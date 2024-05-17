ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

海利出局　川普「神秘搭檔」落誰手？

我們想讓你知道…可能因為要等到7月在密爾沃基舉行全國代表大會，川普才會正式獲得提名成為總統候選人，所以他目前不急於決定副手人選。

▲ 川普不再考慮讓海利當他的競選副手。（圖／路透）

● 黃偉豪／自由撰稿人

據美國《巴倫週刊》11日報道，川普在其社交媒體平台Truth Social上寫道：「海利並不在副總統競選搭檔的考慮之列，但我祝她一切順利！」這個消息其實並不令人意外，因為她此前曾多次尖銳批評川普，令川普及其陣營成員感到十分憤怒。

之前妮基．海利（Nikki Haley）被納入競選搭檔的候選名單一度引發社交媒體和新聞界熱議，畢竟她是前南卡羅來納州州長兼前美國駐聯合國大使，也是川普在共和黨總統提名戰中最後一位退出的競爭對手，人們紛紛猜測川普此舉的用意和背後的考量。然而現在塵埃落定，川普不再考慮讓海利當他的競選副手。不過，海利在溫和與獨立共和黨選民中很受歡迎。法新社指出，她的支持者正是現任總統拜登亟欲搶下的票源，若和川普聯手代表共和黨出征表現應該會很出色。

▲ 海利在溫和與獨立共和黨選民中很受歡迎。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

現在海利被排除在外，那到底川普會選擇誰作為他的競選搭檔呢？這引發外界諸多猜測。不確定的是，現年77歲的川普究竟會作出戰略決策，還是傾向於選擇對他絕對忠誠的人。據美媒報導，參議員史考特（Tim Scott）和眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik），以及參議員范斯（J. D. Vance）被外界點名為最有可能的候選人。佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）也在討論之列。

來自南卡羅來納州的史考特是堅定的保守派，川普經常稱讚他忠貞不二。法新社稱，史考特可以幫助川普贏得黑人選民的支持，而這些選民在2020年總統大選時主要支持拜登。紐約州的史蒂芬尼克也很有可能是川普想「面試」的搭檔。因為史蒂芬尼克全盤接收川普的所有理念，她可以贏回一些2016年總統大選後不再支持川普的女性票源。

俄亥俄州的范斯也是川普競選搭檔名單中的一員。他在共和黨圈子裏有很多盟友，他也有能力為自己的政黨籌集大筆資金。BBC稱，在一個花費數十億美元才能贏得選舉勝利的國家，有能力籌錢的人不會缺朋友。

▲ 前電視新聞女主播雷克善於煽風點火，被視為是「女版川普」。（圖／達志影像／美聯社）

除了上述人員外，雅虎新聞網稱，調查顯示，美國保守派認為南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）與早前初選退選的印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），是最適合川普的競選搭檔。法新社則稱，佛羅里達州聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）和愛煽風點火的前電視節目主持人雷克（Kari Lake）也似乎有望成為川普的競選搭檔。

儘管有這麼多的搭檔人選，但是川普的選擇一定會慎之又慎，因為他的前任搭檔邁克．彭斯（Mike Pence）不僅在「國會山事件」中背刺川普，最終落得不得不逃離國會大廈的悲慘結果，最近還公開在媒體上說他的壞話，這讓川普十分不爽。具有同樣糟糕命運的還有川普的首席戰略師史蒂夫．班農（Steve Bannon），他曾出任川普競選團隊主管，被視為後者的重要智囊。不僅如此，在川普執政時期，班農和郭文貴請來香港大學醫學院的閆麗夢，並把後者包裝成可以推銷給美國公眾的「吹哨人」，大肆鼓吹COVID病毒起源陰謀論，引起美國右翼媒體熱捧，不但迎合了西方日益高漲的反華情緒，也成功轉移了國內民眾對川普政府處理疫情不當的注意力，可謂是為川普競選和執政立下過汗馬功勞，後因涉詐騙美墨邊境牆資金而被捕，最終被川普解除首席戰略師職位並趕出了白宮。看來總統搭檔也未必好做。

▲ 川普前首席戰略師班農被視為後者的重要智囊，但後因涉詐騙美墨邊境牆資金而被捕。（圖／路透）

目前距離總統大選還有約半年，已篤定成為共和黨總統候選人的川普會決定誰成為副手持續受關注。據川普的一位顧問表示，川普不急於決定副手人選，可能是因為要等到共和黨7月在密爾沃基舉行全國代表大會，他才會正式獲得提名成為總統候選人。到那時，想必川普的競選夥伴也將被選出，川普的「神秘搭檔」很可能會成為影響選情的關鍵武器。

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 

熱門點閱》

►司法人員的質與量未提升　司改成績讓小英政績蒙塵

►萬年納保官人民有感　財政部李慶華次長無感

►新法案恐無助大學示威潮　美國言論自由再遭威脅

►520去不去成多頭馬車　藍陷入國會痛宰綠的自嗨感

投稿
申訴
關鍵字: 川普 美國總統 海利 共和黨 北美 黃偉豪 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
幫派暴力未依組織犯罪追訴　輕判詐欺讓台灣成詐騙天堂
海利出局　川普「神秘搭檔」落誰手？
司法人員的質與量未提升　司改成績讓小英政績蒙塵
新法案恐無助大學示威潮　美國言論自由再遭威脅
萬年納保官人民有感　財政部李慶華次長無感

推薦閱讀

司法人員的質與量未提升　司改成績讓小英政績蒙塵

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

海利出局　川普「神秘搭檔」落誰手？

幫派暴力未依組織犯罪追訴　輕判詐欺讓台灣成詐騙天堂

新法案恐無助大學示威潮　美國言論自由再遭威脅

萬年納保官人民有感　財政部李慶華次長無感

三重滅門血案房東成苦主　不要租給這九種房客！

天秤兩端　美元金價日圓互影響

蘇育平／福建艦航母沒你想像中厲害　十年後評價也不遲

中俄戰略互動密切　與西方的分歧日益加劇？

相關文章

司法人員的質與量未提升　司改成績讓小英政績蒙塵

司法人員的質與量未提升　司改成績讓小英政績蒙塵

未來司改的重點不應再是「加法」，而是「減法」，多元選才與適才適所的人事任用、各級法院院長職務監督與問責機制的強化、法官自治與自律功能的建全，..

思想坦克 8小時前

新法案恐無助大學示威潮　美國言論自由再遭威脅

新法案恐無助大學示威潮　美國言論自由再遭威脅

萬年納保官人民有感　財政部李慶華次長無感

萬年納保官人民有感　財政部李慶華次長無感

520去不去成多頭馬車　藍陷入國會痛宰綠的自嗨感

520去不去成多頭馬車　藍陷入國會痛宰綠的自嗨感

中俄戰略互動密切　與西方的分歧日益加劇？

中俄戰略互動密切　與西方的分歧日益加劇？

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

小英耀眼政績下相形失色的司改成..

小英耀眼政績下相形失色的司改成..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

海利出局　川普搭檔落誰手？

偵審怪象　輕判讓台灣成詐騙天堂

美大學示威潮未解　言論自由再遭..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面