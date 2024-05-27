新竹市長滿意度墊底　豐邑建案事故連環爆

▲ 《遠見雜誌》27日公布2024縣市長施政滿意度調查結果，基隆市長謝國樑以39.3%的滿意度墊底，新竹市長高虹安以43.1%的滿意度，排倒數第二。（圖／翻攝《遠見》）

● 作者／鬼才阿水

台北經驗新竹實現，繼前台北市長柯文哲連續三年蟬聯施政滿意度墊底後，新竹市長高虹安也繼承接柯文哲的「傳統」，在2023年的縣市長施政滿意度調查中敬陪末座，並在今年2024年有了十足的進步，成為倒數第二，贏過基隆市長謝國樑。

寫文的當下，新竹市關埔地區的豐邑晴空匯傳出火災，從昨天晚上至今天早上九點我經過時，仍有許多住戶困在其中，甚至傳出兩名消防員因公殉職，一戶售價高達六千萬，卻連最基本的保護住戶安全都做不到，而新竹市政府至今也沒看見任何動作。

新竹市政府的角色為何？至今我仍看不到。

豐邑建設對新竹人一定不陌生，特別是過個橋之後就到的竹北，去年竹北傳出多次天坑事件，就是豐邑建設所造成的，但豐邑與新竹縣長楊文科的好交情早已不是新聞，今年三月更有楊文科疑涉貪遭檢調帶離搜索，直到深夜才交保的新聞傳出。

有關係很多事情就沒關係。

身為新竹人，對於新竹縣市如今正發生的一切我感到很遺憾，過去多少人都告訴我不要再做表態，以免自己的公司與商業合作受到牽連，但要我持續視而不見，真的就不是我當初要走到幕前的初衷了。

▲ 去年竹北傳出多次天坑事件，就是豐邑建設所造成的。（圖／記者陳凱力攝）

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