劉世雄／教改、本土意識可以不必那樣想

▲ 1994年「410教改大遊行」今年屆滿30年。（圖／全教總提供）

● 劉世雄／彰師大師培中心特聘教授

前天410教改30年，我本來想不說的，畢竟有些觀點可能與他人不同。但禁不起學生的提問，還是說了。

如果把教改設定成失敗、把責任歸於某一人，我倒覺得不要那麼激進。我在上課時跟師資生提到「以前對的事，現在不一定對；現在對的事，以後不一定對」。關鍵重點在於：當下為何做出這樣決定？

民粹吧！我是這樣回答學生的。從我開始參加聯考，錄取率約兩、三成，記得我一個表哥重考，考上當時的私立大學，家裡就高興的不得了。

試想當時的氣氛如何？人民對政府的怒吼，可以聽不見？那再想，如果有一位教育部長，堅持反對廣設高中、大學，這個部長會如何？

策略方法吧！有些事情是可以做，但不一定要採行抗議者所提出的方法，或者主導者也不一定就只能那樣想。

前天看到一則新聞提到未來的教育部長一定要有本土意識。類似上述情形，如果把一般大眾知覺的本土意識強迫納入課綱，那不到教育專業思考的程度，甚至教育被掛上被政治牽引的罪名。

▲ 中山大學校長鄭英耀將接任教育部長。鄭英耀是教育學者出身，曾任高雄市教育局長，行政經驗非常豐富。（圖／記者屠惠剛攝）

現在年輕人本來就是本土化的一代，若用敵對意識強調本土化，效果有限。教育的功能本來就是啟發學生的智慧，以批判思考面對各種現象。

批判思考需要充分知識與經驗，當前，年輕人的經驗就是本土，批判思考最後的結果就是本土意識。這比僅把本土意識不自然地納入課綱，目的達到、本就如此、也專業許多了，不是嗎？

許多事情，人民只是提出需求，若僅滿足需求，當需求滿足再加入後續的因素後，反而會造成另一股困境，教改即是如此。教育主導者要有教育專業，要有高度看待社會現象。

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