ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台灣青年的國際視野　教育、思辨與行動

我們想讓你知道…青年不僅是國家社會未來的希望，也是促成當下國內外改變的力量之一。面對多變的世局，我國青年應勇敢前行、努力參與，相信每一個行動最後都能累積成深遠的影響。

《ETtoday新聞雲》流量遠勝同業，為年輕人最喜愛的新聞媒體。（圖／記者黃克翔攝）

▲在歷史中，青年一直是推動社會變革的重要力量。（圖／記者黃克翔攝）

●張乙蓁／英國One Young World國際青年峰會專員暨執行長助理

3月29日是青年節。在歷史中，青年一直是推動社會變革的重要力量。從反對專制爭取民主，到參與環保、人權與和平運動，青年塑造了許多重大事件的走向，也改變了歷史的發展軌跡。

當今各國之間的聯繫比以往更緊密，臺灣青年也正站在變革的浪潮中，承擔著未來發展的重責大任。擁有國際視野的青年，不僅能突破界限，更能塑造未來。

然而，國際觀並非只是「出國走走」，而是對全球脈動的深入理解，並將這些知識轉化為理解和推動社會進步的力量。

擺脫考試領導教學　培養求知慾和批判性思考

國際視野的培養並非短期的海外交流能夠建立，而是要從教育紮根，協助年輕人具備理解全球事務的能力。許多歐洲國家強調批判性思考、辯論與邏輯推理能力，鼓勵學生主動探索社會議題，並在多元觀點中形成自己的見解。

相較之下，臺灣的教育長期以來過度強調學業成就與考試導向，使學生成為知識的被動接受者，較少機會培養獨立思考與對國際議題的關注。

在現今變化快速的世界，求知慾是幫助個人學習新知的重要特質，而批判性思考更是使人應對全球社會複雜變局的重要技能。目前教育體系已較強調學生自主學習，鼓勵青年選擇感興趣的議題進行研究，並培養資料蒐集與分析能力。

接下來，政府與學界應合作改革課程設計，例如增加開放式問答與練習解決問題、強化國際時事分析，讓學生鍛鍊邏輯思維與表達能力，提升學生對全球議題的理解。

國際視野的建立不僅限於課堂內的學習。政府與民間應進一步推動多元客觀的新聞平臺，鼓勵青年善用數位資源，協助提升青年對國際動態的關注。

參與國際交流　建立國際視野與責任感

臺灣年輕人參與國際活動的機會雖然相對有限，但許多國際學術計畫並未限制參與者國籍，如歐盟的歐盟聯合碩士學程（EMJMD）、德國的學術交流總署（DAAD）、波蘭國家學術交流局（NAWA）、美國傅爾布萊特（Fulbright）計畫等獎學金 ，都是開放給我國青年的大好機會。

還有歐盟的「新伊拉斯謨斯」（Erasmus+）計畫，資助青年與學者在歐洲各國學術交流、學習、實習與志工服務，並幫助歐洲人民建立跨文化合作與交流的經驗。許多歐洲青年不僅提升了外語能力與跨國移動力，還參與很多領域並作出貢獻，強化了國際或全球公民意識。

而我國政府可以借鑑「新伊拉斯謨斯」計畫的成功模式，與友我的外國發展類似的國際交換與合作計畫。我國一些政府機構已開始投入更多資源以鼓勵青年參與國際志工或實習活動、支持學生參與模擬聯合國（model United Nations）或如世界銀行（World Bank）的青年峰會（Youth Summit）、非營利組織年輕世界（One Young World）的國際青年峰會等，使他們在國際舞台上，更能貢獻力量，成為具備全球視野與行動力的新世代領袖。

在全球化與數位時代，拓展國際視野也不一定全靠出國，臺灣青年亦可透過線上平臺與世界接軌。我國政府與學術機構可以推動更多數位交流機會，如線上研討會、遠距實習或虛擬國際合作計畫，讓臺灣青年不必考慮經費，又能在熟悉的環境與來自不同國家的同儕交流，建立國際人脈與視野，培養國際競爭力。

青年應同時走進國際和關心在地

我國政府還可與產、學各界合作，例如深入校園和社區舉辦中小型國際論壇、紀錄片放映或專題講座，邀請專家分享見解，幫助青年了解我國的國際處境與挑戰思考如何將自身專長與國際發展連結。

換言之，除了關注國際新聞、參與國際之外，我國青年也應更深入了解國內時事，思考如何在自身社區中促成正向改變。

臺灣在科技創新、醫療公共衛生、民主治理等領域已具備國際影響力，但除了這些成就，也應積極回應國際關注的議題，例如多元包容、身心障礙權益、原住民文化保存、氣候變遷與永續發展等，並以國際格局去理解和探討各方觀點，進而尋找在地實踐解決方案，為國家發展注入新思維。

臺灣青年應放眼全球，學習國際年輕一代如何在公共領域發聲及參與決策，並如何理性對話、共同尋找解方。唯有培養多元視角、勇於表達，積極投入國內外公共事務，才能讓臺灣青年更與國際接軌、更能回饋鄉里。

青年不僅是國家社會未來的希望，也是促成當下國內外改變的力量之一。面對多變的世局，我國青年應勇敢前行、努力參與，相信每一個行動最後都能累積成深遠的影響。

▼青年不僅是國家社會未來的希望，也是促成當下國內外改變的力量之一。（圖／記者李毓康攝）

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對人民承諾？

►藍白被民進黨定位為「境內敵對勢力」　還不驚醒力抗？

►從蔡英文訪日事件　看台日關係走向！

►川普對歐洲的「鐵腕威脅」　盟友變敵人的轉折時刻

投稿
申訴
啟思平台

啟思平台 啟思平台

《啟思平台》啟思民本基金會是中華民國派智庫的言論平台，一如「以民為本，啟思未來」的宗旨，探討台灣面對民主深化過程中公共事務的挑戰。

啟思平台最新文章

more

關鍵字: 張乙蓁 雲論 啟思平台 青年節 青年 台灣 國際視野

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
台灣青年的國際視野　教育、思辨與行動
國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫無章法且文不對題！
從「花蓮抗議司法不公」新聞事件，省思台灣民心尋求社..
盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這..
沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩子的痛苦怎還能輕描淡..

推薦閱讀

國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫無章法且文不對題！

台灣青年的國際視野　教育、思辨與行動

從「花蓮抗議司法不公」新聞事件，省思台灣民心尋求社..

盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這..

沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩子的痛苦怎還能輕描淡..

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊..

國民黨一手造成「大罷免35：0慘劇」　現在真要提倒..

陸配鼓吹武統就「驅逐出境」？　台灣還是自由法治國家..

川普「重商主義」　能「讓美國再次偉大」？

相關文章

國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫無章法且文不對題！

國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫無章法且文不對題！

國民黨為了反制大罷免，在今（2025）年3月21日提出反廢死、反戒嚴2項公投，但不是由基層黨員或支持者從民間發起，進行社會動員或政治動員，而..

思想坦克 12小時前

從「花蓮抗議司法不公」新聞事件，省思台灣民心尋求社會安定和司法公正！

從「花蓮抗議司法不公」新聞事件，省思台灣民心尋求社會安定和司法公正！

青年創生新模式！　嘉義市政府200萬獎金「二地居」計畫招募

青年創生新模式！　嘉義市政府200萬獎金「二地居」計畫招募

曼谷大樓空橋斷裂　跨國代銷：初期誤認是強風

曼谷大樓空橋斷裂　跨國代銷：初期誤認是強風

泰國人逃竄「店員全跑光」　台灣人從淡定到嚇爛：超可怕

泰國人逃竄「店員全跑光」　台灣人從淡定到嚇爛：超可怕

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫..

國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫..

台灣青年的國際視野　教育、思辨..

民心尋求社會安定和司法公正！

盤點房產詐騙手法TOP10！地..

沒有買賣就沒有傷害？　花錢買孩..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面