豪門媳婦曝：不論是否嫁入豪門　自己才是自己的靠山！

▲ 有些人夢想嫁入豪門，就此享盡榮華富貴。（圖／周刊王）

● 丘美珍／專欄作家、資深財經記者

有一次在捷運上聽到兩個年輕女孩在談天，其中一個說：「我的目標就是要嫁入豪門！」看著她們年輕姣好的容顏，我心想：

「你真的知道豪門之後有什麼嗎？」

在庶民的想像中，豪門之後一定有的是：豪宅、華服、珍饈、名車、寶石……我沒有嫁入豪門，但在以前的記者生涯中，我聽過一些豪門的傳聞。這些年來，偶然也認識嫁入豪門的女性朋友，從這些見聞之中，我整理出關於豪門的某些脈絡。這些事情都無法真的求證，大家也是當做是夢話，聽聽就好。

豪門之內有階級

嫁入豪門，自然就成為豪門媳婦。但是，做為一個家族的媳婦，不論是不是在豪門，剛開始一定都處在家族裡最底層的階級，幾乎沒有權力，也沒有資源，卻背負著許多責任和義務。

許多人以為，既然是豪門，家事應該都有幫手吧？表面上看是如此，實際上只對了一半。

有一位豪門媳婦說，家裡雖然有人專職煮飯，但是，公婆要吃的東西，一定指名要由她親自準備。所以，她仍然是得天天煮晚餐，要煮出合乎公婆胃口的一桌菜，並不輕鬆。

既然是豪門，出入應該有司機接送吧？「我後來才知道，原來司機也會看輕我！」一位出身庶民之家的豪門媳婦，在日常的接送中，感受到自己雖然是主人，言語間卻不被尊重。這些豪門的管家、司機，並非對所有主人一視同仁。在他們心中的主人，也許只有位高權重的那幾位，這就是豪門內的權力階級。

▲ 在一些豪門中，連司機也會看輕出身庶民之家的豪門媳婦。（圖／達志示意圖）

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豪門之內無法規避的話題

一位在銀行上班的女性朋友，嫁入一個頗有資產的家族，後來，卻並不開心。原因是，不論何時家族團聚，一定會談到錢，一談到錢，就會開始吵架。

另一位朋友，成長於因為土地致富的家族，他回憶自己從很小的時候，只要稍有調皮，有資產的阿公就會訓斥他：「你再不乖，我以後就不給你錢囉！」

豪門之內比韓劇更有想像力

年輕時聽到年長記者談到的豪門傳聞，有些比韓劇更匪夷所思。

在戰後第一代的台灣男性創業家中，家裡常常不只一個妻子。有位大老闆為兩位妻子各買了一戶格局一模一樣的房子，為了自己生活方便，便要求這兩戶所有的裝潢、家具、電器，都要一模一樣，而且都要放在同樣的地方，免得自己不舒適。房子的動線比妻子的心情重要，這更新我的三觀。

▲ 對某位戰後第一代的台灣男性創業家來說，房子的動線比妻子的心情重要。（示意圖／視覺中國CFP）

現代豪門媳婦在想什麼

豪門是個江湖，古今皆是如此。 但現代豪門媳婦通常學歷更高，能力更強，我也相信，她們對於自己的處境，應該有更多的思辯能力。

這兩天，YouTube演算法推給我一段豪門媳婦蔡依珊的TED演講，主題是《如何找到人生的依靠》她是這麼說的：

「今天要講的主題是：如何找到人生的依靠？老婆找到老公就有了依靠，像我的話，就是連勝文嗎？」

「我先請大家閉上眼睛，想想三個問題，在心裡回答，不要說出來。

第一，目前你最依靠的人是誰？

再來，你覺得你能依靠他多久

第三，下個階段你能依靠的人又是誰呢？」

「人生一直在變，我們都需要成長、需要改變，所以有所依靠非常的重要。但你知道你能真正仰賴的，只有你自己，尋找依靠就是尋找自己。」

▲ 蔡依珊曾以「如何找到人生的依靠」為題，發表TED演講。（圖/記者黃克翔攝）

也許因為這樣，蔡依珊後來選擇創立一個自己的電商品牌。她說，自己一開始創業的時候，並沒有想要證明什麼。但是，因為後來有太多人問到她為什麼要工作，她被問到煩了，就以行動來證明：她可以做自己想做的事，她可以工作。創立的事業，可以變成她的依靠。

「我也希望我的小孩，有積極的態度，願意跨出他們的舒適圈。雖然他們已經被說成是富三代、富四代，但是我相信他們，可以成為富一代，我也希望他們以成為富一代的生活態度，過他們的人生。至少我會努力讓他們變成這樣。」

看到她在TED中真誠的模樣，想到她一直以來的處境，對於這位由加拿大名校畢業的豪門媳婦，我心裡只有敬佩。嫁入豪門之時，她還有青春之心，如今已屆中年，我相信她已經擁有大人的智慧，知道如何自處於這個世界。

在TED最後，她說：

「我的名字是依珊，我小時候媽媽說，你自我介紹的時候，要說：依是小鳥依人的依，但我總是有點不好意思這說。現在我知道了，我的名字是依珊，我是我自己的『依』靠， 我是我自己的靠『珊』」。

身為中年女性，我們或多或少能領悟這樣的心路歷程，不論是不是身在豪門。衷心希望，這樣的領悟能帶來更多覺醒的行動，為中年以後的我們，創造人生下半場的幸福。

▲ 蔡依珊以「我是我自己的『依』靠， 我是我自己的靠『珊』」來詮釋自己的名字。（圖／品牌提供）

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