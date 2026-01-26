ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新紅線

我們想讓你知道…TFASA 事件提醒台灣社會，未來的地緣政治競爭，不一定發生在戰場或外交會議室，而可能出現在訓練教室、模擬軟體與顧問合約之中。當大國競爭進入「技術流程與專業知識」層級，任何看似中性的合作，都可能被重新定義為安全風險。

▲。（示意圖／達志影像）

▲南非的 Test Flying Academy of South Africa，簡稱 TFASA，被美國政府指控協助中國人民解放軍訓練飛行員，並透過不當方式轉移涉及美國軍事用途的訓練技術。（示意圖／達志影像）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

近期一宗發生在南非的軍事訓練爭議，引發美中之間新的安全衝突，也為台灣提供一個值得高度警惕的案例。南非的 Test Flying Academy of South Africa，簡稱 TFASA，被美國政府指控協助中國人民解放軍訓練飛行員，並透過不當方式轉移涉及美國軍事用途的訓練技術。這起案件不只是單一企業的法律糾紛，而是顯示軍事專業、模擬技術與人才流動，已成為大國競爭的新戰場。

當大國競爭進入「技術流程與專業知識」層級　任何合作都可能被重新定義為安全風險

美國司法部在 2026 年 1 月正式提起民事沒收訴訟，鎖定兩套自南非運往中國途中遭到攔截的軍事訓練設備。相關設備被稱為 Mission Crew Trainers，外觀為可移動式教室貨櫃，內部配置模擬系統，主要用途在於訓練空中預警與反潛作戰任務。美方指出，這類系統與美軍 P-8 Poseidon 反潛機的訓練邏輯高度相近，已構成敏感軍事技術的非法出口。

事件背景可回溯至 2023 年，美國商務部將 TFASA 及其相關子公司列入出口管制的「實體清單」，理由是該機構長期使用來自西方與北約體系的航空訓練經驗，協助中國軍方培養飛行員。

這是美國首次針對南非相關企業採取如此明確的國安制裁，也反映華府對「軍事訓練外包化」趨勢的高度警戒。

根據美國司法部與聯邦調查局的說法，TFASA 對外自稱為民用飛行訓練學院，實際運作卻深度支援中國空軍與海軍。美方指控該機構使用美國洛克希德馬丁公司開發的 Prepar3D 模擬軟體，並整合西方反潛作戰概念與戰術資料，形成對解放軍具有實質價值的訓練內容。相關訓練計畫還涉及招募多名來自英國、美國等前北約成員國的退休飛行員，傳授反潛戰與協同作戰經驗。

美國官員在訴訟文件中明確指出，這類技術與知識轉移，將直接威脅美軍水下作戰優勢，並可能在未來衝突中增加美軍人員的風險。此次行動被視為美國出口管制政策的升級版，不再只鎖定實體武器或零組件，而是把訓練流程、模擬系統與專業經驗一併納入國安防線。

面對指控，TFASA 全面否認相關說法，強調訓練內容屬於民用飛行領域，並未刻意招募現役北約軍人，也沒有非法出口受限技術。對於遭列入實體清單，TFASA 表達強烈不滿，並宣稱相關合作有助於國際航空安全與技術交流。

南非政府則尚未就最新訴訟發表正式回應，但在南非身為 BRICS 成員國，且近年與中國軍事互動頻繁的背景下，這起案件已為美南關係投下陰影。

從更宏觀的角度觀察，這起事件顯示美國正把「反中」戰略延伸至非洲與第三國，透過法律與出口管制手段，切斷中國取得西方軍事知識的間接管道。過去幾年，英國、澳洲等國已多次示警中國積極招募前北約飛行員，如今美國選擇以司法行動具體出手，象徵相關灰色地帶正快速消失。

對台灣而言，這起南非案例具有高度現實意義。台灣長期身處高科技與軍事敏感領域，無論是模擬系統、無人機、資安訓練或半導體製程，都可能被納入類似的安全審查框架。國際供應鏈與專業人才的跨境合作，已不再只是商業議題，而是直接與國安、同盟信任掛鉤。

TFASA 事件提醒台灣社會，未來的地緣政治競爭，不一定發生在戰場或外交會議室，而可能出現在訓練教室、模擬軟體與顧問合約之中。當大國競爭進入「技術流程與專業知識」層級，任何看似中性的合作，都可能被重新定義為安全風險。

對台灣而言，如何在開放與安全之間建立清楚界線，將是無法迴避的課題。

▼從更宏觀的角度觀察，這起事件顯示美國正把「反中」戰略延伸至非洲與第三國，透過法律與出口管制手段，切斷中國取得西方軍事知識的間接管道。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

關鍵字: 楊聰榮 雲論 TFASA 南非 美國 中國 台灣 地緣政治 軍事訓練 非洲

