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習近平出高招　一切盤算旨在讓美軍疲於奔命

我們想讓你知道…原本美國想用烏克蘭戰爭來消耗俄國，也把中國捲進來，連中國也一起消耗，沒想到習近平正好有此意，用烏克蘭戰爭回過頭來消耗歐洲與美國。

▲ 俄羅斯總統普丁於2022年2月4日與中國國家主席習近平舉行會談。（圖／路透）

● 吳嘉隆／總體經濟學家

習近平在疫情之後，開始推出下一步大招，就是支持普丁軍事進攻烏克蘭。2022年2月23日北京冬奧剛結束，隔天普丁就入侵烏克蘭，因為在二月上旬普丁來北京的時候，有得到習近平的全力支持，號稱中俄合作是上不封頂。

習近平給普丁支持，產生以下幾個效果。第一個是，國際政治上的綜合效果，就是如果俄國勝利，那麼會把美國困在歐洲，美國與歐洲可能還要找中國幫忙，中國的外交地位會更高。如果俄國失敗，那麼會把俄國困在烏克蘭，被消耗，被削弱，於是俄國可能要依靠中國，中國會成為社會主義陣營的老大哥，這樣也是不錯的。

第二個是，烏克蘭戰爭將撕裂原本俄國與歐洲之間的友好關係。歐洲與俄國在能源與糧食方面做生意，原本以為透過經濟利益可以創造歐洲的和平，現在因為俄國對烏克蘭的野心，這個和平的願景破滅了，歐洲重新感受到來自俄羅斯的威脅，這是二戰結束以來前所未見。

第三個是，烏克蘭戰爭將撕裂歐洲與美國之間的友好關係，因為歐洲要不斷支援烏克蘭前線的消耗，最後也會吃不消，總之民主國家要將財政預算從民生用途移轉來做軍事消耗，最後還是有壓力。

▲ 烏克蘭戰爭爆發後，歐洲重新感受到來自俄羅斯的威脅。（圖／路透）

第四個是，烏克蘭戰爭將把美國一部分軍事力量吸引到歐洲去，讓美國沒辦法把全部力量用在西太平洋這裡。

第五個是，烏克蘭戰爭將推高能源與糧食的價格，讓歐洲與美國感受到通膨的重大壓力，讓現任的各國政府在競選時感受到重大壓力。

上面這五個效果，對習近平來講是加分的，難怪他對俄羅斯的支持，在黨內可以交代，沒有遭遇反對的力量。

總之，原本美國想用烏克蘭戰爭來消耗俄國，也把中國捲進來，連中國也一起消耗，沒想到習近平正好有此意，用烏克蘭戰爭回過頭來消耗歐洲與美國。

從效果上來講，我們可以認為習近平在下一盤大棋：從歐洲下手，在亞洲收割。另外，在幕後支持伊朗與哈馬斯，製造中東的衝突，也是一樣的戰略用意，最後都是想讓美軍疲於奔命。當然了，這是習近平的地緣政治盤算，有夢最美，希望相隨。

▲ 作者認為「從歐洲下手，在亞洲收割」是習近平的下一盤大棋。（圖／路透）

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吳嘉隆專欄 吳嘉隆

總體經濟學家，台大經濟研究所碩士，美國哥倫比亞大學經濟學博士後選人，受教於2006年諾貝爾經濟學獎得主哥大講座教授Edmund Phelps，專長於總體經濟、貨幣政策、地緣政治，與國際關係的評論與寫作。

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