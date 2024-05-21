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烏俄戰爭凸顯尊重各國主權的重要　「和平」是長久之計

我們想讓你知道…國際社會必須通過和平手段解決這場危機以避免更大的災難。烏俄戰爭也提醒我們，只有在尊重國際法和各國主權的基礎上，才能實現長久的和平與穩定。

▲ 對烏克蘭而言，烏俄戰爭造成了大量人員傷亡和巨大的經濟損失，數百萬烏克蘭人被迫流離失所，城市基礎設施遭到嚴重破壞。（圖／路透）

● 黃晟嘉／世新大學學生

目前的烏俄戰爭是近年來國際政治舞台上最具影響力的事件之一。這場衝突源自於2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭，這也進一步激化了地緣政治緊張局勢。

首先，先了解烏俄戰爭的背景。這場衝突源於烏克蘭尋求與西方國家建立更緊密的關係，尤其是在經濟和軍事方面。2014年烏克蘭的親歐盟示威活動推翻了親俄總統亞努科維奇，隨後克里米亞被俄羅斯兼併。這一舉動遭到國際社會廣泛譴責，但也顯示出俄羅斯對其周邊地區安全的關切。

戰爭對烏克蘭和全球帶來了深遠影響。對烏克蘭而言，這場戰爭造成了大量人員傷亡和巨大的經濟損失，數百萬烏克蘭人被迫流離失所，城市基礎設施遭到嚴重破壞。而對全球來說，戰爭引發的能源危機和糧食供應鏈中斷，直接影響了世界經濟。歐美對俄羅斯實施的嚴厲制裁也進一步加劇了全球經濟的不穩定。

▲ 西方國家對烏克蘭提供了大量軍事和經濟援助，並在外交上對俄羅斯施加了前所未有的壓力。（圖／CFP）

這場戰爭也顯示出國際社會在維護主權和國際法方面的立場，西方國家對烏克蘭提供了大量軍事和經濟援助，並在外交上對俄羅斯施加了前所未有的壓力，這種援助不僅體現了對烏克蘭主權的支持，也表明了國際秩序不容侵犯的堅定態度。

針對解決方案，國際社會應加強外交努力，促進雙方通過談判解決分歧。烏克蘭需要保障其主權和領土完整，俄羅斯則需要安全保障以避免北約進一步擴張的威脅。各方應在國際組織的斡旋下，尋求一個雙方都能接受的和平解決方案。

總結而言，烏俄戰爭不僅是兩國之間的衝突，更是涉及全球秩序和安全的重大事件。國際社會必須通過和平手段解決這場危機以避免更大的災難。這場戰爭也提醒我們，只有在尊重國際法和各國主權的基礎上，才能實現長久的和平與穩定。

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關鍵字: 烏俄戰爭 烏克蘭 俄羅斯 主權 國際法 和平 國際 黃晟嘉 雲論

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