工程師／繼續跳電、分區限電　叫醒相信不缺電的人！

▲ 桃園日前3天內5度跳電，影響上萬戶用電需求，布料台北市東區18日晚間也出現跳電。尚未到夏季用電高峰期，跳電消息卻頻傳，民眾不禁質疑「台灣真的不缺電？」（圖／記者袁茵攝）

● 作者／工程師看政治2

4月15日晚間，備轉容量率不到3％（註：以前的法定備轉容量率是15％），眼看就要第5次大停電，結果台電一是找台積電救援，叫他們減少用電、自己發電，二是不管現在水情有多麼吃緊，將水力發電全開，當天晚上才勉強度過。

我們又在鋼索上多走了一小段路，再一次經歷了表面的和平。

以前我會感謝台電的努力，但現在我不這樣想了，這樣經常在限電邊緣游走，即使沒停電，還是會造成傷害，有經濟上的傷害，也有認知上的傷害。

經濟傷害，就像台積電被迫自己發電、節約用電那樣，一定有數以億計的損失存在，只是沒人有感覺。

認知傷害，就是仍有民眾不相信缺電，在那瘋狂的呼喊著「風光萬歲」！

長此以往，選舉的時候，永遠在炒作那些無聊小事，永遠沒人真正關心能源災害，我們也永遠活在以綠電為名的詐騙裡。表面的和平其實沒有幫助，我其實寧願它跳電，只有漲電價，民眾才知道風光發電的價格有多痛；同樣的，也只有跳電、分區限電，民眾才會知道我們真的沒有電。

要停電一次、二次、三次、四次、還是五次，現在我覺得都無所謂，我希望台電別去救它，就跳電跳到民眾面對現實為止。

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