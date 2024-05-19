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從小龍女到女總統　從政25年的側面加起來是個全面？

我們想讓你知道…或許身處社群的分眾年代，正常就是最大的公約數，蔡英文這位知性沈穩、充滿現代性的總統，終究會融入歷史的複雜與深沉中，供後人公正評價。

▲ 520將屆，總統蔡英文17日上午出席「總統府歡送會」。（圖／總統府提供）

● 陳詩寧／科技公司首席行銷長

蔡英文總統時代即將落幕，耐人尋味的是，即將下任的蔡英文，從登上政治檯面的2000年到2024年整整25年，很少用「我」這個字來自我表述，也是被媒體和幕僚建構較少的政治人物，留給當代和未來的人許多印象空間。

中國企業家口中的深不可測女子

我對蔡英文最初的深刻感受，竟然是和一群民營中國企業家一起討論她。

2005年至2012的期間，有一群中國企業家經常往返兩岸旅遊參觀，尤其對台灣選舉有興趣，我受朋友之託接待他們。2010年縣市長大選，蔡英文對戰朱立倫，我們一行人專門跑到新北市前廣場看蔡英文演講。他們問我誰會贏，我說，蔡英文。為什麼呢？我說因為蔡英文是女的一語帶過。

2012年，同樣一群人又來觀選，這次蔡英文是挑戰連任的馬英九總統，差距頗大。他們一樣問我誰會當選，我依然說蔡英文，「我希望台灣能選出第一個女總統。」

在兩岸關係十分曖昧的年代，蔡英文的女性身分無疑是一張護身符，讓同樣身為女性的我在中國企業家面前坦露真心話。

▲ 在兩岸關係十分曖昧的年代，蔡英文的女性身分無疑是一張護身符。（圖／記者李毓康攝）

我隱約覺得，這群中國企業家更感興趣的，並非台灣的政治，而是中國自身的政治改革展望。在中國有一絲政治改革希望的時候，政黨競爭是中國可能的發展路徑，蔡英文的官僚出身背景，也是中國政治人物可能的出場方式。尤其台灣政黨能夠敗了再勝，勝了再敗，當時領導潰敗後派系林立、士氣潰散的民進黨，蔡英文堅決隱忍彷彿黃蓉，他們更是覺得深不可測。

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陸委會行色匆匆的小龍女

而我之前對蔡英文並非毫無印象，只是那時她還不是黃蓉。2000年我在公共電視新聞部服務時，偶爾會支援跑陸委會新聞，在周四下午的陸委會例行記者會，經常出面的是當時副主委陳明通，如果是蔡英文，心裡就會一陣竊喜，今天絕對有大新聞了。

那時的蔡英文非常白皙，有新聞同業暱稱她小龍女，她不像後期這樣常常面帶微笑，常常是神色嚴肅，簡單回答就匆匆離去。

印象最深刻的一次是，她宣布即將開始試辦金馬小三通，在陳水扁總統上任之初的樂觀氣氛中，她的說明依然很簡潔，沒有興奮沒有意外，彷彿這個方案早已布局妥當。

▲ 蔡英文在陸委會任職期間，皮膚白皙，神色嚴肅，有新聞同業暱稱她小龍女。（圖／記者林敬旻攝）

金馬小三通政策持續很久，挺過了陳水扁、馬英九、蔡英文第一個任期，直到疫情暫時關閉為止。在這漫長的20年間，跨過金門相對純樸的村落，彼岸就是中國花園城市廈門，摩天大樓櫛比鱗次，兩岸對比拉扯著無數台商與台灣遊客的心。

彼時辜汪會談還被津津樂道，中國即將加入WTO，誰都不知道中國未來會如何，蔡英文未來會如何。

和川普同年上台的台灣女總統

我後來轉赴企業外派中國，整整蔡英文的第一個任期都是在中國度過。

太陽花運動時，和台灣同事半夜在宿舍裡翻牆，看年輕人爬進立法院，白天到了辦公室跟中國同事炫耀，「哎呀看我們台灣學生鬧事啦」，中國同事嘖嘖稱奇，誰也沒太在意這跟反中國服貿相關。中國媒體看不懂運動發展，紛紛低調處理。

在畫面中總是看到蔡英文總是靜靜坐在一旁，讓社運和年輕朋友拿麥克風發言，完全感覺不到反對黨黨主席的強勢。

2016年初靜靜的蔡英文以超過5成的投票率，成為台灣第一個女總統。到了年底，中國媒體彷彿想扳回一城，判斷和中國有商業關係的川普會更有利，千方百計打擊他的對手希拉蕊，微信朋友圈簡直是另一個希拉蕊會吃人的平行世界。

▲ 2016年初靜靜的蔡英文以超過5成的投票率，成為台灣第一個女總統。（圖／記者李毓康攝）

這波操作並沒有直接影響到蔡英文，但預告此後將揮之不去的假新聞陰影。2018年後中國假新聞和台灣某些媒體合流，造成台灣民意嚴重分裂。

蔡英文上台後台商沒有太大反應，因為中國政策沒有太大變化。真的讓台商心起警覺的，是2018年習近平宣布延任及川普開動貿易戰引發地緣政治劇變，至於隨後造成世界永久改變的疫情，那是沒人想得到。

受益於反送中　讓年輕人做自己

在蔡英文的第二個任期，我和大部分的台幹一樣回到台灣，我發現台灣社會和我離開時已有不小的變化。

經過令人痛徹心扉的反送中運動，高票當選的蔡英文，拿出了傳統民進黨人拿不出手的同婚議題，鼓勵下一代更加無所畏懼地好好成為自己想做的人。

她讓台灣政府跟上了國際減碳趨勢，讓空談數十年的再生能源有實質進展。

她也推動了困難的年金改革，開展了受歡迎的長照政策，這一切從生活細節到制度文化的變化，擴大了民進黨的傳統社會基礎。

▲ 蔡英文拿出了婚姻平權、減碳、年金改革等傳統民進黨人拿不出手的議題。（圖／記者蔣婕妤攝）

但在國會過半的情況下猶未能顧及的是，受科技變遷衝擊的貧富差距、起了頭卻沒有後續的轉型正義，以及大部分縣市被地方派系綑綁的情況嚴重，這些都是民進黨未來的困局。

借用半年前過世政論家范疇的四點台灣訣：對美國不掉隊、對中共不插隊、對台灣除肉桶、對人民固社區，前兩點蔡英文的確完美地做到了，她在當今地緣政治領袖中出色無比，但後兩點也是台灣長期發展之痛，必須期待當過地方首長的賴清德讓台灣民心更團結。

看不見的國家VS.看得見的家園

對蔡英文有好評的國際友人並不少見，美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）耗時7年拍攝的紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation）完整呈現蔡英文總統的女性執政之路、台灣在同性婚姻上的努力、COVID-19疫情期間對國際的貢獻，然而，導演更憂心的是香港反送中失敗效應和俄烏戰爭對台灣的影響，在一場校內座談會，此片監製馮賢賢與另一位監製Mike Veldstra被問，外國人看到的台灣險局，台灣人看到了嗎？蔡英文讓台灣做好準備了嗎？

這題不容易回答，因為蔡英文之前的民選總統，多少被視為偶像人物，大家看待總統還是彷彿大力神士寄託無限願夢。這顯然不是蔡英文總統最想留下的背影。或許身處社群的分眾年代，正常就是最大的公約數，這位知性沈穩、充滿現代性的總統，終究會融入歷史的複雜與深沉中，供後人公正評價。

▲ 蔡英文終將融入歷史的複雜與深沉中，供後人公正評價。（圖／記者李毓康攝）

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