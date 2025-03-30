川普再次裂解WTO　全球多邊經貿體系面臨崩解危機

▲美國總統川普對WTO不滿由來已久，一再裂解全球多邊貿易體系。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

美國川普總統上任才短短兩個月，其以美國為軸心的做法，與倡導多邊機制的世界貿易組織（WTO）背道而馳。迄今所有對他國加徵關税的措施，不但違反WTO規範，而且又不須要經過國會批准，以行政命令方式公布，不但來得快，而且通常力道又猛，迫使各國必須跳過WTO與美國周旋。因應川普新政，已成為各國經貿政策最棘手的問題。

不滿WTO未約束中國不公平貿易行為 川普發起美中貿易戰

川普對於WTO不滿已久，在其上一次與希拉蕊競選時，即對WTO多所批評。除了質疑WTO功能不彰外，也指責WTO沒有積極監督中國大陸，放任中國大陸在加入WTO後，只享權利，未盡義務。而WTO無法制衡中國大陸不公平貿易行為，侵害到美國的利益，成為川普發起美中貿易戰的重要原因。

▲ 川普第一任就對WTO放任中國大陸只享權利未盡義務，損及美國利益，表達不滿。（圖／路透社）

當時川普也揚言美國要退出WTO，雖然選後美國並未退出WTO，不過美國留在體制內似乎破壞力更強。在川普任內，癱瘓了WTO下解決貿易紛爭的爭端解決機制，WTO裁判功能盪然無存。

川普這一任加徵關稅的範圍，由第一任主要針對中國大陸，擴大到其他國家，更進一步衝撞WTO體制。特別是即將要實施的「對等關稅」，將包括美國主要貿易來往國家，而且川普也主張必須透過與美國雙邊談判，以決定最後的結果，完全把WTO晾在一邊。

▲川普2025年二度就任美國總統，即簽署「對等關稅」行政命令，WTO運作機制面臨崩解。（圖／路透）

WTO的前身關稅暨貿易總協定（GATT），主要是在多邊基礎下調降關稅，而後進一步擴及非關稅措施領域，才有WTO的成立。川普以雙邊的方式實施「對等關稅」，直接破壞過去WTO／GATT所累積的成果，也侵蝕到WTO根基。而且在未來「對等關稅」的情境下，各國若是被迫對美國降稅，根據WTO不歧視原則，也必須對所有國家降稅，但顯然這又是很難達成的結果。

再度裂解多邊貿易！各國被迫跳過WTO 對美降稅成談判重點

另外在川普侵略性極高的政策下，各國也在評估是否有其他方式，可以降低美國制裁力道，其中美國過去實施過措施開始被提出討論。例如最近有報導中國大陸考慮仿照日本在1980年代，對美國實施的車輛自動出口設限（Voluntary Export Restrains, VER），以降低貿易失衡，並緩和美國對大陸電動車制裁的壓力。

在1980年代美國施壓美國最大貿易逆差國日本，要求日本改善貿易失衡。最後日本針對美國最大貿易順差的來源汽車，實施自動出口設限，日本「自願」限制出口美國汽車的數量。雖然名義上是自願，但實際是在美國壓力之下，不得已而為之，目的是在規避GATT禁止實施進口數量管制的規定。然而此措施的確有助於降低美國壓力；而後日本車輛產業又在美國投資，而避開了美國經貿制裁。不過在1995年成立的WTO，明文禁止實施自動出口設限。

未來自願出口設限是否會死灰復燃還言之過早，但是可以預見各國在與美國雙邊談判時，將以降低美方衝擊為主。至於雙邊措施是否符合WTO規範，並不會在考慮的範圍內，此會再一次裂解WTO的功能。

▲如何對美談判，成為各國經貿政策的棘手問題，傳已有國家考慮，是否比照日本1980年代對美國實施車輛自動出口限制（VER），以降低貿易失衡，緩和美國的制裁壓力。（示意圖／路透社）

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