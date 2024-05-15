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反猶淪為「反向歧視」　新種族主義正在撕裂美國社會

我們想讓你知道…IRHA的「反猶」不惜破壞言論自由，將對以色列政府的合理批評、《聖經》中猶太人殺害耶穌的描述等定義為反猶主義，可謂是一種反向歧視。

▲ 美國洛杉磯加州大學學生聲援加薩走廊巴勒斯坦人的抗議活動現場。（圖／路透）

● 秦尚／旅日華僑 媒體工作者

4月17日美國校園「挺巴勒斯坦」示威活動從紐約哥倫比亞大學發起至今，已經蔓延成為全國性校園示威活動，「挺巴」學生抗議以色列攻擊加薩，校園暴力衝突升溫。據美聯社統計，自4月18日以來，全美已有2600多人在校園示威中被捕。

然而，這一事件卻成為美政客政治角力的戰場。

眾議院共和黨人借機施壓意圖「一石三鳥」

在全美校園示威不斷增添拜登政府壓力之際，眾議院共和黨人抓住時機，議長強生於5月1日推動去年擱置、由共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）提出的《反猶太主義意識法案》，最終得以320對91的票數，壓倒性通過。該法案指示美國教育部在調查校園內的反猶太主義行為時，使用國際大屠殺紀念聯盟（IHRA）對反猶太主義的定義。此舉不僅暗諷拜登政府在校園「反猶」事件失責，向民主黨主導的參議院及白宮傳導壓力，而且彌補共和黨明星政客特朗普此前多次發表的「反猶言論」，重新表明「非種族主義」立場，以拉回美國猶太裔及「反種族主義」者的選票。另外，這一法案達到了分裂民主黨的預期效果。在投票中，相較於共和黨絕大部分贊同，民主黨有多達三分之一人的反對，凸顯民主黨內部在巴以衝突上的實質分歧。

▲ 眾議院議長強生在記者會回答關於挺巴學生示威的問題。（圖／路透）

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法案實則自帶歧視引發反效果

《反猶太主義意識法案》乍看之下似反種族歧視，但細看內容則恰恰相反。

該法案的核心內容是，要求美國教育部在美國《民權法案》的基礎上，對涉及反猶歧視行為做出判斷時，參考「國際大屠殺紀念聯盟」（IHRA）中對「反猶主義」的定義。

目前，IRHA的「反猶」定義含糊、主觀且廣泛，不惜破壞言論自由，將對以色列政府的合理批評、《聖經》中猶太人殺害耶穌的描述等定義為反猶主義，幾乎將猶太人列為美國「一等公民」，可謂是一種反向歧視。這一法案通過瞬間引發民眾調侃及議論，學生團體對此進行抗議，甚至包括一些猶太團體。

▲ 《反猶太主義意識法案》乍看之下似反種族歧視，但其實是一種反向歧視。這一法案通過，瞬間引發民眾調侃及議論。（圖／路透）

回看過去，自川普上任後，共和黨人似乎熱衷於「推動」種族主義。川普前白宮首席戰略師、高級顧問班農是一位「白人至上主義的旗手」，班農曾於2020年聯合赴美詐騙商人郭文貴，不惜「戰情室」節目官方推特關停，多次炒作「疫情溯源論」，導致在美亞裔遭到歧視及打壓。

法案雖遭擱淺　裂痕已然產生

目前，法案已遞交參議院。參議院兩黨領袖均雖然表示兩黨議員對此法案都有異議，處於「待定」狀態，但眾議院這一做法充斥著反巴勒斯坦和反阿拉伯種族主義，且向外界明示美國堅定地與猶太人站在一起，將美國推向了這場國際爭議的中心，而這一新種族主義也正加劇美國社會撕裂。如果美國政客們拒絕反思和應對種族主義背後的歷史、社會、政治等問題，將會成為困擾美國社會永久的隱疾。

▲ 參議院多數黨領袖舒默在國會山舉行政策午餐會後發表講話。（圖／路透）

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