吳鐵肩／別再說星座是統計學　唯有科學理性能指引未來

▲ 占星術宣稱人出生時地的太陽、黃道星座、行星、月亮等的相對位置及運動可決定他一生的性格命運。（圖／翻攝自PDRs4All）

● 吳鐵肩／國立成功大學退休教授

日前《雲論》一篇評論〈易隱堂／神真的存在！騙徒假信仰之名玷汙宗教〉是對《雲論》刊載的拙作〈不問蒼生問鬼神 迷信將使社會走向病態〉的迴響，引起筆者對破除迷信的進一步思考。

對任一迷信的深入分析和批判應該包括神棍術士常用的欺騙手法、該迷信盛行的心理、社會、文化原因、該迷信基本理論的問題與荒謬性、破除該迷信所採用的科學實證方法等。本文以西方占星迷信為例，進行深入分析和批判。

西方占星術不是科學也不是統計學

西方占星術（以下簡稱占星術）宣稱人出生時地的太陽、黃道星座（或太陽星座）、行星、月亮等的相對位置及運動可決定他一生的性格命運、預測他日常生活事件的變化發展。許多大眾傳媒為了商業利益，替占星預測及運勢四處傳播、天天報導，使得占星術大行其道，成為台灣流行文化中非理性成分最明顯的標記。

▲ 占星術士喜歡借用統計學、科學名詞如電場、磁場及能量場、偽科學名詞，如撓場及氣場來包裝其無知，欺騙其信徒。（圖／視覺中國CFP）

占星術士的主要思維方式是主客體之間具有神秘互滲的因果聯繫的原始思維方式。他們對天下大勢、國運興衰、兩岸關係、政治選舉、吉凶禍福與財運桃花等皆妄加預測、信口開河，竟然被尊稱為占星諮商師、專家、心靈導師、國師等。他們大多缺乏嚴謹邏輯科學實證訓練，心智封閉，認識不到占星術的許多問題和荒謬性；但他們卻喜歡借用統計學、科學名詞如電場、磁場及能量場、偽科學名詞如撓場及氣場來包裝其無知，欺騙其信徒。例如，台灣有些占星術士公開宣稱「占星術是科學」、「占星術是具濃厚科學性格的統計科學」，真是荒天下之大唐。

占星術始於前科學時代──巴比倫到古希臘時期，人類對世界無知時的虛構想像，雖曾和天文學相混在一起共同發展，發揮過一些歷史作用，但和天文學在17世紀科學革命後已分道揚鑣。近現代的占星術純粹是神話、文藝和低級娛樂的混合，是早期人類迷信的殘渣，和近現代基於理性與實證的科學和統計學一點關係都没有。

西方占星術在台灣流行的文化及心理原因

中國人（廣義）崇戀傳統，依附權威，一般都輕信、不講求實證、少懷疑批判精神；具有反科學、反智的神秘玄虛傾向，經常事實和虛構分不清，如此的精神世界正是迷信的大溫床，容易被神棍術士們迷惑欺騙。占星術使人注意天體，感到自己是宇宙中重要一分子，符合中國天人合一、天人感應與魔力思考（人的意念、話語、動作、符號等可以改變物理因果及現實規律）等文化傳統，加上台灣崇拜西方文化，所以在台灣散播快速。

▲ 占星術使人注意天體，感到自己是宇宙中重要一分子，符合中國天人合一、天人感應等文化傳統。（圖／達志／示意圖）

阿多諾（T. Adorno）批判占星術是一種非理性與偽理性的文化現象。占星信徒一般並不知道占星預測之所以顯得正確有效而可以依賴，是由於許多隱藏因素──認知偏誤、心理因素及意識型態操縱手法的作用，包括如冷讀術（由行為語言和穿著等猜測判斷）、巴納姆效應（Barnum effect：模糊籠統、模稜兩可、不可證偽、對人人普遍適用）、確認偏誤（信徒只選擇性地注意正確的預測，而完全忽視錯誤的預測）、自我歸因偏誤及相關性錯覺等。這些隱藏因素一旦被控制後，占星的所有預測就立刻失效。

西方占星理論的問題和荒謬性

從科學和邏輯看，占星理論粗糙混亂、自相矛盾、問題百出。例如，人出生時地的太陽、星座、行星及月亮的相對位置及運動為何會影響人的性格命運？如何影響？是經由物質之間四種交互作用力: 強力、弱力、電磁力、重力（只有後兩者能遠距傳遞）的那種力傳遞？從傳遞到影響人的性格命運的機制過程如何？為何能持續影響人一生？在出生時的作用力遠超過天體作用力的近處物體，如接生醫生、助產士、產房、醫院建築物等，對人性格命運有影響嗎？若無，為何無？若有，為何不列入考慮？為何受精成胎時不算而出生時的黃道星座才算？提早或延後出生的嬰兒因改變星座就改變性格命運，那麼父母遺傳基因對性格的決定作用、後天環境影響及個人努力又被置於何地？

▲ 地球自轉軸會逐漸變換方向，也就是所謂的進動或歲差。（圖／周刊王）

再者，由於地球自轉軸逐漸變換方向──稱為進動或歲差，每2,160年約30度，到了21世紀，每人出生的黃道星座都向前位移一個星座，例如，過去天秤座現在變為處女座，處女座變為獅子座，依此類推。甚且，蛇夫座的出現，使得一年變成有13個黃道星座，每個星座時期亦改變。「今天的天空很不希臘」，但是，為何占星界依舊使用巴比倫、古希臘的舊黃道星座替信徒作預測？完全不理會星座在當代的巨大變化？

對上述這些問題，占星界不可能提出能夠被證明為真的答案；亦即，占星信念不可能通過「符合論」和「融貫論」等真理判準的檢驗，不可能被證成（justified）為真知。甚且，「星座決定論」否定了人的自由意志，正如古羅馬奧古斯丁（A. Augustinus）的「預定論」一般，會導致「道德廢棄論」並衍生出心理及社會問題，該如何解決？

破除西方占星迷信的統計實證研究實例

統計是讓一切迷信和謊言無所遁形的照妖鏡。以下是從職業、婚配、人格特質及占星術士本身等諸方面，證實星象預測完全無效的幾個統計研究實例。實例中的統計方法可以用來作為破除其它迷信的實證方法的參考。

（一）職業預測：J. D. McGervey（參見論文：A statistical test of sun-sign astrology）根據美國16,634科學家及6,475政客，共23,109人的星座和職業數據來檢定占星術所宣稱的這兩群人多聚集於某些特定星座。他發現這兩群人的星座分布完全是隨機的──即星座和職業之間並無任何顯著的相關性。

▲ 星座和職業之間並無任何顯著的相關性。（圖／取自pixabay）

（二）婚配預測：D. Voas（參見論文：Ten million marriages: An astrological detective story）根據英格蘭和威爾士在2001年人口普查資料中約950萬對夫婦的星座數據，經由卡方檢定（Chi-square test），來檢定占星術對於星座匹配與否所作的預測的正確性。他發現並不能拒絕144（= 12 x 12）對可能的星座配對具有均勻分布，即每一配對出現的機率都是1／144的假設；故而一個人的星座對於他／她和任何星座的人結婚或維持住婚姻的機率並無任何顯著影響，用星座來預測匹不匹配是無效的，寂寞的心要尋覓伴侶，卻一味擔憂星座匹配與否，甚至影響交往和婚配決定，是對時間、青春和生命的可悲浪費。

（三）人格特質預測：R. Bastedo（參見論文：An empirical test of popular astrology）從14個不同的占星術來源收集了2,375個（每一星座約200個）和星座有關的人格特質形容詞。他收集了1,000人的星座及與這些形容詞相關的資料，經由卡方檢定，發現人格特質如領導力、政治傾向、智力、社交能力、創造力、自信心、組織力、吸引力等，和星座之間並沒有有任何顯著的相關性。

▲ 領導力、政治傾向、智力等人格特質，和星座之間並沒有有任何顯著的相關性。（圖／記者林敬旻攝）

（四）占星術士預測的荒腔走板：R. B. Culver & P. A. Ianna（參見書：The Gemini Syndrome: A Scientific Evaluation of Astrology）收集了一些著名的占星術士和組織在某五年間發表的星象預測，發現他們所作的總共3,000次關於名人、活躍政客的預測，大約只有10％是對的，其餘90％都是錯的。任何對於新聞和政治民調有些注意的普通人都可以比他們預測得更好。

（五）占星術士預測的不一致：G. Dean & I. W. Kelly（參見論文：Is astrology relevant to consciousness and psi？）統計了25個研究報告中共約500個占星術士的星象預測，發現他們基本上是各說各話，其預測很少有一致性（他們的一致性的平均效應值很小，僅為 0.10 ± 0.064）。據估計每天有將近十萬名占星術士在全球各地作預測，他們彼此之間分歧矛盾，作出許多不一致的預測。信徒們到底該相信誰呢？又如何能相信呢？

要信任理性、科學和真正知識

放棄星象迷信及其它一切迷信吧！逃離神棍術士的謊言及心智操控吧！人生在世唯有理性、科學和真知能夠真正減少人的無知和恐懼，能夠照亮引導人生道路。人要運用理性、科學和真知去掌握不確定事件發生的或然率及風險、努力用實踐行動去改變不確定事件發生的或然率及風險、勇敢而有耐性地等待或然事件在自己努力下的開展與實現。如是，人就衝出了非理性和蒙昧的重圍，把人生和未來掌控在自己的手中。

▲ 人要運用理性、科學和真知去掌握不確定事件發生的或然率及風險。（圖／台師大提供）

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