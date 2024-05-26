ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

我們想讓你知道…如果說瑪莎給唐尼的愛，是讓唐尼對自己有信心的安全感；那麼達里安這位製作人，給唐尼的就是「機會」，甚至可以說是一線生機。

▲ Netflix的英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）在IMDb 8.0、爛番茄84%的分數引起了熱烈關注。（圖／Netflix）

● 作者／小資媽媽今天也很厭世的追劇

被人誘姦很神奇吧？你都還沒發現你就被誘姦了。

你在他家沙發上嗑搖頭丸昏倒，他用噁心的雙手扯下你褲子，你下意識覺得他逼你做的事情不好，但你還是一直回去。

然後開始想：我他媽自尊心有這麼低、我他媽想成功的渴望有這麼高，竟然會讓我一直回到這個男人的家，讓他性侵我，只為了淺嚐成功的感覺？

「你是受害人，不能怪自己」

有道理，但老實說，當你昏迷第五次醒來發現他含著你老二時，就應該別回去了。

▲ 瑪莎給唐尼的愛，是讓唐尼對自己有信心的安全感？（圖／Netflix提供）

在《馴鹿寶貝》中這一整段的自白都相當誠實，也非常觸目驚心。

如果說瑪莎給唐尼的愛，是讓唐尼對自己有信心的安全感；那麼達里安這位製作人，給唐尼的就是「機會」，甚至可以說是一線生機。

機會有多難得？這件事情我似乎是進入影視業之後才真真切切的理解這件事情，我大概會形容這個圈子就是一個個過於飽和的魚池，每隻魚都很餓，都不斷地觀察著岸邊是否有人靠近，只要有人，大家就會聚集，然後開始等待餵食，食物只要一下來，瞬間就會被吃完。

但食物很少，這也代表機會很少，有時候成名的機會低到讓人覺得不如去買張彩卷都還比較有可能，那麼大家為什麼還留下來呢？為了那一點點的飼料？還是為了一個換缸的理由？從疏於照顧的魚池，換到越來越漂亮的魚缸中，然後得到更好的對待、更多的觀賞？

或許都有，但也很大一部分是因為這裡總是有各式各樣看起來「有機會」的「機會」，這總是讓人想要賭一把，或許這次，就能賭對了呢？

▲ 影視業就像是個過於飽和的魚池，每隻魚都很餓，但食物很少，有各式各樣看起來「有機會」的「機會」。（圖／Netflix提供）

於是唐尼賭上了達里安，一位已經成名的製作人，這一名製作人可以有機會將自己的作品推上平台、有機會讓自己的才華被看到、有機會讓自己得到所有夢寐以求的一切。

這些機會讓唐尼願意一再回去，而在這樣的過程中也讓唐尼不斷的損毀自己的熱情以及信心，直到完全瓦解。

我想這樣的心路歷程或許很多人都有過，即使不是遭遇到同樣殘酷的對待，也多少會有類似的自我否定。

那是世界的崩壞、人性的塌陷，更多的是對自我的責難。

「我明明知道那是錯的，為什麼我還要相信？」
「我明明知道不可能，為什麼我還要相信！」
「我明明知道不應該，為什麼我還要繼續？」

全世界都好像沒有任何人比自己更討厭自己，「我就是個蠢蛋」、「就是個沒用的人」，所有惡毒的字眼來形容自己好像都不夠。

「我本來不想讓你們知道，因為我不想讓你們瞧不起我，不把我當男人。我覺得我不像個男人，竟然讓這種事發生在我身上」

除此之外，針對男性的性侵，也是近幾年來才開始受到關注，某方面來說，男性要坦承這件事情，就等同於承認自己是失去了「男人」應有的姿態，於是當唐尼跟家人坦承被性侵，同時出櫃的時候，他也是用了類似的說法。

直到唐尼父親也坦承：「我從小在天主教會中長大。」

在歐洲「教會侵犯未成年」的問題非常嚴重，在2021年法國天主教的教會高層曾經集體下跪道歉，因為在過去70年之間，法國天主教居然至少性侵了21.6萬未成年，其中有超過 3000 名神職人員參與其中，這是相當驚人的數字。

▲ 波蘭近200名示威群眾2018年時，曾在華沙街頭抗議天主教會兒童性侵案。（圖／美聯社）

或許唐尼爸爸平日的態度，都只是為了掩蓋往日傷口的面具，他內心的柔軟，在此刻與唐尼相互理解。

儘管如此，當唐尼處理好瑪莎的事情之後，唐尼看著達里安給自己的留言「你很有才華」，最終卻是選擇回去找達里安了，兩人會面，達里安一樣用不平等的姿態稱讚唐尼的勇敢，他完全沒有覺得唐尼會影響到自己什麼，甚至還提出有工作的機會。

這一段的潛台詞或許就是：我們並不對等，我擁有你沒有的更多資源，你對我來說不算什麼，我可以原諒你，你想要工作？我可以給你。

於是，好不容易在漸漸起色的工作以及家人認同找回尊嚴的唐尼，又瞬間落入地獄：對自己的否定、對自我認同的崩解，只好再度重新打開了瑪莎的留言，回到了這段從有毒同理開始的依戀。

故事沒有告訴我們他是否接受了這個機會，或許還是有吧？我猜。

儘管我內心深處是希望他拒絕了。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「小資媽媽今天也很厭世的追劇」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►別再爭論核能行不行　產業脫碳轉型才是缺電焦慮的解方

►因應「台灣有事」　日本確保能源供應並深化同盟

►游盈隆／近期國會內外亂象是不可避免的嗎？

►行政權過度擴張　增加一點立法權剛好而已

投稿
申訴
關鍵字: 馴鹿寶貝 小資媽媽今天也很厭世的追劇 性侵 跟騷 性別 不平等 唐尼 瑪莎 蓋德 甘寧 劇評 Netflix

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去
別再爭論核能行不行　產業脫碳轉型才是缺電焦慮的解方
團隊凝聚力比「天才員工」更重要！開除1位「破壞者」..
因應「台灣有事」　日本確保能源供應並深化同盟
游盈隆／近期國會內外亂象是不可避免的嗎？

推薦閱讀

馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

別再爭論核能行不行　產業脫碳轉型才是缺電焦慮的解方

鄧鴻源／藝人不跪舔能活？　伍佰用態度贏得粉絲尊敬

因應「台灣有事」　日本確保能源供應並深化同盟

菸捐15年未調整！　提高菸捐支持乳癌篩檢與治療

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

行政權過度擴張　增加一點立法權剛好而已

游盈隆／近期國會內外亂象是不可避免的嗎？

「輕太空太陽能」是綠能新選擇　向天空種電去！

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

相關文章

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

知名藝人賀軍翔位於北市中山區住處，24日遭到北市警局松山分局警員上門搜索，當場帶走賀軍翔的手機，據悉他是遭一名酒店紅牌公關提告妨害性自主，被..

5小時前

家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚

家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚

女學生床上跪趴等數學老師「喬脊椎」…慘被性侵　他賠錢換緩刑

女學生床上跪趴等數學老師「喬脊椎」…慘被性侵　他賠錢換緩刑

女員工到職第一天「辦公室內遭性侵」！胸前驗出老闆的DNA

女員工到職第一天「辦公室內遭性侵」！胸前驗出老闆的DNA

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客　在場人士曝：兩人「互動親密」

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客　在場人士曝：兩人「互動親密」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

馴鹿寶貝》名為「機會」的有毒誘..

馴鹿寶貝》名為「機會」的有毒誘..

核能行不行？產業脫碳轉型是解方

不舔共能活？　伍佰用態度得民心

確保能源供應　因應「台灣有事」

提高菸捐　支持乳癌篩檢與治療

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面