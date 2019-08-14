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邵宗海／「柯郭王三方結盟」　看來是撥雲見日

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▲現在看來，這位促成「三位合體」見面的關鍵人物就是柯文哲。（圖／記者葉南州攝）

▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。 

柯文哲、郭台銘、與王金平「三方結盟」的傳聞一直甚囂塵上，現在終於可以撥雲見日，這三方的幕僚先達成協議，預定在8月14日率先舉行會前會，為「柯郭王結盟」的這齣大戲，先行升溫。而三位主角，也預計於這個周末挑一個適當的活動「合體」見面。

挑一個適當的活動「合體」見面，應該是表示很多歧見已經解決，而彼此可在公開的場合中聚會，如果也可以允許媒體進場並提問，這更是表示三方對於一些共識已經建立，而且經得起外界的考驗。

本來，有一位資深媒體人曾爆料說，如果「柯郭王結盟」一事最後屬實，那麼在其中穿針引線的主要角色，就應該是前立法院長王金平。但現在看來，這位促成「三位合體」見面的關鍵人物就是柯文哲。

柯文哲的本位想法

柯文哲在這幾天又是組黨、又是密集的接受媒體專訪，就是刻意放出「三方結盟」的正面訊息。他先表態4個理由不選總統，與郭台銘合作的態勢逐漸明朗。其中最重要的二點：藉由進軍國會組成影子內閣，把不分區立委名單作為內閣儲備官員，替未來執政做好準備；再來則是「成功不必在我」，有條件挺郭台銘。

柯文哲很早就坦言，他很在意台北市長「做好做滿」政治承諾，多次受訪時公開表露「落跑市長」是他的心魔。所以先讓郭台銘領銜出征，但雙方則有共識：郭若當選，只做一任，柯文哲則直攻2024。對柯來說，這場交易他沒吃虧，因為除避掉了「落跑市長」的外在攻擊之外，柯文哲也可為了2024年可能的執政，作人才訓練的準備。而且不管郭選上與否，他主張可備用的「聯合內閣」策略，可與屆時的立法院最大黨談判，籌組組閣的立法院「過半聯盟」，不但有利政局穩定，也可讓政策長期規畫。

▲「郭柯王結盟」，事實上還是有些沒有達成共識的問題，是需時間上再去斟酌。（合成圖／ETtoday資料照）

目前雙方有看法的共識：

1、郭台銘與柯文哲對於「郭選總統、柯拚立委席次」已有高度共識，不過郭台銘原先傾向與柯文哲搭檔競選，因為這樣柯的支持者選票較易轉移；但現在柯文哲一定表示會以民眾黨黨主席身分挺郭，希望台北市長這個任期要做好做滿，藉以對比韓國瑜「落跑」。若柯擔任副手反倒會引起部分柯粉質疑，最後郭也未堅持一定要配。

2、本來在「郭選總統、柯拚立委席次」高度共識下，仍有癥結點在於王金平堅持選總統。但在「三位合體見面」正式曝光之後，王金平可能來擔任郭出面競選的幕後操盤及整合組織的角色，應該達成三方共識。

3、今後看來，柯文哲將扮演對外的「發言人」角色，而且也是以選民認定「第三選擇空間」的代言人的身份出現。這個現象可透露在媒體詢問郭台銘「是否會跟柯文哲見面」，或「是否會跟柯文哲合作」的這些問題上，郭台銘都是一律回答，「以柯文哲說的為準」。

雙方仍有看法的不同點：

但是，郭柯雙方或「柯郭王結盟」三方，事實上，還是有些沒有達成共識的問題，是需時間上再去斟酌。譬如說，對於可能合作的郭台銘，柯文哲曾以孫中山的「思想、信仰、力量」為例説，他現與郭已在「思想」階段、但還沒到「信仰」；他認為郭台銘的「考題」：「你要說服我，你有80萬到100萬員工在大陸，你怎麼確認你可以？」這是否會在「三位合體見面」時，郭台銘會攤開說明，將是郭柯能否走到下一步「坦誠合作」的關鍵點。

又譬如說，目前三方合作最大癥結點是王金平，如果他仍積極爭取代表聯盟角逐總統，在郭、王都堅持參選正總統的情況下，三角結盟要成局，勢必有一人要妥協。

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者呂佳賢攝）

值得注意的尚有這一點：郭台銘現在的發言人，永齡基金會執行長劉宥彤曾經表示：如果「三位合體見面」，應會先對國家情勢交換意見，不會和選舉完全相關，現在談選舉還太早。而且14日「幕僚會談」也不會談彼此合作或誰代表參選，因為要進入「談合作」的階段還差太遠了。劉宥彤甚至說，郭台銘到目前為止沒有參選的規畫，「只要為中華民國好，為民眾謀福祉，郭台銘都很願意去做」。這個說法相當震憾，與外界的預期有很大的差距。

作者也記得郭陣營人士說過，郭台銘初選結束前曾說：選後不會離開政治，會促成第三方勢力督導台灣走回以經濟掛帥社會。這會不會正是現況的寫照？

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