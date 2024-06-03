富邦美術館門票要價1200元　民主台灣開藝術平權倒車？

▲ 富邦美術館館長翁美慧介紹西班牙藝術家Jaume Plensa為美術館廣場創作的作品〈光與愛〉，代表著富邦美術館希望把光帶給城市，將愛傳遞出去，讓台北市成為充滿希望的城市。（圖／富邦美術館提供）

● 簡秀枝／《典藏》雜誌社長

具有博士學位、多才多藝的富邦美術館館長翁美慧，不同於一般館長，從外表、理念，到行事作風都別具一格，值得拭目以待。而其中值得關注的是，富邦美術館的門票訂價策略。門票高達新台幣1,200元，令許多市民望票亭興嘆。根據倫佐．皮亞諾建築工作室（Renzo Piano Building Workshop，RPBW）合夥人喬斯特．莫爾惠森（Joost Moolhuijzen）所詮釋的「美術館建築」必須符合兩個主要目的：其一為藝術服務，其二為參觀藝術的公眾服務。在????息萬變、高度競爭的環境中，「優質美術館」必須同時為藝術與公眾服務，成為一個堅實而鼓舞人心的庇護所。換言之，展覽必須精湛到位、深入豐富，同時，對於參觀民眾必須從票務、動線、氛圍，讓留下「值回票價」的感受，才是一流美術館的目標。目前富邦美術館的門票為1,200元，早鳥優待票880元，限量2萬張。其中，富邦集團員工可以享受專屬套票680元，限量3萬6,000張。愛心票600元，高中（含）以下學生優待票200元。

▲ 巴黎羅浮宮、龎畢度中心的門票約在17歐元之下，比富邦美術館入場費便宜。（圖／取自pixabay）

相對於其他美術館的訂價：台北市立美術館（以下簡稱北美館）30元至15元間；歷史博物館普通票100至50元間；故宮博物院北部院區350元至320元間；奇美博物館200元至150元間，而特展「從拉斐爾到梵谷—英國國家藝廊珍藏展」則是全票550元，早鳥350元，「周三藝享票」1,500元，則是給企業包場的VVIP票，內含尊榮服務與配套出版品。反觀國外的門票訂價，最貴是美國大都會博物館28美元；巴黎羅浮宮、龎畢度中心在17歐元之下，英國國家博物館甚至免費，入口有個捐贈箱，讓有心回饋的人，自由樂捐。

那麼，為什麼富邦美術館門票訂價特別昂貴？基於使用者付費，像北美館因屈就民意代表壓力，以不合理的30元對外開放，並不值得鼓勵。但參觀一趟美術館收1,200元，就算預購早鳥票，或享優惠價的富邦員工，都超乎一般受薪家庭的娛樂開銷。

▲ 富邦美術館開幕推出雙檔展覽，史無前例大規模展出海內外多位大師級作品。（圖／富邦美術館）

富邦美術館高層解釋，由於集團投資在A25美術館的土地和建築物，高達100億元，在使用者付費原則下，收1,200元門票，並不為過。尤其一張門票三層享受，一是近距離體驗倫佐．皮耶諾的美術館建築外表與內部空間；二是可以參觀「真實本質：羅丹與印象派時代」展覽，百餘件羅丹雕塑及塞尚等多位印象派名家精品；三為「富邦典藏展．觸動」是富邦珍稀藏品首度向大眾公開，包含已故華人藝術家常玉、朱沅芷、趙無極，以及在華人現當代藝術史上，具關鍵地位的當代藝術家江賢二、王懷慶與蘇笑柏作品。

但外界不以為然，也提出多個反駁理由：富邦貴為台灣第一的獲利金控集團，2024年4月自結合併稅前淨利158.5億元、稅後淨利130.3億元，月增62.77％、年增65.14％，累計今年前四月合併稅後純益434.1億元，年增近一倍，每股稅後純益（EPS）3.34元。子公司台北富邦銀行及富邦證券，單月及累計前四月稅後純益皆創下歷年同期新高。富邦人壽2024年4月稅後純益為90.9億元，累計稅後純益為265.2億元，單四月及累計前四月獲利，較去年同期分別成長76％及114％。亮麗成績，除了富邦上下同心合力外，也是台灣撫育本地企業成長茁壯，尤其人壽保險，更是民眾打造堆疊出來的成果。該美術館使用台北市信義區A25公有地，享受容積獎勵措施，五層樓美術館背後即兩大棟52層高樓，聳入雲霄，價值連城。相對於前面的美術館，彷彿成樣板，既享市有財產，略作回饋並非強求。

▲ 富邦集團亮麗的成就，除了歸功於員工上下同心合力外，台灣社會對本地企業的撫育也功不可沒。（圖／富邦金控提供）

藝術文化平權已是全世界潮流，台灣在民主平權奮鬥多年，走在世界前頭，藝術平權怎可開倒車？據「2023年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣排名第六，為2012年以來最佳表現。經貿發展突飛猛進，文化藝術軟實力，更需迎頭趕上。富邦集團是國內企業佼佼者，有能力和義務協助政府修補藝術文化軟實力的落差。期待對台北市民、藝術愛好的普羅大眾，展現更多的善意與慷慨，讓藝術可以更生活與普遍化，洋溢更多「光與愛」！

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