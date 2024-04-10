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楊渡／從大歷史看馬英九大陸行

我們想讓你知道…要對話、要交流、要為後世子孫謀永久的和平，這才是台灣人民最大的願望。從長遠歷史看，馬英九兩次大陸行的歷史定位，是未來從兩岸長遠的大歷史才看得清的。

▲ 前總統馬英九1日啟程前往大陸訪問，並在今日與習近平會面。（圖／記者蔡儀潔攝）

● 楊渡／資深媒體人、作家

馬英九在清明節訪問大陸，外傳將與習近平二度會面，引起各方高度關注。台灣朝野觀點極端對立，一方批判為「賣台親中」，另一方則視為和平之旅。而國民黨幾個高層都不願表態。很顯然，台灣內部看法分歧。但如果放到更高更遠的歷史距離來看，或許有不同的視野。

首先是兩岸處於兵凶戰危，這已是全世界公認的。美國最近出了兩本書《大國回歸》（The Return of Great Powers ）和《武裝起來》（Up in Arms），都是在討論俄烏戰爭中，若俄國戰勝，占領烏克蘭，世局將巨變，甚且可能促使習近平更有攻台的野心。而更讓人擔心的是，冷戰時代大國之間猶有許多對話管道，包括外交、經濟、軍事、熱線等，但後冷戰時代，這些管道逐漸斷了。這帶來更多不確定的危險，因各方已難以判斷戰略的底限與戰爭的邊界。

海峽兩岸也一樣。過去在戒嚴時期，蔣經國的「三不政策」讓兩岸無法接觸，但別忘了，蔣經國仍有傳話密使，傳遞蔣和他的莫斯科同窗鄧小平的密信。隨著開放探親、李登輝制訂《國統綱領》，兩岸交流增加，金門談判確立人員遣返而有兩岸第一次談判；海基會與海協會建立民間白手套機制，兩岸已有正式談判管道。即使如此，李登輝時代更利用蘇志誠、鄭淑敏建立與江澤民的地下密使通道。這就讓兩岸間有更多溝通了解，不致於發生誤判的危機。

▲ 蔡英文2016年執政後，兩岸間的溝通管道全面斷絕。（合併圖／新華社、記者李毓康攝）

然而蔡英文執政後，兩岸間的溝通管道全面斷絕。在中國大陸設定不承認「九二共識」便無法會談的前提下，兩岸斷裂到幾乎只有公開的對陣。蔡英文曾想用中華文化總會的管道，讓江春男和林錦昌去當密使，但大陸嚴詞拒絕，搞到最後，疫情期間連小孩子要回台都要阻擋，最近連民間旅遊團都成為對抗的籌碼。這已是徹底決裂了。

美中的對抗更加劇這種衝突的升高。美國將香港情治機構後撤到台灣，派軍事顧問與訓練人員駐台，更加深兩岸人民的疑懼，深恐美國以台灣為基地，以台獨為火苗，在兩岸引戰。這並非台灣民間多慮，而是美國慣常的手法。烏克蘭以降，台灣民間早有「拿別人的拳頭撞石獅子」的疑美之憂。

因此蔡英文後期，民間不滿加劇，賴清德支持度跨不過綠營基本盤，特別是年輕人被徵召服1年兵役，更加深年輕世代的不滿。兩岸間無法重建和平對話，民進黨就無法跨過40％的門檻。

▲ 自今年1月1日起，將義務役期從原本的4個月，調整為1年。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

馬英九的大陸行便是在這樣的民意基礎上，以擁有60％的和平民意為基礎而展開的。那些抹紅手段無法奏效，原因在民心向背已轉。即使民進黨控制了大多數媒體，但民間沉默的多數可不這麼認為的。

要對話、要交流、要為後世子孫謀永久的和平，這才是台灣人民最大的願望。從長遠歷史看，馬英九兩次大陸行的歷史定位，絕不是眼前那些網紅小政客的流言碎語所能決定，而是未來從兩岸長遠的大歷史才看得清的。

在國際局勢愈發危疑時刻，為後世子孫謀和平者，才是深謀遠慮的政治家。民進黨更應看清楚，和平才是最大民意，把台灣帶入美國的戰略對抗，絕不是人民之所願。馬英九今天之所為，相對而言，反而是幫助執政者安定台灣人心，對兩岸大局是有助益的。民進黨反該感謝馬英九建立了他們做不到的溝通管道。

坦言之，卸任總統馬英九在政治上已無更高的圖謀，更沒有什麼顧慮，那些汲汲於權位者的攻擊又有何用？如果一個人帶著「為後世子孫謀和平才是最大心願」去從事，又何懼之有？在長遠的歷史觀照下，馬英九的身影更清晰了。

 

▲ 兩岸和平交流對話，才是台灣人民最大的願望。（圖／路透）

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關鍵字: 馬習會 兩岸關係 台海 九二共識 楊渡 馬英九 習近平 蔡英文 李登輝

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