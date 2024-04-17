關景浩／與拜登差距拉近　川普官司纏身如何收場

▲ 川普上月底在社群平台發布的影片中，有一輛皮卡車貼著拜登手腳被綑綁的圖案，遭抨擊是在煽動暴力。（圖／翻攝自X）

● 關景浩／自由撰稿人

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，當地時間3月29日，川普在社交媒體平臺Truth Social上分享了一段影片，畫面上竟然出現拜登「被五花大綁」的圖案。根據字幕顯示，影片是在紐約長島拍攝的，當時川普參加完一位在交通檢查時被殺的一名紐約市警察的追悼會，影片裡顯示經過了兩輛卡車，都覆蓋著美國國旗和支持警察的旗幟，但第二輛卡車上印有「川普2024」的字樣，而車輛後部有一張拜登手腳被五花大綁的圖案。圖案裡的拜登雙手被反綁，身體被繩子饒了數圈，雙腿屈膝，整個人側躺在地上，表情悲傷無助。

這段影片被轉發後，立即引發拜登競選團隊抨擊。拜登競選團隊發言人麥可．泰勒（Michael Tyler）說，川普經常煽動政治暴力，人們是時候認真對待這個問題，「問問（2021年）1月6日為保護我們的民主而遭到襲擊的國會警察就知道了。」此前，前白宮官員彼得．納瓦羅（Peter Navarro）就因拒絕配合對國會山莊暴動事件的調查而被判藐視國會罪，從而判處四個月監禁，也是繼前白宮顧問史蒂夫．班農（Steve Bannon）之後，第二位被判藐視國會罪的川普幕僚。

官司纏身 川普成法庭被告席常客

▲ 曾任川普首席戰略顧問的班農與流亡商人郭文貴在COVID-19疫情時期，聯合香港大學公共衛生學院前研究員閆麗夢，鼓吹COVID-19起源於中國武漢。（圖／翻攝自youtube）

這已不是川普第一次試圖煽動政治暴力。早在COVID-19時期，為了將疫情政治化，同時達到對中國汙名化的目的，川普戰略顧問班農聯合流亡富商郭文貴從香港請來香港大學醫學院前研究員閆麗夢，在COVID-19病毒起源問題上，炮製學術論文鼓吹陰謀論，令更多美國人深信不疑COVID-19病毒來自亞洲實驗室。該陰謀論獲得美國右翼媒體的熱捧，這極大地煽動了美國民眾的恐懼心理和排外情緒，針對亞裔的仇恨言論隨之在社交媒體上廣泛傳播，並得到了社區內外許多公眾人物的支持。

除了被指控「煽動政治暴力」，這位美國前總統堪稱法庭被告席的常客。就在今年1月，紐約州的法庭一審判決其性侵、誹謗女作家卡羅爾（E.Jean Carroll），必須支付高額賠償金。川普不服判決，對這起民事官司提起了上訴。

不僅如此，川普還面臨著4項刑事起訴案件，其中包括：2020年大選後試圖幹預喬治亞洲的計票結果、2020年大選期間涉嫌惡意選舉欺詐、卸任總統後涉嫌在私人住所存放國家機密文件，以及即將在紐約開庭的封口費案。據報道，川普被控偽造商業記錄，掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元作為「封口費」，藉此換取她在2016年總統大選前保持沉默，以掩蓋二人的婚外情。據美媒報道，川普1日繳納了紐約民事財務欺詐案1.75億美元的保證金，以避免案件上訴期間資產被扣押。

▲ 美國知名色情演員丹尼爾斯聲稱與川普上床後，在2016年收到13萬美元封口費。（圖／路透社／達志影像／美聯社）

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拜川競爭白熱化 加劇美國政治極化

據《紐約時報》（NYT）與錫耶納學院民調顯示，拜登幾乎抹平了在早期民調中落後川普的差距。媒體認為，這顯示民主黨基本盤開始發力為拜登助選。報導稱，拜登和川普現在幾乎旗鼓相當，川普以46％對45％的微弱優勢領先，但相較於2月底，對於拜登而言是一個進步。不過民調顯示，今年大選的一些基調尚未出現改變，針對川普的爭議還是其面臨嚴重的聯邦刑事指控。報導提及，這個民調結果表明2024總統大選將非常激烈，即使是最微小的支持率變化都可能是決定性的。

同時據美國多家主流媒體此前測算和報導，川普和拜登分別鎖定各自黨派2024年美國總統選舉候選人提名，這意味著兩人在今年11月大選中，上演對決一幕「幾乎不可避免」。無論針對川普的指控將以何種結果收場，都將進一步點燃民主、共和兩黨的黨派紛爭。黨爭愈加激烈，不僅會加劇美國的政治極化和社會撕裂，也為即將到來的美國總統選舉增添了更多不確定性。

▲ 民主、共和兩黨的黨派紛爭。黨爭預料將愈加激烈。（組圖／路透）

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