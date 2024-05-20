伊朗總統墜機身亡陰謀論四起　專家估對外政策變動不大

● 作者／戰略風格編輯部

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘公務直升機外訪，回程途經伊朗山區遭遇大霧，直升機不明原因墜毀，與同機的伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）同時罹難。

伊朗媒體引述紅新月會（Red Crescent）消息稱，救援隊稍早已找到直升機殘骸，事故現場空拍畫面，直升機駕駛艙已被燒毀，沒有人員生存跡象。媒體報導，機上除了機組人員與總統、外交部長外，還有其他伊朗官員，如東亞塞拜然省省長馬利克（Malek Rahmati）也罹難。

伊朗國內對於高官同時罹難傳出不少陰謀論。有一派認為是遭到敵國特工破壞的斬首行動，畢竟雙方前陣子才互相攻擊本土，且相較伊朗的攻勢規模，敵國的回擊力度不大，當時就有人認為還會有「大條的」行動。另一派認為是伊朗內部的政治鬥爭導致的暗殺，因為保守派的萊希於2021年當選總統後，曾下令收緊道德律法、鎮壓反政府抗議活動，引發伊朗國內相當爭議。但單純就是空難，如天候不佳導致駕駛員迷失方向撞山，或是機械故障等因素，也不能排除。

▲ 伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

萊希死亡後，依照伊朗法律，由第一副總統接任代理總統，但須經最高領袖哈梅內依（Ali Khamenei）審核確認。而由代理總統最重要的任務，是與國會議長和司法部長組成委員會，在50天內安排新總統的選舉。

伊朗目前是中東戰爭與俄烏戰爭的支援國之一，近期的中俄伊準結盟關係與沙伊和解，都是國際戰略的要事，是否會因為總統死亡而產生變數？

大部分專家認為不會，因伊朗做戰略與外交決策的是最高領袖哈梅內依和伊斯蘭革命衛隊（IRGC），總統與外長只是政策執行長，所以伊朗的對外政策應不會有太大的改變。

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