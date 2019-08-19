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「有人寵真幸福？」被寵壞的公主，不會有真幸福

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▲有人能讓你恣意的亂發脾氣未必是好事。（圖／取自pakutaso）

●郭葉珍／國立台北教育大學副教授

和畢業學生一起吃飯時，妃如鐵著一張臉講電話，我們問她怎麼了，她說她男朋友提早來接她了，因為臨時得知客戶等一下有空，他得趕去說服客戶簽約，如果不現在接她也可以，就得請她自己回家。可以聽得出來電話的那端，妃如的男朋友哀哀的道歉著，妃如狠掛電話，氣噗噗的跟我們抱怨她男朋友，旋即氣沖沖的離開。

妃如離開後，我的學生們面面相覷，試圖不要在妃如背後說閒話，但大姐頭楚玲仍然忍不住首先發難開口了：「如果我是她男朋友，我就放生她。」

大夥兒開始講起妃如的女王生氣史，細數妃如生氣後歷屆男友的道歉排場。

盈盈說：「說實話吧！我們都很羨慕妃如有這樣一個可以隨便罵都沒關係的男朋友。我們也不用嫉妒了，修八百輩子吧，看看有沒有妃如這個命。」

大家不再背後酸妃如了，反過來不勝唏噓的怨嘆自己多麼歹命，抱怨男朋友與伴侶有多麼的不順自己的意。

我提出一個不同的觀察：「你們有沒有發現妃如生氣的機會要比你們多很多？」

楚玲說：「有人隨便她發脾氣，當然她生氣的機會比我們多很多。」

我說：「讓我們想像一下，如果她生氣，她的男朋友們就道歉安撫她，她就真心覺得自己氣得很有道理，因此只要不順她的意，她就生氣。於是你們就看到她一直生氣、一直生氣。我的問題是：她有這個福氣一直生氣真的有比較好嗎？

學生們沈默完全不曉得要如何回應我的話。

盈盈打破沉默問說：「老師妳的意思是，我們都要感恩我們的男朋友和伴侶不讓我們亂發脾氣囉？」

我說：「妳如果知道恣意的亂發脾氣只會惹一身腥，妳根本就不會發脾氣，也就不會氣得腎上腺素亂飆，心情不好，從某個角度來說也是不錯啊。」

大夥兒繼續沈默。盈盈說：「老師，妳是奇葩，我們說不過你，也就只能接受妳的歪理了。」

我說：「誒，妳說我講的是歪理，妳們都是幼教老師，如果有一個小孩，不順他的意就亂哭亂叫亂踢，他的爸爸媽媽阿公阿嬤為了避免麻煩就一直順著他，要什麼給什麼，妳們會覺得他很幸福嗎？」

盈盈說：「當然不會說他很幸福啦，這樣把孩子寵壞了，他動不動就生氣，老是哭，日常活動和學習都受到情緒影響，怎麼會幸福？況且以後他在社會上也很難生存吧？他的同學朋友應該會討厭他的任性吧…啊啊啊，好啦好啦，老師妳講的不是歪理。」

通常我們會認為順心如意才是幸福。

從妃如的例子我們就可以知道，事事順心、事事如意反倒會讓自己特別容易因為感受到不順心、不如意而心情大受影響。

既然人生不如意十之八九，為了讓自己開開心心地活著，最好的方法不是求得事事順心、事事如意，而是即使事情不順己心不如己意，仍然能夠好好的應對，這樣才能夠得到真正的大自在啊！

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