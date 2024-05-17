海利出局　川普「神秘搭檔」落誰手？

▲ 川普不再考慮讓海利當他的競選副手。（圖／路透）

● 黃偉豪／自由撰稿人

據美國《巴倫週刊》11日報道，川普在其社交媒體平台Truth Social上寫道：「海利並不在副總統競選搭檔的考慮之列，但我祝她一切順利！」這個消息其實並不令人意外，因為她此前曾多次尖銳批評川普，令川普及其陣營成員感到十分憤怒。

之前妮基．海利（Nikki Haley）被納入競選搭檔的候選名單一度引發社交媒體和新聞界熱議，畢竟她是前南卡羅來納州州長兼前美國駐聯合國大使，也是川普在共和黨總統提名戰中最後一位退出的競爭對手，人們紛紛猜測川普此舉的用意和背後的考量。然而現在塵埃落定，川普不再考慮讓海利當他的競選副手。不過，海利在溫和與獨立共和黨選民中很受歡迎。法新社指出，她的支持者正是現任總統拜登亟欲搶下的票源，若和川普聯手代表共和黨出征表現應該會很出色。

▲ 海利在溫和與獨立共和黨選民中很受歡迎。（圖／路透）

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現在海利被排除在外，那到底川普會選擇誰作為他的競選搭檔呢？這引發外界諸多猜測。不確定的是，現年77歲的川普究竟會作出戰略決策，還是傾向於選擇對他絕對忠誠的人。據美媒報導，參議員史考特（Tim Scott）和眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik），以及參議員范斯（J. D. Vance）被外界點名為最有可能的候選人。佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）也在討論之列。

來自南卡羅來納州的史考特是堅定的保守派，川普經常稱讚他忠貞不二。法新社稱，史考特可以幫助川普贏得黑人選民的支持，而這些選民在2020年總統大選時主要支持拜登。紐約州的史蒂芬尼克也很有可能是川普想「面試」的搭檔。因為史蒂芬尼克全盤接收川普的所有理念，她可以贏回一些2016年總統大選後不再支持川普的女性票源。

俄亥俄州的范斯也是川普競選搭檔名單中的一員。他在共和黨圈子裏有很多盟友，他也有能力為自己的政黨籌集大筆資金。BBC稱，在一個花費數十億美元才能贏得選舉勝利的國家，有能力籌錢的人不會缺朋友。

▲ 前電視新聞女主播雷克善於煽風點火，被視為是「女版川普」。（圖／達志影像／美聯社）

除了上述人員外，雅虎新聞網稱，調查顯示，美國保守派認為南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）與早前初選退選的印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），是最適合川普的競選搭檔。法新社則稱，佛羅里達州聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）和愛煽風點火的前電視節目主持人雷克（Kari Lake）也似乎有望成為川普的競選搭檔。

儘管有這麼多的搭檔人選，但是川普的選擇一定會慎之又慎，因為他的前任搭檔邁克．彭斯（Mike Pence）不僅在「國會山事件」中背刺川普，最終落得不得不逃離國會大廈的悲慘結果，最近還公開在媒體上說他的壞話，這讓川普十分不爽。具有同樣糟糕命運的還有川普的首席戰略師史蒂夫．班農（Steve Bannon），他曾出任川普競選團隊主管，被視為後者的重要智囊。不僅如此，在川普執政時期，班農和郭文貴請來香港大學醫學院的閆麗夢，並把後者包裝成可以推銷給美國公眾的「吹哨人」，大肆鼓吹COVID病毒起源陰謀論，引起美國右翼媒體熱捧，不但迎合了西方日益高漲的反華情緒，也成功轉移了國內民眾對川普政府處理疫情不當的注意力，可謂是為川普競選和執政立下過汗馬功勞，後因涉詐騙美墨邊境牆資金而被捕，最終被川普解除首席戰略師職位並趕出了白宮。看來總統搭檔也未必好做。

▲ 川普前首席戰略師班農被視為後者的重要智囊，但後因涉詐騙美墨邊境牆資金而被捕。（圖／路透）

目前距離總統大選還有約半年，已篤定成為共和黨總統候選人的川普會決定誰成為副手持續受關注。據川普的一位顧問表示，川普不急於決定副手人選，可能是因為要等到共和黨7月在密爾沃基舉行全國代表大會，他才會正式獲得提名成為總統候選人。到那時，想必川普的競選夥伴也將被選出，川普的「神秘搭檔」很可能會成為影響選情的關鍵武器。

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