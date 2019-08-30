許高慶／觀光炒短線的後果　交通部懂不懂啊？

▲之前林部長提出陸客經由第三地免簽證來台的措施，當時獲得業者鼓掌叫好，如今該措施又跑去哪裡了？（圖／記者賴文萱攝）

●許高慶／台灣國際觀光救援服務協會理事長

為了降低陸客來台人數銳減造成的衝擊，且力拚今年來台旅客仍可達1200萬人次目標，交通部推出史上最大優惠，連射四箭要搶攻國際觀光客市場，期盼用2億元創造數十億的觀光外匯。此種沒有計畫性的臨時應變措施，真的對產業的發展有效嗎？還是主要對國人宣導政府有在努力，及對絕望中的觀光業者畫塊餅安慰大家而已。

一個好的觀光補助措施，一定要國內外的業者雙管齊下，結果這次補助措施都只是對國外的業者及航空公司，而最熟該項業務的是我們專營的國內業者，那如何會有效果呢？

交通部長林佳龍上任後，頻頻推出補助讓各界譁然。最新的擴大市場計畫，交通部不只要搶團客，還要吸引自由行旅客，鎖定日韓、東南亞祭出的措施包括簡便簽證、提高包機及自由行補助、新增航點增加航班，以及將外籍旅客引流到中南部，希望彌補陸客來台人數。

這些措施，都是要花錢花時間的，之前林部長提出陸客經由第三地免簽證來台的措施，當時獲得業者鼓掌叫好，如今該措施又跑去哪裡了？此種最佳的策略，把陸客來台的主導權抓在台灣手上，也會讓更多的大陸一般旅行社帶來更多優質的旅客，如果怕國境難管控，修正為還是要簽證亦可，不需要花錢花時間，為什麼又胎死腹中？

▲為鼓勵外國旅客到中南部旅遊，這次還有高鐵第2人免費的補助措施。（圖／記者周宸亘攝）

政府除了拚來台旅客的數字，是否也能把目光看向已出現經營問題的旅行社，尤其是主要經營陸客市場的業者，他們正面臨生死存亡，但卻看不到紓困措施。任憑業者自生自滅，將有廣大員工受害。

從交通部這次端出的牛肉來看，旅行社等於是被擺到一邊，政府想的是補貼日本自由行旅客的護照申辦費用，或是第一次來台的南韓自由行旅客透過電視購物台購買機票或行程就有優惠。但政府忽略了日韓觀光客可能會透過跨境網站預訂日租套房，如此作法讓違法業者占盡好處，合法業者卻對政府感到失望，政府果然離民心還遠得很。

根據觀光局的統計資料顯示，107年來台旅客為1106.7萬人次，平均停留6.46夜，但主要活動地點仍以北部為主。為鼓勵外國旅客到中南部旅遊，這次還有高鐵第2人免費的補助措施，政府想用「買一送一」的方案達到效果，卻沒有思考觀光客真正在乎的是旅遊景點的品質與實際旅遊的感受，這種砸錢衝人數的作法，對於周末、連假一位難求的高鐵營運來說，可能招致更大民怨。

拚觀光要對症下藥，絕不只是補助這一招。就像林佳龍部長所說的，「不只要做對的事，更要把事情做對」，這句話也應該送給交通部，不要只想著炒短線，否則只會把旅行社業者越推越遠，經營越來越慘。

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