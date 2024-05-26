馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

▲ Netflix的英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）在IMDb 8.0、爛番茄84%的分數引起了熱烈關注。（圖／Netflix）

● 作者／小資媽媽今天也很厭世的追劇

被人誘姦很神奇吧？你都還沒發現你就被誘姦了。

你在他家沙發上嗑搖頭丸昏倒，他用噁心的雙手扯下你褲子，你下意識覺得他逼你做的事情不好，但你還是一直回去。

然後開始想：我他媽自尊心有這麼低、我他媽想成功的渴望有這麼高，竟然會讓我一直回到這個男人的家，讓他性侵我，只為了淺嚐成功的感覺？

「你是受害人，不能怪自己」

有道理，但老實說，當你昏迷第五次醒來發現他含著你老二時，就應該別回去了。

▲ 瑪莎給唐尼的愛，是讓唐尼對自己有信心的安全感？（圖／Netflix提供）

在《馴鹿寶貝》中這一整段的自白都相當誠實，也非常觸目驚心。

如果說瑪莎給唐尼的愛，是讓唐尼對自己有信心的安全感；那麼達里安這位製作人，給唐尼的就是「機會」，甚至可以說是一線生機。

機會有多難得？這件事情我似乎是進入影視業之後才真真切切的理解這件事情，我大概會形容這個圈子就是一個個過於飽和的魚池，每隻魚都很餓，都不斷地觀察著岸邊是否有人靠近，只要有人，大家就會聚集，然後開始等待餵食，食物只要一下來，瞬間就會被吃完。

但食物很少，這也代表機會很少，有時候成名的機會低到讓人覺得不如去買張彩卷都還比較有可能，那麼大家為什麼還留下來呢？為了那一點點的飼料？還是為了一個換缸的理由？從疏於照顧的魚池，換到越來越漂亮的魚缸中，然後得到更好的對待、更多的觀賞？

或許都有，但也很大一部分是因為這裡總是有各式各樣看起來「有機會」的「機會」，這總是讓人想要賭一把，或許這次，就能賭對了呢？

▲ 影視業就像是個過於飽和的魚池，每隻魚都很餓，但食物很少，有各式各樣看起來「有機會」的「機會」。（圖／Netflix提供）

於是唐尼賭上了達里安，一位已經成名的製作人，這一名製作人可以有機會將自己的作品推上平台、有機會讓自己的才華被看到、有機會讓自己得到所有夢寐以求的一切。

這些機會讓唐尼願意一再回去，而在這樣的過程中也讓唐尼不斷的損毀自己的熱情以及信心，直到完全瓦解。

我想這樣的心路歷程或許很多人都有過，即使不是遭遇到同樣殘酷的對待，也多少會有類似的自我否定。

那是世界的崩壞、人性的塌陷，更多的是對自我的責難。

「我明明知道那是錯的，為什麼我還要相信？」

「我明明知道不可能，為什麼我還要相信！」

「我明明知道不應該，為什麼我還要繼續？」

全世界都好像沒有任何人比自己更討厭自己，「我就是個蠢蛋」、「就是個沒用的人」，所有惡毒的字眼來形容自己好像都不夠。

「我本來不想讓你們知道，因為我不想讓你們瞧不起我，不把我當男人。我覺得我不像個男人，竟然讓這種事發生在我身上」

除此之外，針對男性的性侵，也是近幾年來才開始受到關注，某方面來說，男性要坦承這件事情，就等同於承認自己是失去了「男人」應有的姿態，於是當唐尼跟家人坦承被性侵，同時出櫃的時候，他也是用了類似的說法。

直到唐尼父親也坦承：「我從小在天主教會中長大。」

在歐洲「教會侵犯未成年」的問題非常嚴重，在2021年法國天主教的教會高層曾經集體下跪道歉，因為在過去70年之間，法國天主教居然至少性侵了21.6萬未成年，其中有超過 3000 名神職人員參與其中，這是相當驚人的數字。

▲ 波蘭近200名示威群眾2018年時，曾在華沙街頭抗議天主教會兒童性侵案。（圖／美聯社）

或許唐尼爸爸平日的態度，都只是為了掩蓋往日傷口的面具，他內心的柔軟，在此刻與唐尼相互理解。

儘管如此，當唐尼處理好瑪莎的事情之後，唐尼看著達里安給自己的留言「你很有才華」，最終卻是選擇回去找達里安了，兩人會面，達里安一樣用不平等的姿態稱讚唐尼的勇敢，他完全沒有覺得唐尼會影響到自己什麼，甚至還提出有工作的機會。

這一段的潛台詞或許就是：我們並不對等，我擁有你沒有的更多資源，你對我來說不算什麼，我可以原諒你，你想要工作？我可以給你。

於是，好不容易在漸漸起色的工作以及家人認同找回尊嚴的唐尼，又瞬間落入地獄：對自己的否定、對自我認同的崩解，只好再度重新打開了瑪莎的留言，回到了這段從有毒同理開始的依戀。

故事沒有告訴我們他是否接受了這個機會，或許還是有吧？我猜。

儘管我內心深處是希望他拒絕了。

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