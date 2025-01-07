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黃仁勳CES演說亮點曝光　新書《輝達之道》上市！揭秘領導哲學

我們想讓你知道…《輝達之道》除了講述輝達的成功祕訣，更重要是理解輝達如何生存下來，從中了解黃仁勳的領導哲學，書末還總結出「黃仁勳管理哲學」。

▲▼輝達創辦人暨共同執行長黃仁勳出席CES展演講。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達創辦人暨共同執行長黃仁勳出席CES展演講。（圖／記者高兆麟攝）

●文／網路溫度計

全球最大規模消費性電子展2025年美國消費性電子展（CES）於7日正式開幕，輝達執行長黃仁勳在CES發表新一代RTX 50系列顯示卡（RTX 5070），他指出，這張顯卡擁有跟前一代一樣的高效能，但耗電量只需要一半，售價也從1599美元降到549美元。

此外，他還宣布NVIDIA Cosmos平台正式開放，該平台裡包含最先進的生成世界基礎模型、先進的標記器、防護機制和加速視頻處理管道，用於推動自駕車和機器人等實體人工智慧系統的發展。今年CES看點還包括代理式人工智慧（Agentic AI）、汽車創新、運算能力升級、顯示技術演進，以及健康科技、穿戴裝置和延展實境（XR）發展。台灣廠商鴻海、技嘉、微星、所羅門、友達、華擎、友通、精英、亞旭等也有參展，將秀出最新技術與解決方案。

全球最大規模消費性電子展　CES每年吸引逾18萬人參觀

首屆CES於1967年在美國紐約舉行，當時有117家廠商參展，約1萬7500人參與，日後逐漸發展成為世人觀察未來科技趨勢的場合。如今CES每年吸引超過18萬名專業人士入場參觀，使用展場面積高達260萬平方英尺（約24.15萬平方公尺）。曾在CES掀起話題的新發明包含卡式錄音帶、真空管彩色電視機、無線電話、翻蓋手機等，在當年轟動一時，堪稱劃時代新產物。

為CES主題演說暖場　輝達送出5款黃仁勳親簽GPU

黃仁勳近一週焦點除了CES主題演說，還有全球第一本輝達授權採訪傳記《輝達之道》上市。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「黃仁勳」近一週探索概念出現「RTX、GPU、人工智慧、輝達之道」。RTX出現在輝達抽獎文，輝達為了宣傳CES，於臉書發文表示留言即抽出5位幸運兒獲得黃仁勳親筆簽名經典GPU，其中包含GeForce RTX 2080 Ti -《電馭叛客 2077》版本、GeForce RTX 3080 - RTX ON等不同GPU。

美科技業最久CEO　新書收錄管理哲學

輝達是AI時代中首屈一指的科技巨頭，《輝達之道》詳述輝達發跡、成長乃至紅遍全球的過程，包括黃仁勳的創業歷程、憑藉超前眼光及精湛技術，從電腦繪圖晶片霸主到踏上AI浪潮之巔。

黃仁勳管理輝達31年，是科技業在任時間最長的執行長，他打破了「創新的兩難」魔咒，即市場領導者被更小、更靈活公司取代的問題，打碎了組織層級過多的溝通不良，同一時間宣布重要訊息，擘劃CUDA生態圈（所有開發人員聚集的平台），改寫這個時代的管理典範。

《輝達之道》除了講述輝達的成功祕訣，更重要是理解輝達如何生存下來，從中了解黃仁勳的領導哲學。書末還總結出「黃仁勳管理哲學」，精選25則自我激勵、管理團隊、經營公司的原則，相信不少讀者看完此書都能有所收穫。

▼《輝達之道》除了講述輝達的成功祕訣，更重要是理解輝達如何生存下來，從中了解黃仁勳的領導哲學。（圖／ETtoday直播）

▲黃仁勳今天穿了新的夾克。（圖／ETtoday直播）

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