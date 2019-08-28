【H的感情學分班】從忻翔戀看「外遇」中的男女對錯

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從忻翔戀看「外遇」中的男女對錯

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●H／一名愛情小說家，兩性作家，演說家，品牌創辦人，編劇，導演，詞曲創作人。經營「作家H」粉絲專頁。

沸沸揚揚了兩個多月的忻翔戀，在阿翔正式復出演藝圈，謝忻也隨後展開新生活的新聞露出之後，理應在這個新聞上劃下句點。畢竟每個人都有自己的人生要走，老是耽溺於過去也不是辦法。然而在面對這類型的外遇事件時，不管是當事人，或者是在一旁看熱鬧的鄉民，總是不自主地分成兩派，一邊是捍衛本宮的主權，認為小三是多麼的不堪以及令人厭惡，另外一種則是替小三緩頰，並且質疑社會上的矛頭，為何總是指向女性，而不是指向那個犯錯的人夫。在這裏，我想跟大家做個分析，也希望每個人在看待問題時，可以有更清楚的思維。

在我看來，家庭由一對夫妻組合，因此當外來的第三者介入的時候，這裡面，一定有哪個部分或者環節出了問題，我將四種狀況列出讓大家做個參考與討論。

第一， 兩人之間不自覺地出了問題

這種情況其實並不少，而且也可以說是一種常態。例如某一方因為工作的關係，長期處於工作環境中，疏忽了家中的另一半，又或者兩人都在追求自己的生活圈，完全沒有考慮到和另外一半的連結點，久而久之，疏於溝通，在兩人都不自覺的情況下，累積了不滿，淡化了感情，一旦有個可以慰藉自己的對象出現時，反而不由自主地被對方吸引，兩人就在無法釐清關係之下，產生了感情，也成了外遇狀況。通常這種情況是最令人難受的，因為不理解，因為沒有自覺地愛上別人，也因此要作出抉擇或是離開時，會讓人格外不捨。

通常我會說，這是兩人都有問題。

第二， 老婆將老公往外推（反之亦然）

另外一種情況則是家裡面的某一方特別強勢，亦或者特別弱勢，又或者難以溝通。假設是個處處挑剔又或者對老公的收入不能滿足的人妻，總是在兩人相處時，提及令對方不能接受或難以達到的標準，還認為這是自己應該得到的待遇，其實在某種層面上來看，就是把對方往外推。我也看過同樣的狀況發生在人夫身上。不去外面工作，一待家裡三四年，讓老婆一個人處於獨自扛家計的生活重擔下，時間久了，妳說這個人妻會不會因為遇到外面一個溫柔體貼的人，就發生外遇了？這是人性，無可避免。當然，這種所謂的要求過高，或者不懂溝通，有時候不能只當作是某一方的問題，但在這樣的分析之下，對於另外一方無法取得體諒的人而言，他就會覺得那個施加壓力的人，製造了問題。他也很有可能順勢去尋找外面的安慰。

第三， 偷吃的人假借第二種理由欺騙小三

接著就是最多人最在意的一點了。太多男人假借上述第二點的狀況，去對第三者展現自己的煎熬，展現自己在婚姻中的痛苦，並藉此讓第三者相信，自己會因為這樣和老婆離婚，然後得到第三者的陪伴與感情關係。最讓第三者難以自拔的是，這個男人講的話和做的事情，總是落在一種難以釐清的界線上。「如果他們不是感情不好，那他為何要冒風險來找我？」「應該再一段時間，我們更穩定了，他就會離婚了」，種在黑暗中總是看到一絲光芒的希望感，會逼使小三在道德罪惡感與開花結果之間，一直在心裡拔河，然而如果人夫真的是像第二點那種狀況，我們不能說，這事情不會發生（離了元配娶小三），但最可怕的是，人夫通常是落在這第三種狀況，藉由第二點當作鉤子來綁住第三者在身邊，又或者，即使有第二點的狀況，但狀況並沒有嚴重到自己是真心想離婚，只是拿來當作交往第三者、欺騙別人也欺騙自己的一種手法，等到真的要面臨抉擇時，反而畏縮的躲回婚姻之中，這時候最無辜的，反而就變成第三者了。

第四， 小三刻意掠奪家庭中的人夫

最後，我當然不排除有這種小三，就是因為見到人夫在婚姻中展現的好，或者就是喜歡掠奪別人已擁有的幸福，進而使用一些手段，抹黑正宮也好，離間夫妻間感情也好，最後真的成為人夫身邊的那個人。在我接觸的案例中，這種人的確存在，但是說真話，這在比例上，不算是高的。

綜合以上的幾種外遇可能發生的情況，我非常希望大家在瀏覽新聞時，或許可以更客觀地去看待這種所謂的婚姻問題，不管妳自己是人在其中或者觀望者，都可以多方面的思考。畢竟，人生也好，婚姻也好，最後重要的都不是聆聽外界的聲音，而是查看自己的內心才是上策。

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