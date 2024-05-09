控制狂往往什麼都得不到　得失心剛好就好

▲ 沒有得失心，不受他人影響，能夠專注於目標，往往會有出乎意料之外的表現，令人驚喜。（圖／unsplash）

● 洪雪珍／專欄作家

「凡是你想控制的，其實都控制了你。當你什麼都不要時，天地都是你的。」

在網路上看到這段話，覺得說得太好了，完全符合事實。人有得失心時，事情做得最不好。很多表現失常事後扼腕、頓足，懊悔不已，通常都是得失心太重造成的。相反地，沒有得失心，當下只有在做的那件事，看不到別人，也沒了自己，不受影響，完全融入，專注目標，都會有出乎意料之外的表現，令人驚喜。

這種情形，大都出現在第一次做這件事時，事後他們會說：

｢我完全沒去想成與敗……｣

很多人解釋這是｢新手的幸運｣，其實不然，主要是沒有得失心的結果。

所以參加任何競賽，或有重要任務時，經常看到有人拍對方肩膀說：

｢不要有得失心，得不得名都沒關係。｣

讓與賽者放鬆，專注比賽或要做的任務。

▲ 參加任何競賽，或有重要任務時，經常看到有人拍對方肩膀說：｢不要有得失心，得不得名都沒關係｣。（圖／記者林敬旻攝）

不惟如此，追求對象時，有得失心的人也容易失戀。根據心理學家觀察發現，一旦患得患失，會害怕失去對方，缺少安全感，表現在內心是胡思亂想、疑神疑鬼，表現在行為是眼神閃爍、身形萎縮。你說，誰會喜歡這種人？

可是不要有得失心，太難了！

你之所以會有得失心，表示你在意，而且可想而知，也投入很多時間與心力，做不少準備，便是在等待這一刻見分曉！所以偶爾有得失心、偶爾表現失常，但凡是人，都會發生，都是正常的。同時顯示你期許高、認真負責、值得信任。

不過事事如此，會變成｢控制性人格｣，嚴重者可能成為我們常說的｢控制狂｣。當你看到｢控制狂｣這個詞時，很自然地，在你腦海已經冒出幾個人，他可能是你的—

父母，被稱為｢直昇機父母｣；

情人，被稱為｢恐怖情人｣；

上司，被稱為｢難搞上司｣；

如果開車，心理學有個說法：｢後座駕駛｣。

這些人都有一個常見的口頭禪是—

｢我是為你好｣

如果你不聽話，他們會威脅你：

｢以後我都不管你了。｣

▲ 當我們的得失心過強，就會變成｢控制性人格｣，嚴重者可能成為｢控制狂｣。（圖／達志／示意圖）

想控制一切的人，有2個根深柢固的觀念：

1.他們相信自己可以控制成敗結果

2.他們要試圖阻止任何失敗的可能

說起來像是一片好心好意，事實是把自己當作上帝，能主宰萬事萬物。結果呢？

凡是你想控制的，最後都控制了你。

一旦有了得失心，意圖控制結果，在過程中，你就無法瀟灑，也就失去心的自由，反倒是被這個人、這件事給控制。無時無刻不是在想此人此事，不是自己瘋了，就是把對方逼瘋。我見過的控制型人格，即使看似精神正常，身體也會生病。

不論人或事，我們能做的是盡心盡力，但求問心無愧；至於結果，交給天意，不要強求，放下反而有好事發生。

得失心有一點是好的，你會多努力一些；太多了就會帶來後遺症，努力化為水流。

人生走一遭，你會發現──

凡事不多不少，剛好就好；得失心亦然。

▲ 不論人或事，我們能做的是盡心盡力，但求問心無愧。（圖／翻攝自pixabay）

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● 本文獲授權，轉載自「洪雪珍」臉書、洪雪珍創辦的「第二曲線學院」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。