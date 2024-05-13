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三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！

我們想讓你知道…房客寧缺勿濫！絕對要嚴審房客背景，這是對自己的保護，也對整個社區的鄰居負責，因為一旦發生兇案，整個社區的房價都完蛋了！

● 文／ 永恆的價值-桃竹房市筆記

三重發生出租房滅門血案，死者一家工作成謎，疑無業詐欺犯卻租三重高級社區、月租四萬。房東千萬房慘變凶宅，真的要慎選房客！

給各位一些過來人的建議。

首先，沒有工作證明的人絕不能租，十之八九不是有問題，就是詐騙集團。一定要有公司名片或在職證明，最好是大公司的，再保險一點，可以租給醫生、律師、會計師、公務員、工程師。

租給公務員可以說是最佳選擇，欠租不給或有問題，你就打電話到他單位去，他比你還怕。特別是租給軍人，你就打1985，之前有個房東提過一個例子，他說他租給一個職業軍人，欠租不給還聯絡不到，該房東找不到人，只好打1985投訴，單位超級重視，派了憲兵押著軍人來繳租並搬走家具。

第二，一定要找保證人，最好是兩個保人，還不能只有同居人，最好是他的爸媽也來當保人。

第三，各種理由藉口希望能減租的人直接拉黑，不必囉嗦。

第四，看起來非善類的，租給他們，欠租算是小事，就怕在你房子裡面拉K，或是變賭場，不然就是什麼樓鳳，你房子變凶宅的機率就很高很高。

▲ 三重發生滅門3死命案，案發地點房屋市價推估為1900萬元左右，如今變凶宅價格恐跌。（圖／記者陸運陞攝）

第五，那種要立刻入住的最好別租，因為他可能被前房東趕出來了，正在找房子。

第六，湊不出2個月押金的別租，他可能財務有問題，不管他用什麼理由都別相信。很多人就是靠博取同情心在到處佔便宜。

第七，一開始態度就很差的，等你租給他，他態度只會更差。我遇過一組租客，她養狗，認為房東不接受養狗的都是看不起狗（啥鬼邏輯？）跟我扯一堆狗不臭，貓才臭的鬼話，在電話裡發脾氣，這種神經病的租給她，後面麻煩事肯定一堆。

第八，最重要來了，一定要把租客的姓名輸入司法院判決書查詢系統，看他有沒有欠債不還紀錄？還要在網上Google一下他的名字，看看他有沒有跟奇怪的事牽連。

第九，一定要簽惜命條款，租客自殺或殺人了你要找他或他的保證人賠錢，直接白紙黑字寫「自殺或殺人，要賠房價的三成」，不然很多時候計算賠償金額會有爭議。

寧缺勿濫！絕對要嚴審房客背景，這是對自己的保護，也對整個社區的鄰居負責，因為一旦發生兇案，整個社區的房價都完蛋了！

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● 本文獲授權，轉載自「永恆的價值-桃竹房市筆記。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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