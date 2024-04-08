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許文彬／「友陸」即「愛台」　「抗中」恐「害台」

我們想讓你知道…兩岸關係乃「五緣」俱備：「地緣、血緣、文緣、法緣、商緣」。從而，「友陸」即是「愛台」，「抗中」恐致「害台」，其理甚明！

▲ 前總統馬英九4日清晨親自率領台灣學生，前往陝西延安黃陵縣公祭黃帝陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

● 許文彬／中華人權協會名

今年4月4日適逢清明節與兒童節同一天，農曆甲辰仲春之季，春暖花開時節。中華民國卸任總統馬英九率青年學子訪團，到大陸陝西省西安參加清明公祭軒轅黃帝典禮，進行「和平之旅」、「友誼之旅」。吾人期盼台灣內部放下政黨顏色的糾結，大家一起朝著兩岸友好、百姓共贏的方向前行！

海峽兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫；生活在寶島的台灣人，其實也就是傳承五千年民族血脈和精神文明的中國人。而今若將「台灣人」與「中國人」名稱加以區隔、對立，煽動族群情緒，恐將影響台灣內部團結，也造成海峽兩岸互動的負面效應。

如果刻意強調「你是中國人」、「我是台灣人」，那麼，進ㄧ步的邏輯就會是：「孔子、孟子、李白、杜甫都是你們中國人，不是我們台灣人！」那對台灣的歷史文化評價又有什麼好處呢？

「中國」一詞，本來是指歷史上的華夏族、漢族地區。至於ㄧ般所稱的「本土台灣人」，則是指閩南後裔，公元1661年跟隨鄭成功渡過黑水溝（台灣海峽）移民台灣；其先祖則是源於「河洛」，亦即黃河、洛水交會的中原地帶，於公元4世紀「五胡亂華」年代南遷。《詩經．小雅》：「小雅盡廢，則四夷交侵，中國微矣！」《禮記．中庸》：「…是以聲名洋溢乎中國，施及蠻貊。」由此可見「中國」名號原是與蠻夷區隔而來，亦即跟「中原」、「中華」用辭之涵義相同。

▲ 當今的台灣社會，「中國」之名亦俯拾即是。如：中國醫藥大學。（圖／記者陳筱惠攝）

即便是在當今的台灣社會，放眼教育界和企業界，「中國」之名亦俯拾即是。例如：中國文化大學、中國科技大學、中國醫藥大學，以及中國鋼鐵公司、中國信託投資公司、中國輸出入銀行…。至於所使用的語言、文字，也是閩南話（又稱「河洛話」）或國語（北京話），以及倉頡所造之字。因此如果還硬要把「中國」這個名號奉送海峽彼岸專用，豈不也與台灣現實社會情境脫節？

公元2000年5月20日台灣首次政黨輪替，綠營總統陳水扁就任，宣示「四不．一沒有」的兩岸政策，大陸官方正式發表聲明，回應指出：「ㄧ個中國原則，見之於台灣當局多年來的有關規定和政策文件，不是我們單方面強加給台灣的。」意指按照我方當前憲政法制所體現的「中國」之概念，北京是可以接受的；這也正是「九二共識、ㄧ中各表」的彼此默契。

《中華民國憲法增修條文》「前言」指出：「為因應國家統一前之需要」而增修本《憲法》條文。立法院據此制定的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」暨施行細則，明定「大陸地區」之定義：「指台灣地區以外之中華民國領土」，亦即「中共控制之地區」。由此可見，兩岸關係確實有其古今中外所無的特殊性。至於在經貿交流方面，台灣對大陸每年還享有高達千億美元的貿易順差。

▲ 台灣對大陸每年還享有高達千億美元的貿易順差。（圖／記者任以芳攝）

綜上，堪稱兩岸關係乃「五緣」俱備：「地緣、血緣、文緣、法緣、商緣」。從而，「友陸」即是「愛台」，「抗中」恐致「害台」，其理甚明！

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