ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

工程師／繼續跳電、分區限電　叫醒相信不缺電的人！

我們想讓你知道…只有漲電價，民眾才知道風光發電的價格有多痛；同樣的，也只有跳電、分區限電，民眾才會知道我們真的沒有電。

▲ 桃園日前3天內5度跳電，影響上萬戶用電需求，布料台北市東區18日晚間也出現跳電。尚未到夏季用電高峰期，跳電消息卻頻傳，民眾不禁質疑「台灣真的不缺電？」（圖／記者袁茵攝）

● 作者／工程師看政治2

4月15日晚間，備轉容量率不到3％（註：以前的法定備轉容量率是15％），眼看就要第5次大停電，結果台電一是找台積電救援，叫他們減少用電、自己發電，二是不管現在水情有多麼吃緊，將水力發電全開，當天晚上才勉強度過。

我們又在鋼索上多走了一小段路，再一次經歷了表面的和平。

以前我會感謝台電的努力，但現在我不這樣想了，這樣經常在限電邊緣游走，即使沒停電，還是會造成傷害，有經濟上的傷害，也有認知上的傷害。

經濟傷害，就像台積電被迫自己發電、節約用電那樣，一定有數以億計的損失存在，只是沒人有感覺。

認知傷害，就是仍有民眾不相信缺電，在那瘋狂的呼喊著「風光萬歲」！

長此以往，選舉的時候，永遠在炒作那些無聊小事，永遠沒人真正關心能源災害，我們也永遠活在以綠電為名的詐騙裡。表面的和平其實沒有幫助，我其實寧願它跳電，只有漲電價，民眾才知道風光發電的價格有多痛；同樣的，也只有跳電、分區限電，民眾才會知道我們真的沒有電

要停電一次、二次、三次、四次、還是五次，現在我覺得都無所謂，我希望台電別去救它，就跳電跳到民眾面對現實為止。

● 本文獲授權，轉載自「工程師看政治2」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 停電 跳電 分區限電 台電 風光發電 綠能 工程師看政治

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「摸魚老屁股」為何不會被Fire？歐馬克：看不見的..
「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊
王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度
李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣
趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

推薦閱讀

「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊

王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度

圖書館借閱率與書店營業額相衝突？　三種書買比借好

股市從來不缺笨蛋　老子兩千餘年前早已印證

李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

【網購糾紛3】清倉大特價、品牌退出台灣？假的！小心..

蘇育平／中國解放軍戰略支援部隊改組　暗藏內憂外患

何翊瑞／廢死成兇嫌免死金牌　社會案件一件比一件殘忍

相關文章

最貴一度12元！台電認砸大錢「度過415限電危機」：共花2400萬

最貴一度12元！台電認砸大錢「度過415限電危機」：共花2400萬

15日傍晚台電一連4部機組跳電，導致電力供應吃緊，台電啟動需量反應向用電大戶買電。台電總經理王耀庭今天表示，當天是以每度最高12元購電，共花..

4/19 16:42

深化合作！奧地利商務代表拜會花蓮縣府　聚焦綠能永續交流

深化合作！奧地利商務代表拜會花蓮縣府　聚焦綠能永續交流

跳電頻傳卻沒限電準備　張嘉郡：要靠說謊發電？

跳電頻傳卻沒限電準備　張嘉郡：要靠說謊發電？

連東區都停電！陳菁徽飆「Damn」　怒：缺電是未來夏季日常？

連東區都停電！陳菁徽飆「Damn」　怒：缺電是未來夏季日常？

桃園連3天停電！大票人灌爆「蔡英文臉書」：快用愛發電

桃園連3天停電！大票人灌爆「蔡英文臉書」：快用愛發電

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

剴剴案：彈珠台的收出養制度

善用圖書館資源　三種書買比借好

股市不缺笨蛋　老子早已印證

由台積電法說會探下半年景氣

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面