、泛藍或自認為中間選民的民眾，也都有超過45%的比例表態會支持「郭柯王」聯盟。

▲▼郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

對於期待在藍綠間有另一個新選擇的聲浪中，政壇上一般任為郭台銘返國後選擇潛水，暫不露臉的考量主要有二，一是他在評估持續進行的滾動式民調是否能持續領先韓國瑜，二是他一旦決定參選，勢必得面臨脫黨的選擇，也得背負讓國民黨分裂的罵名，所以需要一個正當性的出場藉口。

但說真的，如果很在乎中華民國的未來，如果覺得蔡英文與韓國瑜都不適合領導國家，這些考量的理由都不該是懷抱改革理想的政治素人所在意的。

數字是變動的，躲在辦公室看漲跌只是自嗨，只有站出來後才是重新拼勝負的起點。

另一方面，如果是因為擔憂國民黨分裂，那更大可不必。在愛國跟愛黨之間，如果必須做出抉擇，一天到晚帶國旗帽的郭台銘，自己更應該清楚到底要選哪一個。

郭台銘在接受專訪時曾透露自己的電話可以打進白宮，如果他還記得所認識的美國總統川普，當時在主流媒體不看好，甚至有傳統媒體刻意打壓的逆勢下，還是以America First的主訴求力拼到底，此時此刻的郭台銘就應該勇敢站出來參選，也唯有如此才有機會去改變自己所看到的不公不義。

都是商場巨擘，都有狂人性格，都喊愛國第一，川普至少證明了自己能，中華民國第一的郭台銘呢？「果凍」只有勇敢戰到底，才知道自己到底能不能。

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