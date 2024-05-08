蔡賴交接之際傳出特赦扁　展開民進黨權力遊戲大變局

▲ 特赦陳水扁，很可能就是蔡英文與賴清德未來既合作又競爭的權力互動關係新局。（資料照／記者李毓康攝）

● 陳淞山／專欄作家

隨著準總統賴清德的府院黨人事布局接近尾聲，新政府團隊即將走馬上任之際，傳出了蔡英文總統可能特赦陳水扁前總統及卸任後準備籌組成立國際性智庫的消息，不管真正的事實真相為何，其實這很可能就是蔡英文與賴清德兩位總統級政治領袖，未來既合作又競爭的權力互動關係新局，同時也意味著下一波民進黨權力遊戲競技的可能發展變局，註定就是以蔡、賴為雙主軸、雙核心的領導體制，或許是分工合作各領風騷？或許是民進黨派系重組的權位爭霸戰？究竟會如何演變發展？可能也會牽動著未來可能接班人選蕭美琴、林佳龍、鄭文燦與陳其邁四個人的政治消長與浮沉。

蔡卸任前釋出赦扁議題 與賴一同扛責躲罵名

蔡英文卸任前可能要特赦陳水扁的消息，顯然是刻意製造的政治訊息，以特赦的法定處理程序與時間流程來看，根本不可能在10多天內完成，縱使真的要做此處理，也應該提早在4月初就需發動法定程序，如今在此迫切的時機想要特赦，擺明了就是要先後任總統共同完成此程序才行。因此，看起來似乎是，蔡英文可能想要與賴清德「共同承擔」此特赦所必然引發的內部爭議，共同扛起可能的政治毁譽，以減緩外界認為蔡英文任內完全沒有處理陳水扁特赦問題的政治原罪與代價！

▲ 蔡英文卸任前可能要特赦陳水扁的消息，顯然是刻意製造的政治訊息，擺明了就是要先後任總統共同完成此程序才行。（圖／記者李毓康攝）

基本上，若是前述的政治推論符合事實真相，那麼蔡英文的政治智慧與操作就絕對是相當高明的決定及處理，畢竟，蔡英文總統卸任後總不能再留個政治罵名，被民進黨的部分支持群眾，尤其是獨派人士「如影隨形」地扣上忘恩負義的政治指控，她就自然可以藉此洗刷她在民進黨內的恩怨情仇陰影，縱使未來其「論文門」爭議事件發展在「朝小野大」政局中往較為不利的方向走，她也不至於遭受可能「身敗名裂」的下場！

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藉外交累積聲量 「英系」影響力持續發威

蔡英文總統任內政績獲得民眾滿意度較高的部分就是國際政治客觀現實環境下台灣的國際外交能力，尤其是對美、日與歐洲的政治互動關係大為提升，因此，卸任後，外傳蔡英文可能往成立國際性智庫的方向發展，也是相當聰明的政治作法。畢竟，這是賴清德總統個人的政治弱項，再加上「蔡規賴隨」的國際路線發展定位，以蔡英文的國際聲望與政治人脈，想要在這個議題上發光發熱，幾乎就是手到擒來的看家本領，既可以養兵養士「自成派系」，又可以展現提高台灣的國際能見度與聲量，讓蔡英文成為真正替台灣發聲的國際上政治領袖，在黨內當然就會有不虞匱乏的追隨者願意效力賣命，成為一股超越「英系」的政治團隊與力量，其政治影響力自然無遠弗屆！

▲ 蔡英文總統任內，國際外交能力頗受民眾肯定，尤其是對美、日與歐洲的政治互動關係大為提升。圖為去年4月蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫。（圖／翻攝蔡英文推特）

「新四大天王」成形 民進黨權力遊戲大變局

當然，影響所及，賴清德總統上任後雖然「賴系」團隊成軍，但其內閣團隊中有這麼多名不見經傳，甚至未曾經歷民意洗禮與政治嚴酷考驗的部會正副首長，未來會「出大包」的人恐怕會所在多有，在朝小野大的政治困境當中如何不損兵折將，甚至是突圍而出？如何展現其自以為是的「民主大聯盟」治國政績？恐怕並不十分樂觀！要想藉此與「兵多將廣」的蔡英文新團隊一拚高下或分庭抗禮，其實也是頗令人憂心忡忡！

事實上，就以未來目前看得到的民進黨接班人選，不外乎就是即將上任的蕭美琴副總統、外交部長林佳龍、海基會董事長鄭文燦及現任高雄市長陳其邁「新四大天王」，這些人各領風騷也各有其政治本事，但明顯都跟蔡英文較為「親近」，雖未必是蔡的嫡系人馬，但都很可能往蔡的方向靠攏，他們各憑本事在各自的職位上發揮所長，未來誰會真正竄起更上層樓或更有實力擁兵自重？恐怕都與蔡英文會有相當密切的關係及互動，而且也會與2026地方大選的可能初選與提名人選息息相關，這對賴清德總統而言，到底會是政治助力還是阻力？都還有待觀察難以論斷！

▲ 準副總統蕭美琴、準外交部長林佳龍、準海基會董事長鄭文燦、高雄市長陳其邁將會是民進黨的「新四大天王」。（組合圖／記者林敬旻攝、桃園市政府提供、王義川競總提供）

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