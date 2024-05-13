ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

以個資外洩為由禁抖音　政府的失能不該讓全民買單

我們想讓你知道…以抗中保台作為指引，缺乏兩岸的溝通，司法無法協作，文化無法相通，人心相背，監管上已經作繭自縛，政府只能禁禁禁，但是卻只知禁止，不知給予。

▲從抖音帶起的諸如魔芋爽、蘿蔔刀、科目三等流行文化現象，可見抖音受到一眾年輕群體的喜愛。（圖／翻攝自秒拍）

● 康寳川／自由撰稿人

最近，禁不禁抖音等大陸社群媒體的話題再次火爆。根據民調顯示，在幾個台灣人經常使用的社群平台中，近一年的網路聲量以Facebook最高，其次為Instagram，接著第3名就是抖音（TikTok）。從抖音帶起的諸如魔芋爽、蘿蔔刀、科目三等流行文化現象，可見抖音受到一眾年輕群體的喜愛。

但是，繼美國總統拜登簽署「抖音禁令」後，政府似乎有意進一步限制使用抖音等大陸社群平台，民進黨立委黃捷提案修《個人資料保護法》防堵抖音；陸委會也是不落人後，以島內傳出首起小紅書三方詐騙事件，抖音亦曾出現數起同類型的詐騙案例為由，警告網民不要使用中國大陸社群媒體。問題是，網民並不買單，陸委會發出警告當下，Facebook和PTT就有網民立即出來嗆聲「收到，馬上下載」。反骨的不只是這些網民，更有交通部代表官方打臉，以145萬9千元台幣公告招標在大陸行銷台灣觀光，使用的恰恰就是「自家人痛罵有國安、資安疑慮」的微信、小紅書等大陸社群平台。

▲ 美國聯邦參議院4月23日通過法案，給予TikTok的中國母公司「字節跳動」約9個月的時間出售在美國的資產，否則TikTok將被禁止在美國上架，此法案也在隔天獲得美國總統拜登簽署。（圖／路透）

只知禁止　卻不知給予

網民的「不聼勸」和交通部的「不得不」，後面都是市場自由選擇產生的結果。大陸社群媒體該不該用，誰說了算？還是得民眾說了算？政府想要阻止民眾的自由選擇，那估計就難了。就算拜登的「抖音禁令」，前提也是TikTok（抖音國際版）脫離中國母公司字節跳動。與其說美國想禁止TikTok，不如說美國更想擁有它。為什麽？因爲TikTok在美國有上億的用戶，政府依然要顧慮民眾的自由和需求。網民們不是傻子，一個不好用的軟體沒人會留戀，小紅書傳遞生活經驗，是網路同溫層常識傳遞的需求。抖音提供迅速的新聞資訊，給予網民更多的言論自由，兩者都能在自媒體時代產生互助價值和經濟價值。政府的施政行為更加不能把民衆當傻子，一則政府給不出抖音、小紅書這些軟體的替代品，無法滿足民衆的使用需求。二則民進黨身為執政黨沒有起到示範作用，民進黨立委林楚茵喊要「禁抖音、愛奇藝」，結果自己私下用得很開心。三則政府的監管職能未盡，Facebook也是詐騙大溫床，廣告推播多數有詐騙之嫌，政府沒有相應處理，以詐騙為由勸導民衆，不能服眾。四則政府對於言論的管控引來反感，對於電視台一片綠油油，年輕群體轉戰網路尋求言論自由，更多限制和禁止只會適得其反。

▲▼立委林楚茵的自拍照，被網友發現筆電停留在愛奇藝的畫面。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

▲立委林楚茵的自拍照，被網友發現筆電停留在愛奇藝的畫面。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

抗中是工作　親中是生活？

陸委會的警告方式，生硬到令人反感，好像在告訴民眾，因爲監管不到，所以請大家不要用。那政府在整個社會管治中扮演什麽角色？按照這樣的邏輯，民眾被電話詐騙，求助無門，禁用電話好了；民眾被簡訊詐騙，求助無門，禁止傳簡訊好了。承載需求的哪個管道出了問題，就禁止使用哪個管道？這是無理的。政府的失能，不能讓民眾買單。

除了直接禁用，如何要求平台方善盡資訊安全與管理資料的責任，才是政府應該盡到的職責。美國作為一個大國，在面對中國時，也是該合作的合作，該鬥爭的鬥爭，何以我們台灣，甚至不敢提一提監管問題，基於民生考量的溝通魄力沒有，先拿民眾需求開刀。其實，陸委會可以作為協商兩岸事務的管道，結果現在只能恐嚇國人製造兩岸衝突。數位發展部可以根據對社群平台的演算法加以查核，或者是要求社群平台報告其資料處理與資料中心的位置，並查核與確認相關資訊，現在只能行使激進的限制與禁用職能。在民進黨執政下，以抗中保台作為指引，缺乏兩岸的溝通，司法無法協作，文化無法相通，人心相背，監管上已經作繭自縛，政府只能禁禁禁，但是卻只知禁止，不知給予。禁完怎麼辦，無人應答，讓民眾陷入求助無門之地。不但如此，政府也一直無法擺脫既要人民幣，又要反中的矛盾，將整個台灣都帶入一個抗中是工作，親中是生活的怪圈之中。

▲ 陸委會可以作為協商兩岸事務的管道，結果現在只能恐嚇國人製造兩岸衝突。（圖／記者蔡紹堅攝）

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►早該特赦陳水扁　結束保外就醫鬧劇

►不想長時間和父母相處？　「做好我能做的」即可

►日本工作好嗎？　別以為是一場長期日式旅館之旅！

►台灣半導體靠賣肝？　別用「賣肝」貶低工程師的專業！

投稿
申訴
關鍵字: 抖音 TikTok 陸委會 個資 詐騙 抗中 抗中保台 康寳川 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！
張競／陸歐關係更進一步　官方釋出訊息不全是大外宣
台積電台日美廠三樣情　「螺絲釘文化」不再適用新世代
以個資外洩為由禁抖音　政府的失能不該讓全民買單
早該特赦陳水扁　結束保外就醫鬧劇

推薦閱讀

三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！

早該特赦陳水扁　結束保外就醫鬧劇

台積電台日美廠三樣情　「螺絲釘文化」不再適用新世代

日本工作好嗎？　別以為是一場長期日式旅館之旅！

以個資外洩為由禁抖音　政府的失能不該讓全民買單

張競／陸歐關係更進一步　官方釋出訊息不全是大外宣

被染黃的榮譽　主動收回吧！

廖元豪／又要法律職業教育，又要降低律師考錄取率？

不想長時間和父母相處？　「做好我能做的」即可

台灣半導體靠賣肝？　別用「賣肝」貶低工程師的專業！

相關文章

抖音禁止發布「時政、財經等內容」？公司闢謠

抖音禁止發布「時政、財經等內容」？公司闢謠

抖音部分創作者日前收到該平台創作者中心的通知稱，為優化創作者體驗，抖音不再支持以發布社會時政、財經、法律或醫療等內容為主，或者粉絲量較高、影..

9小時前

一番賞翻版！西門町唐吉訶德驚爆「藏籤」　店員：一開始被抽走就沒人要玩了

一番賞翻版！西門町唐吉訶德驚爆「藏籤」　店員：一開始被抽走就沒人要玩了

「玩命鴛鴦」騎機車上國道狂飆　下秒遭警攔下…最高罰6千

「玩命鴛鴦」騎機車上國道狂飆　下秒遭警攔下…最高罰6千

南韓法院網路遭滲透！　北韓駭客竊取逾「1000GB」民眾個資

南韓法院網路遭滲透！　北韓駭客竊取逾「1000GB」民眾個資

「帳戶突多5萬元」妹子憂詐騙！內行指入帳明細1關鍵：不是轉錯

「帳戶突多5萬元」妹子憂詐騙！內行指入帳明細1關鍵：不是轉錯

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

三重命案房東成苦主　別租給九種..

三重命案房東成苦主　別租給九種..

特赦阿扁　結束保外就醫鬧劇

台積電企業文化爭議不斷　台日美..

日本工作，好嗎？

抖音禁不禁　誰說了算？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面