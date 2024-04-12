馬瑞／拜登川普對決成定局　亞裔選票成兵家必爭之地

▲ 川普和拜登共同獲得了各自黨內足夠數量的代表提名，兩人再度對決已成定局。（圖／路透）

● 馬瑞／自由撰稿人

美國共和黨和民主黨初選結束後，川普和拜登70年來罕見共同獲得了各自黨內足夠數量的代表提名，意味著川普和拜登再度對決已成定局。在激烈競爭的環境下，美國兩大黨都發現亞裔是成長最快的少數族群，根據皮尤研究中心統計，過去四年，有投票資格的亞裔選民增加了15％，約200萬人。兩黨的總統競選團隊註意到了這個變化，亞裔選票成為選戰兵家必爭之地。

COVID-19加劇歧視 民主黨強調反亞裔仇恨

共和黨議員表示，雖然大家出身不同民族，但關心的問題不外乎民生經濟和治安；民主黨議員則抨擊，COVID-19疫情期間，共和黨數次散佈仇視亞裔的言論。民主黨眾議員孟昭文表示，「前共和黨總統川普直接瞄准了亞裔美國人，因為共和黨使用功夫流感和中國病毒之類的字眼」。

▲ 雙親來自台灣的美國聯邦眾議員孟昭文。（圖／達志影像／美聯社）

疫情背景下，反亞裔仇恨犯罪的激增，很大程度上是川普以及共和黨政客，配合右翼媒體助長COVID-19疫情政治化的惡果。為達到對中國汙名化目的，川普戰略顧問班農請來香港大學醫學院前研究員閆麗夢，在新冠病毒起源問題上制造虛假研究結論鼓吹陰謀論，很快閆麗夢便在右翼媒體中引起轟動，儘管世衛組織否認了閆麗夢提出的主張，仍無法阻擋仇亞言論在美國大行其道。在川普總統公開稱贊她為英雄，並在多個場合開始使用「中國病毒」等字眼的助推下，仇視亞裔言論加快散播，從而滋生多起仇亞犯罪事件。

孟昭文相信，為了吸引基本盤，民主黨人需要強調他們在反亞裔仇恨方面是更好的選擇。孟昭文說，「我們需要確保我們接觸選民時，讓人們知道哪個政黨真正代表並體現了他們的價值觀。我們不要忘記對我們群體的歧視急劇增加」。

▲ 曾任川普首席戰略顧問的班農與流亡商人郭文貴在COVID-19疫情時期，聯合香港大學公共衛生學院前研究員閆麗夢，鼓吹COVID-19起源於中國武漢。（圖／翻攝自youtube）

川普曾推崇白人至上 民主黨亞裔、黑人選票卻在流失

值得註意的是，川普在過去推崇白人至上主義，同樣助長了種族主義者氣焰，也助長了暴力的發生。即便如此，今年民調顯示川普在美國黑種人選民中的支持率卻只增不減。黑種人選民是唯一一個始終認同民主黨的選民群體，然而從去年的蓋洛普民意調查顯示看出，在美國的成年黑種人中，認為自己站隊民主黨人的比例已經從2020年的77％下降至66％。溫思羅普大學政治學家阿道夫斯．貝爾克表示，「他們在總體上對共和黨抱有不同的看法，並且正在通過川普探索一些好奇心，儘管後者帶有種族主義的負擔」。此外，令黑種人選民感到沮喪的是，他們這種長期、堅定的支持並沒有從民主黨那裡得到相應的回報，川普也在趁著黑種人選民對民主黨的支持鬆動下，加緊為爭取黑種人選民付出努力。

▲ 亞裔選民成為選戰勝敗的關鍵。（圖／路透）

有觀察指出，亞裔選民人口結構復雜多元，與上一屆大選比起來，亞裔對民主黨的支持正在鬆動。亞太裔美國人投票促進會共同創辦人兼執行主任陳棣芳指出，雖然共和黨散播對亞裔族群的歧視言論，但並不代表大家會轉而支持民主黨。川普和共和黨雖然是掀起仇亞風潮的始作俑者，但是隨著亞裔選民成為選戰勝敗的關鍵，仇亞風潮多年未消除，導致亞裔對民主黨的支持籌碼鬆動，共和黨勢必趁機磨刀霍霍搶挖對手牆角。

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