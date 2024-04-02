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陳淞山／馬訪陸不具政治影響力　難對兩岸政策起作用

我們想讓你知道…馬習二會只是走走過場且各抒己見的行禮如儀會面，既無法為兩岸關係發展的政治僵局與困局解套，同時也對台灣內部的兩岸政策路線上的重大分歧產生不了重要影響。

▲ 馬英九1日率團訪問中國大陸行前簡短談話。（圖／記者黃國霖攝）

● 陳淞山／專欄作家

總統大選過後，台灣政局朝小野大，兩岸關係發展的政治態勢依然嚴峻險惡，4月1日馬英九前總統登陸訪問11天，可能在4月8日前後與中共總書記習近平展開第二次的會面。從台灣執政當局的角度來看，這就只是馬英九尋求個人歷史定位的登陸交流之旅，基本上仍是青年與文化交流的訪問，而馬習二會就也只是走走過場且各抒己見的行禮如儀會面，既無法為兩岸關係發展的政治僵局與困局解套，同時也對台灣內部的兩岸政策路線上的重大分歧產生不了重要的影響與作用。

不具政治影響力　綠觀其言行見招拆招

是以，台灣內部對馬英九的登陸訪問就如同一般的兩岸交流一樣，根本沒有引發關注聚焦的政治效應，台灣百姓也大都抱持著較為冷漠的態度去看待馬英九的登陸訪問。畢竟，馬英九前總統在台灣民眾的心中就只是卸任總統，是個過氣的政治領袖，其任何登陸訪問的言行舉止就純粹只是個人行為及政治論調，不僅不具有政治代表性與政治價值，可能也對台灣無法發揮真正的政治影響力！

▲ 馬英九前總統在台灣民眾的心中就只是個過氣的政治領袖。（圖／記者李毓康攝）

因此，執政的民進黨政府也不再冷言冷語、恣意嘲諷，也僅有少數綠營立委及獨派人士的零星批判，並沒有引發朝野與新聞輿論上的熱議或政治攻防。基本上，在民進黨政府正處於領導人交接的政治過渡期間，此時該處理面對的是內閣改組的人事布局與重大施政政策的研議定調，馬英九前總統的登陸訪問既不會影響民進黨的兩岸政策路線基調與相關人事布局，也無法對賴清德準總統的520就職演說內容及主軸產生如何的影響或作用，基本上就是觀其言行的見招拆招政治反應，不惹事就低調處理就好！

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外界關注習反應　中共要持續拒綠於門外？

正因為如此，馬英九前總統二次登陸與馬習會的政治意義及價值功能究竟為何？就更需要馬英九自己去創造與發揮，就更要看中共領導當局準備給馬英九什麼樣的政治大禮而定！這是馬英九個人的歷史定位，當然必須考量評估此行究竟能為台灣做什麼樣有用的事？台灣人民又可能因此獲得多少的正面利益及幫助？尤其是，如果無法為兩岸關係的和平發展或政治僵局解套，有沒有其他具有可看性的政治亮點可以為台灣與台灣人民創造更直接的幫助呢？台灣的國際發展空間、兩岸各種交流與往來互動溝通的消除障礙以及兩岸人民的往來觀光團禁的逐步解禁等等，這些都是對台灣、對中國大陸雙方有好處的事，能否有嶄新的局面可以開展呢？

▲ 準正、副總統賴清德與蕭美琴被中共當局定調為「雙獨」。（圖／記者李毓康攝）

對於中共領導當局而言，邀請馬英九的登陸訪問，政治動機與目的為何？這是外界比較關心的政治問題，畢竟，按照傳媒日前披露的消息，除了馬英九的二次登陸訪問，還有台灣政界大老的可能率團登陸訪問，是否都只是聚焦在國民黨的重要黨政人士為主，有沒有想要另開大門邀訪其他政黨的重要人物登陸訪問交流呢？難道就只是外界解讀的政治統戰行為或者是對賴清德520就職演說的政治施壓嗎？而沒有其他的兩岸大交流、大融合的政治布局嗎？尤其是，被中共當局定調為「雙獨」的賴清德與蕭美琴正、副總統即將上任就職，外界一般預料兩岸關係發展將更加嚴峻險惡之際，難道中共當局還是要繼續將民進黨政府拒之門外，不溝通、不交流、不往來嗎？畢竟，如此發展的結果，就只是把台灣更推向美國靠攏，台灣更加親美反中，對中、美關係的發展方向真的會有利於中共當局嗎？

馬訪陸不是大事　內政才是新政府關注焦點

總之，包括賴清德準總統在內的民進黨政府，並不寄望或看好馬英九前總統的二次登陸之旅與馬習二會結果，但也不會刻意打壓馬英九的個人登陸言行，基本上就是「冷處理」馬英九的登陸訪問。因為，此時的民進黨政府真正要面對正視的是台灣內部朝小野大的政局與內政、民生經濟議題，並等待美國年底大選過後新的國際政治發展可能新的變局，再做更進一步地因應策略，馬英九前總統的個人政治秀或者是歷史定位的問題，本身就只是國民黨自己內部的問題，他們自己才要傷腦筋，不是民進黨政府該加以重視或關注的問題。畢竟，馬英九在台灣內部已經沒有太大的政治影響力及作用，他的登陸訪問就是單純的「小事」，無關大局，對台灣人民而言，應該只會更加「無聊」、「無感」而已！

▲ 馬英九在台灣內部已經沒有太大的政治影響力，他的登陸訪問，對台灣人民而言，只是無聊、無感的小事 。圖為1日馬英九會見國台辦主任宋濤。（圖／馬辦提供）

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陳淞山專欄

陳淞山專欄 陳淞山

專欄作家、新興民族基金會董事。曾任考試院保訓會委員、立法院國會助理工會理事、卸任總統陳水扁辦公室主任、新世紀國會辦公室執行長、前立委陳水扁辦公室主任、正義連線辦公室主任、沈富雄、葉菊蘭立委辦公室特別助理。

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關鍵字: 雲論 陳淞山 馬英九 習近平 馬習會 兩岸關係 賴清德 美麗島電子報

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