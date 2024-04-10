林茂賢／台灣宗教具包容性　媽祖進香是集體心靈療癒

▲ 媽祖遶境進香活動，是台灣人民集體的心靈療癒。（圖／白沙屯拱天宮提供）

● 林茂賢／民俗專家、台中教育大學台灣語文學系副教授

台灣歷史研究學者李筱峰日前在《自由時報》投稿〈向媽祖致意 向信徒請益〉一文，文中從「三月痟媽祖」現象，論述自己對台灣媽祖信仰的不解之處。

筱峰對歷史、政治的真知灼見，筆者是望塵莫及，但筱峰對台灣民間信仰，顯然完全不瞭解，而且有嚴重誤解、曲解。

這陣子風行的媽祖遶境進香活動，其實是台灣人民集體的心靈療癒，當人們求助無門時，只能求神。許多受創、不安、無助的人民，藉由宗教活動得到心靈的撫慰。讓他們對自己更有信心，對未來重建希望，因為他們相信拜拜、參與進香、軁轎跤，神明會保佑他們。

筆者是哲學硏究所畢業的，我也很懷疑神明到底存不存在？但是每當我看到跪在路旁，拿著香等候媽祖到來，一看到神轎就崩潰哭泣，聲聲呼喊神明救助的老人家，我很希望神明或上帝是真的的存在，因為許多無依無助的人們需要祂。無論祂叫上帝、阿拉或媽祖。

▲ 當看到跪在路旁，拿著香等候媽祖到來，一看到神轎就崩潰哭泣，聲聲呼喊神明救助的老人家，就不禁讓人相信神明或上帝是真的的存在。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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以下我嘗試來回答筱峰你的疑惑：

媽祖叫林默，娘是對女子的尊稱，這一點大家都知道，並無須再正名。其實在宋元明三代均稱媽祖為「湄洲林氏女」、「湄洲神女林氏」，根本不知其名，直到清代《天妃顯聖錄》流傳後，媽祖才統稱：林默。

台灣民間的宗教信仰，最大特色就是具有包容性，民眾不分教派，無所不拜，媽祖進香也有和尚、尼姑和牧師參加，藉以認識不同的宗教活動。昭慧法師向媽祖鞠躬，並非信奉媽祖，而是對不同宗教的尊重。期盼筱峰也能尊重與你不同的宗教信仰。

媽祖並非「造物主」，她是由凡人轉化成神，當然也有父母、生日，耶穌、聖母也都凡人所生的不是嗎？但媽祖的生日也是到清代才定案為三月廿三日。

媽祖信仰是魏晉以降，佛道融合的宗教現象，是屬於「民間信仰」，並非道教。

媽祖原為「女巫」，文獻中均稱「湄洲林氏女為巫」「妃為里中巫」…因生前能預人之禍福，死後被立祠祭拜，因湄洲島漁民出海捕魚前，會前往祭拜祈求，庇佑海上平安，故與海神產生聯結。但在台灣，媽祖已經轉化成「母親」的意象，成為媽媽、祖母。不只是海神信仰。

▲ 在台灣，媽祖已轉化成「母親」的意象，成為媽媽、祖母。（圖／記者湯興漢攝）

西方是「君權神授」的概念，中國封建社會，凡人成神必須經過「皇帝册封」，表示皇帝比神偉大，人民都應服從皇帝的統治。媽祖從宋高宗冊封為「夫人」到乾隆冊封「天后」，顯示海上貿易、海洋文化的發展。

政治人物、黑道、革命份子利用宗教信仰攏絡、鼓動人民自古皆然，朱元璋、明成祖都自稱是玄天上帝轉世，所以稱帝、篡位乃天意、神意。媽祖曾顯靈助鄭成功驅逐荷蘭、幫助施琅打台灣、協助官兵平定林爽文、戴潮春事件，可見媽祖支持清廷，人民不要「反清復明」，也不要參加「叛亂組織」，但這都是他們自己說的，如果筱峰你信以為真，我也沒辦法。

民間信仰有「分靈、分身」的概念，因此會有大媽二媽、黑面媽祖、大甲媽、白沙屯媽的稱呼，宗教信仰沒有真假、靈驗之分，只有相信不相信的問題。

▲ 民間信仰有「分靈、分身」的概念，因此會有大媽二媽、黑面媽祖、大甲媽、白沙屯媽的稱呼。圖為鹿港天后宮的媽祖像。（圖／記者唐詠絮攝）

所有的神明都沒有教信徒要拜供品、焚香、燒金紙、放鞭炮，這是自古以來人民祭神、敬祖的祭祀禮儀，環境保護已是普世價值。近年來宮廟大都已減香、減爐，自我限制燃放鞭炮時間，民眾也普遍自主性的減量。

信徒喃喃自語禱唸是在抒發內心的焦慮、不安，祈求神明保佑，就像禱告、告解，如同向心理醫師訴說苦悶發洩情緒，神是否聽見我並不知道，但無人訴說、壓抑在心裡才會出事。

地震是天災，不能怪罪媽祖、佛祖或上帝，這跟20幾萬人去進香卻還是發生大地震毫無關聯，否則神明、上帝都要負起護佑不周的失職責任。

筱峰你知道嗎？幾乎所有參加徒步的進香客都是為了家人而走，不是為了減肥，因為父母生病，丈夫事業不順、孩子要考試，作為媽媽、祖母、父親的用「苦行」的方式，祈求媽祖保佑他的家人，他們絕對不是為了政客、黑道而去進香的。

還有沿途免費供應飲食、民生用品，和提供沐浴、住宿的民眾也都是不求回報的付出，他們素不相識，毫無關係。台灣人民也不會因為媽祖來自中國而接受統戰。

▲ 幾乎所有參加徒步的進香客都是為了家人而走。（圖／陳炳臣提供）

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