初春裡的一股暖風——馬英九先生再次赴大陸參訪隨感





▲▼馬英九帶青年學子訪陸。（圖／記者蔡儀潔攝）

文／張偉棟

初春，在中華大地的很多地方，還是乍暖還寒的時節，特別是初春的早晨，一絲絲涼風讓人感到陣陣的寒意。近年來的兩岸關係，就像初春裡的涼風，寒氣襲人。2月14日（農曆正月初五），台灣海巡部門的船艦撞翻大陸漁船，導致船上4人全部落海，其中兩人遇難的事件，至今沒有得到妥善解決，致使兩岸關係更加雪上加霜。

不過，正值初春的4月1日至11日，中國國民黨前主席馬英九再次率數十位台灣青年，赴大陸進行為期11天的參訪和交流。在大陸期間，他們前往廣東、陝西與北京參訪，這是繼去年3月馬英九先生首次來大陸參訪後，時隔一年再訪大陸，不僅對於當前風高浪急的兩岸關係具有推動和平發展的意義，而且也猶如初春時節裡的一股暖風，讓人感到非常溫暖。

我認為，馬英九先生兩次率部分台灣青年來大陸參訪，不僅使這些年輕人能夠走出書本，更加直觀地瞭解中國的現代歷史，而且也讓他們近距離接觸了華夏文化，特別是在與大陸同齡人的座談和交流中，與當前春暖花開的季節更加應景。我們希望兩岸這樣的交流交往應該更加多一些，給兩岸民眾帶來更多的暖意。

在過去幾年的春暖花開季節，因為受到新冠肺炎疫情的影響，即使在萬紫千紅的春天，仍然難以驅除人們心中的陰霾。好在今年的春暖花開季節，新冠肺炎疫情已經逐漸遠去，大家又可以在明媚的陽光下，自由地呼吸新鮮空氣，快樂地外出觀光旅遊。但遺憾的是，在兩岸關係上，包括在兩岸民間往來和各領域合作方面，還是受到很多限制，我們仍然難以看到春暖花開的跡象。

大自然的春暖花開，萬象更新，給人帶來的是心情上的愉悅和精神上的快樂。不過，這種外在的氣候變化很難深入到人們的心靈深處。假如兩岸關係能夠呈現春暖花開，才能夠給海峽兩岸的民眾帶來深入心底的歡樂。

今天，按照中國的農曆，剛剛跨入日光明媚的陽春三月。展望中華大地，花香撲鼻，百花爭豔，讓人心曠神怡，仿佛置身于一幅美麗的畫卷之中。對於海峽兩岸的民眾來說。又將迎來一年一度的春暖花開季節。

雖然，初春還是乍暖還寒的日子，但必然寒少暖多，當太陽升起的時候，寒意隨之漸消，暖意隨之漸濃。因為大自然春暖花開的必然趨勢是任何人都改變不了。我們由衷地希望兩岸關係也能夠早日迎來春暖花開的日子，不要人為地造成“倒春寒”，辜負春暖花開的美好季節。

海峽兩岸「要和平、要發展、要交流、要合作」，這不僅僅是台灣同胞的主流民意，而且也是大陸民眾的共同願望。在新的一年春暖花開的季節，馬英九先生一行參訪大陸的行程結束了，但願由此帶來的這股暖風在海峽兩岸繼續吹下去，並希望彼此用最大的誠意、盡最大的善意，讓大自然的美麗花朵，開在海峽兩岸同胞的心坎裡。

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●作者張偉棟，上海市公共關係研究院研究員。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。