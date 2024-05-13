張競／陸歐關係更進一步　官方釋出訊息不全是大外宣

▲ 習近平5至10日分別出訪歐洲法國、塞爾維亞以及匈牙利三國。（圖／翻攝 新華社）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

5月5日至10日中國大陸國家主席習近平率團以最高級別國事訪問規格，分別出訪歐洲法國、塞爾維亞以及匈牙利三國。許多研究中國大陸情勢學者專家，事後紛紛提出評論分析，期能解讀習近平出訪歐洲前述三國，所能獲得具體成果。

但前述諸多評析所論述觀點，卻顯然未能參證比對中國大陸對於習近平本次出訪期間，與前述三國所簽訂共同聲明與相關協議文件，其中不僅包括雙方政府不同部會與機關間相互合作交流協議、備忘錄與意向書，甚至還涵蓋到達條約層級之外交關係文件。此等文件內容將有助於勾勒與顯現雙方互動實質關係，亦可深入理解掌握中國大陸與其外交對象國具體往來所涉範圍。

依據中國大陸對外公開資訊，習近平本次訪法分別針對中東局勢、海洋合作、人工智能以及農業交流等不同課題，共計簽署4項聯合聲明，同時還簽署18項合作協議文件。並與塞爾維亞針對雙方深化和提升全面戰略伙伴關係與構建新時代命運共同體簽署聯合聲明，同時亦簽署包括兩項條約與多份行政協議、備忘錄以及合作意向書在內，共計28份加強雙方外交關係文件。出訪匈牙利時則是簽署建立新時代全天候全面戰略伙伴關係聯合聲明，同時再加上18項合作協議。所有前述聯合聲明與協議文件，都應列為深入解讀北京近期對外關係發展狀況重要基本資料。

▲ 出訪匈牙利時，簽署建立新時代全天候全面戰略伙伴關係聯合聲明，同時再加上18項合作協議。圖為匈牙利總統舒尤克。（圖／達志影像／美聯社）

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塞爾維亞、匈牙利：恪守「一個中國」

此外，就判讀中國大陸如何看待習近平本次出訪所獲成果與政治意涵來說，則應透過3份新華社新聞通稿加以掌握；其中包括5月11日以「傳承友誼、促進團結、開闢未來的成功之旅—中共中央政治局委員、外交部長王毅談習近平主席對法國、塞爾維亞、匈牙利國事訪問」為題，首先對外發布初步定位本次習近平出訪成果之新聞通稿，再加上5月13日新華社分別以「歷史長河中的又一次『中法相遇』—習近平主席對法國第3次國事訪問紀實」以及「相向而行的力量—習近平主席對塞爾維亞、匈牙利進行國事訪問紀實」為題，所發布代表官方總結本次習近平出訪政治評價之新聞通稿。

這3份新聞通稿雖然會被某些觀察中國大陸政治外交情勢者，斥為喉舌媒體對外放送之官樣文章與宣傳資料；但對於法國、匈牙利與塞爾維亞駐北京大使館來說，此將為其積極轉譯並以外交電報回報上級，提供專業研析人員解讀研判中國大陸官方如何評價本次出訪重要基礎資訊。

儘管在前述新聞通稿中，並未直接點名台灣，但在論及出訪塞爾維亞過程時，毫不含糊地引述塞爾維亞武契奇總統所述：「我們支持『一個中國原則』。每次有人問起相關問題，我們都說那是中國的內政。」並且在提到習近平與馬克宏對話時重申：「中華文明是世界上唯一延綿5000多年而從未中斷的悠久文明。正因如此，中國人有著很強的家國理念，尤其重視和珍視國家統一。」而馬克宏則是以「對中國在重要問題上的立場認識加深」，予以正面回應。

▲ 塞爾維亞武契奇總統支持「一個中國原則」，並表示台灣問題是中國的內政。（圖／達志影像／美聯社）

不能把陸官方釋出訊息視為大外宣

同時王毅亦在前述專訪新聞通稿中轉述匈牙利政府高層，其中包括舒尤克總統和歐爾班總理在內，曾經向中國大陸訪團表示，匈方過去、現在、將來都堅定恪守「一個中國原則」；其實就可以看出，台灣問題是中國大陸處理對外關係時，絕對要再三確認關鍵重點。不過就此三國能夠以國事訪問最高規格接待習近平來訪，其實就已經證明絕對不會去挑弄北京最敏感神經，否則豈不讓增進雙方關係所有努力白費心血落空呢？

總而言之，源自中國大陸官方媒體與網頁，針對習近平出訪所提供資訊，儘管因為價值取向與政治立場，確實能夠不予採信或是另作詮釋，但卻不能完全漠視，否則就是畫地自限，放棄理解中國大陸官方基本立場，並能掌握其對相關事件所持觀點與政治評價最可靠資訊基礎。

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