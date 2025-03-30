ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普再次裂解WTO　全球多邊經貿體系面臨崩解危機

我們想讓你知道…川普對於WTO不滿已久，第一任主要針對中國大陸，衝撞WTO體制，癱瘓了WTO下解決貿易紛爭的爭端解決機制。今年來到第二任，川普再次加大力道，特別是即將要實施的「對等關稅」，完全把WTO晾在一邊，迫使各國跳過WTO直接與美國周旋。

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普對WTO不滿由來已久，一再裂解全球多邊貿易體系。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

美國川普總統上任才短短兩個月，其以美國為軸心的做法，與倡導多邊機制的世界貿易組織（WTO）背道而馳。迄今所有對他國加徵關税的措施，不但違反WTO規範，而且又不須要經過國會批准，以行政命令方式公布，不但來得快，而且通常力道又猛，迫使各國必須跳過WTO與美國周旋。因應川普新政，已成為各國經貿政策最棘手的問題。

不滿WTO未約束中國不公平貿易行為　川普發起美中貿易戰

川普對於WTO不滿已久，在其上一次與希拉蕊競選時，即對WTO多所批評。除了質疑WTO功能不彰外，也指責WTO沒有積極監督中國大陸，放任中國大陸在加入WTO後，只享權利，未盡義務。而WTO無法制衡中國大陸不公平貿易行為，侵害到美國的利益，成為川普發起美中貿易戰的重要原因。

▲ 中國和美國駐WTO代表雙方於8日在會議上互批貿易政策。（圖／路透社）

▲ 川普第一任就對WTO放任中國大陸只享權利未盡義務，損及美國利益，表達不滿。（圖／路透社）

當時川普也揚言美國要退出WTO，雖然選後美國並未退出WTO，不過美國留在體制內似乎破壞力更強。在川普任內，癱瘓了WTO下解決貿易紛爭的爭端解決機制，WTO裁判功能盪然無存。

川普這一任加徵關稅的範圍，由第一任主要針對中國大陸，擴大到其他國家，更進一步衝撞WTO體制。特別是即將要實施的「對等關稅」，將包括美國主要貿易來往國家，而且川普也主張必須透過與美國雙邊談判，以決定最後的結果，完全把WTO晾在一邊。

▲▼美國總統川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）

▲川普2025年二度就任美國總統，即簽署「對等關稅」行政命令，WTO運作機制面臨崩解。（圖／路透）

WTO的前身關稅暨貿易總協定（GATT），主要是在多邊基礎下調降關稅，而後進一步擴及非關稅措施領域，才有WTO的成立。川普以雙邊的方式實施「對等關稅」，直接破壞過去WTO／GATT所累積的成果，也侵蝕到WTO根基。而且在未來「對等關稅」的情境下，各國若是被迫對美國降稅，根據WTO不歧視原則，也必須對所有國家降稅，但顯然這又是很難達成的結果。

再度裂解多邊貿易！各國被迫跳過WTO　對美降稅成談判重點 

另外在川普侵略性極高的政策下，各國也在評估是否有其他方式，可以降低美國制裁力道，其中美國過去實施過措施開始被提出討論。例如最近有報導中國大陸考慮仿照日本在1980年代，對美國實施的車輛自動出口設限（Voluntary Export Restrains, VER），以降低貿易失衡，並緩和美國對大陸電動車制裁的壓力。

在1980年代美國施壓美國最大貿易逆差國日本，要求日本改善貿易失衡。最後日本針對美國最大貿易順差的來源汽車，實施自動出口設限，日本「自願」限制出口美國汽車的數量。雖然名義上是自願，但實際是在美國壓力之下，不得已而為之，目的是在規避GATT禁止實施進口數量管制的規定。然而此措施的確有助於降低美國壓力；而後日本車輛產業又在美國投資，而避開了美國經貿制裁。不過在1995年成立的WTO，明文禁止實施自動出口設限。

未來自願出口設限是否會死灰復燃還言之過早，但是可以預見各國在與美國雙邊談判時，將以降低美方衝擊為主。至於雙邊措施是否符合WTO規範，並不會在考慮的範圍內，此會再一次裂解WTO的功能。

狂人川普執意提高進口汽車關稅　日本、俄羅斯、歐盟WTO怒槓美國佬（圖／路透社）

▲如何對美談判，成為各國經貿政策的棘手問題，傳已有國家考慮，是否比照日本1980年代對美國實施車輛自動出口限制（VER），以降低貿易失衡，緩和美國的制裁壓力。（示意圖／路透社）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

《熱門閱讀》

►川普鬆口「對等關稅或許可減免」　預告汽車、製藥、半導體關稅

►台積電與川普攜手　對台美兩國的涵義

►川普「高關稅政策」能否實現？　風險與影響解析

►台積電擴大在美國投資　其實是扮豬吃老虎

投稿
申訴
劉大年專欄

劉大年專欄 劉大年

中華經濟研究院區域發展研究中心主任。

劉大年最新文章

more

關鍵字: 川普 WTO GATT VER多邊經貿 世界易組織 關稅暨貿易總協定 自動出口限制

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
川普再次裂解WTO　全球多邊經貿體系面臨崩解危機
台灣青年的國際視野　教育、思辨與行動
國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫無章法且文不對題！
從「花蓮抗議司法不公」新聞事件，省思台灣民心尋求社..
盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這..

推薦閱讀

川普再次裂解WTO　全球多邊經貿體系面臨崩解危機

丘美珍／如果你家有個像唐鳳這樣的天才孩子

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫無章法且文不對題！

清明時節雨紛紛傳誦千古　牧童遙指的「杏花村」在哪？

台灣青年的國際視野　教育、思辨與行動

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

丘美珍／一個外省媳婦的二二八省思

盤點房產詐騙手法TOP10！地面師冒名、假檢警　這..

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊..

相關文章

川普喊「隨時協助緬甸救災」　前官員打臉：援外系統已支離破碎

川普喊「隨時協助緬甸救災」　前官員打臉：援外系統已支離破碎

緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2地震，造成緬甸、泰國逾百人死傷，目前還有數百人埋在瓦礫堆下待救。美國總統川普隨即宣布，美國將協助應對災情..

3/29 09:47

范斯突訪格陵蘭美軍基地　大嗆丹麥「未盡保護責任」

范斯突訪格陵蘭美軍基地　大嗆丹麥「未盡保護責任」

3月外資提款逾4200億元　外資法人：川普關稅干擾投資情緒

3月外資提款逾4200億元　外資法人：川普關稅干擾投資情緒

卓揆信心喊話指數殺逾410點拉回　分析師：短線仍看關稅戰劇本而定

卓揆信心喊話指數殺逾410點拉回　分析師：短線仍看關稅戰劇本而定

川普關稅IMF示警「完美風暴」　預言美國經濟成長放緩

川普關稅IMF示警「完美風暴」　預言美國經濟成長放緩

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普再次裂解WTO　全球多邊經..

川普再次裂解WTO　全球多邊經..

丘美珍／如果你家有個孩子像唐鳳

大罷免成功　民進黨就此一帆風順..

國民黨的反廢死、反戒嚴公投　毫..

牧童遙指的「杏花村」是何處？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面