陳國祥／姓賴內閣？　「雙少數」總統應具跨黨派思維

▲ 準總統賴清德執政團隊的初步安排受到一些批評，財經人事布局則有新意。（圖／記者湯興漢攝）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

準總統賴清德接掌政權的準備工作備受關注，他所發言論引起爭論，執政團隊的初步安排受到一些批評，財經人事布局則有新意。在此同時，立法院表決大戰輸掉，鄉鎮市長補選慘敗，他又是執政黨主席，和這些衰事脫不了關係。

這些問題的根源，在於明明是「雙少數」執政，他及民進黨政要還未祛除全面執政的心態。依據民主政治的基本準則，所謂「雙少數」，其實是沒有資格執政的。總統大選只獲得百分之四十選票，依據民主政治多數統治的理念，就應該舉行第二輪投票，得票過半才算當選，但台灣只要相對多數就可當選，所以有些人解讀為百分之六十選民不支持賴清德當總統。至於立法院不過半，在內閣制國家根本沒資格執政，只有組成為穩定多數的政黨才可執政，但李登輝和民進黨密謀修訂的《憲法增修條文》根本不要行政院長經立法院通過才可任命。

▲ 賴清德及民進黨目前的作為還是總統選舉贏者通吃的慣有模式，未祛除全面執政的心態。（圖／翻攝自民進黨直播）

「雙少數」總統仍想全面執政 執政團隊遭譏「姓賴內閣」

賴清德和民進黨就在這種畸形憲政體系下牢牢掌握執政權。如果要使「雙少數」執政順利推動政務，最好在立法院造成席次過半的聯合內閣；如果做不通，至少應該將政黨協商視為決策、立法與人事的必要過程，盡力尋求政黨共識的達成。賴清德及民進黨目前的作為還是總統選舉贏者通吃的慣有模式，獨攬大權，高高在上，獨行其事，根本無視於少數統治的現實短板。如果真有執政「雙少數」的自覺，政府人事的布局就應該廣納各方、各黨才俊，展現他宣告過的「民主大聯盟」氣度。

前兩階段的人事安排卻完全逆反而行，不但沒有廣納黨外英才的開闊格局，所任用的人就是小圈圈擢才，連廣納黨內各派菁英的樣貌都沒有，不是輔選功臣、昔日舊識，就是新潮流大老「花媽」陳菊的子弟兵。賴清德當選時說的將邀請「跨黨派、跨世代」的人才籌組政府，迄今一點跡象都未顯現。這樣的布局引起黨政權臣一家親的批評，不但無法統合黨內、黨際及社會各方，更大的問題是難免陷入同溫層的狹隘格局中，多數是親信或是子弟兵，必然缺乏多元意見的激盪，而且普遍迎合上意，流於在繭房中做決策。輿論戲稱，賴清德原來宣稱的「跨黨派」政府，現在卻成為「新系南流崛起」，既未跨黨派，也未跨世代，反而予人近親繁殖的觀感。

▲ 新任內閣人事，不是輔選功臣、昔日舊識，就是新潮流菊系的子弟兵。圖為準文化部長李遠、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙、交通部長李孟諺、內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

各方幾乎一致希望賴準總統的權力布局，不要一黨、一派、一人主導全局的態勢準總統賴清德。直到第三波內閣人事才展現新氣象，其中經濟部長為號稱「斜槓經濟人」郭智輝、數發部長為台灣資通訊領域頂尖專家黃彥男、國發會主委由兼具產業實務與專業顧問經驗的劉鏡清出任、國科會主委由曾為電腦巨擘的南台科大校長吳誠文接任、金管會主委則是金融創新專家彭金隆擔綱。這些財經首長專業都夠硬，且多是無黨籍人士，掃除了各方對其用人原先的「小圈圈」批評。業內人士期待這些新首長能結合過往的實務歷練、專業知識以及深諳產業脈動與世界趨勢等能力，率領產業經濟、數位發展、創新科技、金融變革往前邁進，在全球供應鏈重組之際，為台灣開創新局。

▲ 16日公布的第三波內閣人事展現新氣象。圖為準經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文任、金管會主委彭金隆、工程會主委陳金德。（圖／記者林敬旻攝）

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賴準總統對自己不熟悉的領域頗能廣納英才，提升閣員的專業水準，但對於自認為熟悉的事，他所發抒的言論卻有濃威權統治味道，讓人感到他居高臨下，將個人意志施加於國家、社會與個人之上。最受非議的是，他宣示上任後將做的「三件事」是國家重建、社會改造、洗滌人心，而且要讓人民了解「自由是要付出代價的」。這個宣示對一個得票百分之四十的準總統而言略顯高傲，暴露他有權力傲慢、道德優越感、政治威權心態及牧民思想。這樣的「使命感」不符民主理念，他卻沒有自覺，還強調洗滌時是「每一個人的人心」。然而，即使民眾的心靈有需要洗滌的污垢，又輪得到政治首領來認定與下手嗎？

逾半民眾認同「超大聯合政府」 賴應具跨黨派思維

40％選出的少數統治者理該謙卑執政，否則將招惹沒完沒了的反彈，殘酷的現實將對他和執政團體時時「不吝指教」。立法院上周五針對年改案進行表決大戰，民進黨全軍覆沒；周六的鄉鎮市長及議員補選，民進黨又以一比五慘敗。賴清德當選已有三個月，新政府正積極組建中，如果確實認清現實，而且展現新氣象，會連續遭致民意及民意機構的教訓嗎？

▲ 無黨籍但獲民進黨支持的許忠富以9,047票，當選雲林縣麥寮鄉長，是13日舉行的6席鄉鎮市長暨縣議員補選中，泛綠陣營唯一獲勝的一席。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

賴政府若以「雙少數」獨攬執政大權，其實是不合民意取向的。依據民意調查基金會日前發布的調查結果，關於「為穩定政局，未來如果由民進黨、國民黨與民眾黨三黨合組「超大聯合政府」的問題，17.1％非常同意，37.3％還算同意，14.9％不太同意，21.5％一點也不同意，7.1％沒意見，2.1％不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成四基本上同意由民進黨、國民黨及民眾黨共組超大聯合政府，三成六反對。至於「民進黨未獲國會過半席次，但這次是賴清德當選總統，由民進黨一黨組閣也可以。請問您同不同意？」的問題，13.2％非常同意，25.8％還算同意，25.4％不太同意，26.7％一點也不同意，7.3％沒意見，1.6％不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九基本上同意由民進黨單獨組閣，但有五成二反對。

這些發現傳達了一個清楚的訊息，就是民進黨若堅持一黨單獨執政，社會大多數人是不苟同的。即使不能組成聯合內閣，多數民眾還是傾向於「協商式民主」（Consociational democracy）的精神，以超大聯合政府的模式進行多黨合作的治理模式。最不得人心的是一黨單獨組閣。有鑑於此，賴清德應該徹底洗滌自己的心，以更多的超黨派思維與作為執政，如此才能更貼近民眾的心靈。

▲ 賴清德應以更多的超黨派思維與作為執政，如此才能更貼近民眾的心靈。（圖／記者林敬旻攝）

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