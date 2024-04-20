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李震華／解決法官案件壓力　方法在截斷訟案來源

我們想讓你知道…訟案連年攀升，應要設法在訴訟前端截斷案件的來源，具體方案可由2大方面著手，一是實體上、一是程序，目標是讓進入法院審判的案件量，降低至目前的3成以下！

▲ 士林地院李姓法官不堪過勞，11日墜樓身亡，法官協會19日在李法官頭七之日發起「白花運動」。（圖／記者黃宥寧攝）

● 李震華／律師、台灣司法改革關懷互助協會理事長

士林地院李姓法官，因案件壓過大不幸墜樓身亡，引發了法官群情悲憤，院長許宗力發出安慰聲明書，也壓抑不住法官們的哀怨情緒，只好親自走訪第一線士林地院各個法官辦公角落，一一慰問法官同仁。但安撫法官情緒之後，如何理性有效處理案件量過大造成法官普遍壓力超載的老問題，才是正辦。

根據司法院統計處的數據，台灣地方法院近幾年每年新收案件超過300萬件，其中需進入正式審判的訴訟案件民刑事合計也高達50幾萬件，而法官人數卻僅有2千餘人，平均法官每月分案20幾件。筆者身為在野法曹，很清楚在這樣的案件壓力下，誰能長期忍受？不僅法官的壓力爆表，連帶地迫使法官為了趕赴結案及考績以減輕壓力，練就十八般武藝抓大放小、重點辦案，因而犧牲了裁判品質，連帶影響了民眾的訴訟財產權益，人民只好繼續上訴，結果是法院永遠有辦不完的案件，司法信任度自然始終低迷。

▲ 法官壓力爆表，為趕赴結案及考績以減輕壓力，被迫犧牲了裁判品質，連帶影響了民眾的訴訟財產權益。（圖／視覺中國CFP）

面對這樣的困境，司法院高層的解決方法，不外增加司法人力、調薪及加強案件進度管考加速結案，但這都是治標不治本之舉，甚至有害裁判品質。依筆者常年觀察思考司法改革之拙見，應該是要設法在訴訟前端截斷案件的來源，具體方案可由2大方面著手，一是實體上、一是程序，目標是讓進入法院審判的案件量，降低至目前的3成以下！

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強化調解機制　仿照犯罪協商及修復式司法

實體上，增加及強化訴訟前的「調解機制」，倣效犯罪協商及修復式司法的精神，方法上，由案件分類著手，就如家事調解，或如行之已久的車禍事件，在進入法院前，就經過鄉鎮市公所及法院的調解而解決9成案件。也就是善用案件類型分類，一如現行勞動爭議、醫療、消費、性騷擾、著作權、耕地租賃、不動產相鄰界址或鄰損等案件分類，擴大增加案件類型分類，如毒品、詐欺、妨害名譽案類，並將大部分類型在進入法院之前，就強制導入專業機構人士的調解、或投入行政資源，先在行政機關進行調處或準司法程序的審議，以有效解決民刑事案件訟源。目前，最迫切需要降低量源最大宗的是詐欺、毒品、妨害名譽案件，模倣修復式司法分別列入強制調解、導入行政處遇程序，提供被告或嫌疑人與被害人在訴訟前的一次性糾紛解決管道。

▲ 實體上，調解機制是能夠降低法院審判案件的方法之一。（圖／視覺中國CFP）

強化程序審查機制　善用律師資源並嚴懲濫訴

程序上，基於「訴訟的嚴肅性及專業性」，以及我國不鼓勵打官司的傳統文化，應強化進入訴訟前的「程序審查機制」，把濫訴、尤其亂寫亂告案件，在審查時命補正後不補正者，就直接駁回，同時也就濫訴的原告，嚴格地依現行規定裁處一定罰款，這樣不僅可以減少至少2成以上的濫訴，同時也間接使得國人養成尊重訴訟專業，養成提告前會主動找律師諮詢或撰狀，這樣不僅讓這幾年錄取人數爆增、僧多粥少的律師有案接、有事幹；而更直接運用律師人力資源的方法，是配合上述實體方案，聘用律師進入法院協助修復式協商及實體調解（尤其是，要運用在量源極大的法扶案件上），參與訴訟審查程序，當然，除車馬費外，以獎金鼓勵調解成立有功的律師，定能有效快速化解訟源，成本低且效益絕對高於增加法院人力。

▲ 強化進入訴訟前的「程序審查機制」，防止民眾濫訴，同時也間接使得國人養成尊重訴訟專業，養成提告前會主動找律師諮詢或撰狀。（圖／記者周宸亘攝）

著眼於訴訟前端　方向正確即可節流

筆者認為，應跳脫傳統補足法官人力思維，只要改革制度方向正確，律師界及高院有足夠人力可支援地方法院，關鍵在著眼於訴訟前端，合理分類案件分別實體調解及程式審查，以迅速截流案源，同時，可限制得上訴理由及上訴強制律師代理，使上訴案件得以節流，如此後續才能進一步改革審判上裁判品質，否則，這一案量大壓力大的問題，將持續困擾台灣的司法，最終毀壞台灣的司法威信和民眾的基本權利。

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關鍵字: 法官 司法改革 調解 程序審查 濫訴 訴訟 訟案 李震華 台灣司法改革關懷互助協會

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