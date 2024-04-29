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和平之旅－－聚焦民意，圓滿收官！

▲▼傅崐萁,傅崐萁訪陸,傅崐萁訪北京,傅崐萁海關,大陸海關總署。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼傅崐萁率團訪陸。（圖／記者蔡儀潔攝）

張偉棟

4月26日至28日，國民黨政策會執行長、國民黨立法院黨團總召傅昆萁率史上最大的國民黨籍立法委員參訪團赴大陸進行交流並將此次參訪定為「和平之旅」「破冰之旅」。這是繼4月初國民黨前主席馬英九率團來大陸後，又一個赴大陸參訪的重要團組，對於當前的兩岸關係必然具有一定的穩定作用。這次參訪雖然時間不長，但代表民意，並獲得大陸積極回應，可謂收穫滿滿。

一是反映民意。27日，大陸全國政協主席王滬甯與傅崐萁率領的立法委員參訪團舉行會面。因為國民黨目前是台灣立法院最多席次的政黨，一定程度上代表了台灣的多數民意趨向，所以，會面期間傅崐萁執行長等就兩岸和平、台灣農漁產品銷售到大陸、兩岸民眾觀光旅遊及兩岸大學生與青年交流等事宜進行商討，表達了期待兩岸和平、開放兩岸交流、爭取互利共贏的台灣主流民意。

▲▼ 傅崐萁,傅崐萁訪問北京,傅崐萁訪陸。（圖／記者蔡儀潔攝）

二是回應民意。28日上午，大陸文化和旅遊部副部長饒權會見了傅崐萁執行長一行，雙方就「加強大陸與台灣文化和旅遊合作」進行深入交流。饒權在會見時宣佈，為了及時回應台灣的民意，大陸開放福建民眾赴馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航複航後，恢復福建居民赴台灣的團隊旅遊。同時，熱誠歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊觀光，體驗燦爛中華文化，感受大陸發展變化，共用大陸進步成果。這既是新冠肺炎疫情後，兩岸旅遊措施方面的重大突破，也是大陸為了回應台灣民意而釋出的善意。

三是順應民意。28日，大陸海關總署副署長趙增連也會見了傅崐萁率領的立法委員參訪團，趙增連在聽取參訪團意見後表示，海關總署願與國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入大陸加強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施。同時宣佈，將在科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。這也是大陸為了幫助台灣民眾將農漁產品輸入大陸所表達的誠意。

▲▼傅崐萁今率國民黨立委出訪中國。（圖／記者姜國輝攝）

四是傾聽民意。28日，傅崐萁執行長一行還與在大陸求學、就業和創業的台青台商進行座談交流。與會者不僅肯定了立法委員們赴大陸傳遞台灣民眾希望兩岸關係和平發展、交流合作的共同心聲，廣大台商對此深感欽佩，而且也表達了大陸數十萬台商是兩岸關係和平發展的受益者，對兩岸和平發展的重要性有最深刻的體會和最深切的關心，並期待雙方協作和努力，共同加強兩岸交流的願望。

正如傅崐萁執行長最近所言，近年來兩岸無法順利溝通，導致台灣大量農漁產品沒有辦法行銷大陸、觀光產業也進入了寒冬，全台百工百業都迫切希望兩岸交流，民眾共用和平紅利。傅崐萁執行長正是在兩岸交流不暢通的情勢面前，從重視台灣經濟發展和關注民眾民生問題的高度，勇敢地挑起作為一名立法委員應該承擔的責任，推動兩岸對話，帶動兩岸和平。

此次傅崐萁執行長率領的立法委員參訪團赴大陸聚焦民意的和平之旅，為兩岸關係的良性發展創造了有利條件，可謂圓滿收官。我們相信，互相交流可以增加瞭解，彼此溝通能夠增進友誼，雙方合作必然增強互信。只要兩岸都以提高廣大民眾的福祉為念，以回應兩岸的民意為先，不斷累積善意，就一定能夠取得更大的成效。

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●作者張偉棟，上海市公共關係研究院研究員。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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