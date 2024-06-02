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背著善宰跑》下雨了　也是奇蹟發生的時刻

我們想讓你知道…有時候我們想要救人，有時候我們也需要別人拉一把，珍貴的心意成為了奇蹟，不論過去或未來，一次又一次無悔地向對方奔去。

● 文／不看戲會死！

「這種時刻每個人至少都會遇到一次。那一刻，我感覺世界都背棄了我。但這句話之前是誰說的呢？今天真是美好的一天，所以試試看，下雨的時候，試著一邊生活一邊等待雨停。所以，善宰，當你想死的時候，就再忍耐一天吧。這樣我就可以回去救你了。」

「你知道我最討厭什麼嗎？下雨。當我整天從泳池裡出來，而且又濕又下雨時，覺得非常惱火和討厭。但是，我第一次見到你的那天下雨了？這是美好的一天。我一輩子都討厭的事情怎麼會在一瞬間變得更好？下雨了，小率，我非常喜歡你。」

人生怎麼不會下雨？但是人生也不會總是下雨天。

或許稱不上是奇蹟，但是由愛奇藝國際站獨家播出的《背著善宰跑》像是小率一樣，明朗向我跑了過來，告訴我們再撐一下下，就能夠等到放晴的那天。

我們是善宰還是小率呢？有時候我們想要救人，有時候我們也需要別人拉一把，珍貴的心意成為了奇蹟，不論過去或未來，一次又一次無悔地向對方奔去。

▲ 有時候我們想要救人，有時候我們也需要別人拉一把。（圖／IG）

為了拯救一個人，即使失去生命也在所不惜，但是那如果這個也沒用的時候，還剩下什麼，那就是記憶了，被抹去愛情的記憶，那還是記憶嗎？

「難道那個男人就要這樣活著，忘記真正愛過的女人的一切嗎？這是悲傷的結局。」

「這是幸福的結局。從女人的角度來看。她救了男人。」

「相反地，她失去了她的愛。失去愛情後會幸福嗎？看吧，這是悲傷的結局。我不喜歡這個結局。」

我們是善宰還是小率呢？明知道結局還會做一樣的選擇嗎？

那時候我想，有時候明明知道是結局為什麼還會這麼做呢？

或許明白了，如果沒有那些愛過的記憶，就彷彿沒有愛過的人生一樣。

當回憶翻湧而來，就算有許多傷痛，同時也伴隨著愛與被愛的記憶，成為一個完整的自己。那時候的你會回憶起什麼呢？

下雨了，也是奇蹟發生的時刻。

▲ 當回憶翻湧而來，就算有許多傷痛，同時也伴隨著愛與被愛的記憶，成為一個完整的自己。（圖／愛奇藝提供）

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● 本文獲授權，轉載自「不看戲會死！」臉書專頁。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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