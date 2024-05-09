余天能搶到外孫監護權？久病父母設計信託條款讓愛延續

● 蘇家宏／律師

余天的女婿日前被警察逮捕，衍生出來的新聞討論，有人問到：

1.小孩的媽媽過世、爸爸犯罪的情形下，祖父母可否爭取外孫女的監護權？

除非爸爸坐牢，或爸爸有其他不適任的情形，否則祖父母難以爭取監護權。

2.延伸的爭點：如果現已重病，孩子很年幼，父母應該要預先做怎樣財富傳承的安排，才能讓父母的愛延續保護照顧到子女？

預立遺囑，並設計信託條款：

（1）大部分財產給子女繼承

（2）將重要財產信託，確保子女受益（例如：不動產可以持續居住之成年，現金用分期給付的方式給予）

（3）如果將給配偶過生活的財產信託，信託財產在法律上不能被扣押，會有維持生活的效果

註：財富傳承有很專業的技術性，需要個案設計，以上是法律的通則，可供參考。

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