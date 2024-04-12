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沈政男／馬習二會捎來和平　賴莫再讓兩岸關係降到冰點

我們想讓你知道…賴清德上台以後，兩岸關係會不會從冰點繼續下降，降到了爆點？讓兩岸突破冰點，有一點回溫，是賴清德接下來四年最重要的事情。

● 沈政男／精神科醫師

馬英九繼去年清明訪陸後，今年又安排了類似意義的行程，比較不同的是最後一天見到了習近平，等於是2015年兩人在新加坡進行「馬習會」之後，隔了八、九年的「馬習二會」。

意義，當然差很多了，馬英九早已不是總統。馬習一會之後，習近平有說希望不久能再會，然而2016年，蔡英文上台，民進黨走向「抗中保台」，兩岸關係降到冰點，當然不要說兩岸領導人再度見面，連底下的人彼此溝通講話的機會都沒有，甚至一點小事就會相互猜疑。

10日的馬習二會，印象最深的是，「桃之夭夭、灼灼其華」，習近平念稿致詞前的即興暖場詞句，台灣媒體竟然普遍聽不出來！還好，還是有兩，三家聽了出來，逐漸有人補了上去。這時候馬英九聽了，該怎麼開場？當然是也跟著落幾句《詩經》的詩句，來個相互唱和，可惜沒有。外交場合，臨場反應很重要，馬英九顯然還是有點緊張。緊張的另一個證明是，他把中華民族，唸成了中華民國，然後馬上改口。

▲ 馬習二會氣氛平和，雙方都傳達了兩岸應該避免戰爭的看法。（圖／記者蔡儀潔攝）

除此之外，整場馬習二會的氣氛與效果都是不錯，雙方都傳達了兩岸應該避免戰爭的看法，「沒有什麼不能化解的心結。」這是講給誰聽？當然是講給賴清德聽啊！賴清德至今對馬習二會，沒有評論，不曉得他怎麼看待。

外媒普遍報導了馬習二會，而講法都是一樣，也就是習近平的意思就是要告訴賴清德，沒有一中架構，就沒有兩岸溝通。好了，死結就產生了，因為，民進黨就是堅持對等與尊嚴之下兩岸才能溝通，而對等與尊嚴就等於四個字：一邊一國。

該怎麼說呢？賴清德訪陸剛好是十年前的事，那時他處裡兩岸關係的態度、策略，還有最重要的，自信，跟現在是兩回事。親中愛台，連這四個字都說了出來。

老生就不要長談了，在2024大選前，我已經講過很多次，賴清德現在只剩下蔡英文路線，不敢有自己對兩岸與中美台關係的想法與作為了，這從他打算沿用蔡英文的國安班底可以看出。只是要提醒，十年前的賴清德，不是這樣，而兩岸連一句話都不講，對降低敵意，增加善意，有害無益。

▲ 賴清德現在只剩下蔡英文路線，不敢有自己對兩岸與中美台關係的想法與作為。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德上台以後，兩岸關係會不會從冰點繼續下降，降到了爆點？千萬不要啊！賴清德選前說要跟習近平吃飯，上任以後還算不算數？如何在他們要求的一中架構，以及民進黨的對等與尊嚴之間取得平衡，讓兩岸突破冰點，有一點回溫，是賴清德接下來四年最重要的事情。否則，馬英九此行，看到了四月桃花開，恐怕就是兩岸從冰點降到爆點前的最後回春了。

這不免讓人又想到了這次大選：如果當初藍白合成功，政權輪替，那麼這次的馬習二會，應該就是兩岸領導人在彼此土地會面的前奏曲了。到底台灣人民對兩岸關係的期待是什麼？是繼續鎖在冰點，還是希望看到回溫？

「蒹葭蒼蒼，白露為霜」，把彼此當成佳人，總比當成敵人好吧！台灣希望對等與尊嚴，大陸何嘗不是？只是，彼此的定義與需求不一樣罷了。馬英九到大陸，動輒稱炎黃子孫，其實這是一種口惠，對政治現狀不會有任何影響，但你看民進黨，連這樣的嘴皮功夫都不願意施展一下。

馬英九說，「中華民族過去經歷了百年屈辱」，這是給對岸的一種同理心展現，賴清德本來也有這樣的雍容大度，證據就是他對「五四百年」表達了看法，可惜在蔡英文底下走向了緊繃畏縮的小路，未來四年大可不必。

▲ 馬英九的「中華民族過去經歷了百年屈辱」，是給對岸的一種同理心展現。（圖／記者蔡儀潔攝）

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沈政男專欄 沈政男

1968年生，台中市人，台大醫學系畢業，精神科醫師，曾獲時報文學新詩首獎、梁實秋散文首獎等二十項文學獎。

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