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林忠正／TikTok成功關鍵在強大演算法　用戶情報一把抓

我們想讓你知道…臉書以及Instagram，競爭力都不如TikTok ，為什麼呢？關鍵就在資訊演算法的高低差距太大了！

▲ 美國聯邦參議院4月23日通過法案，給予TikTok的中國母公司「字節跳動」約9個月的時間出售在美國的資產，否則TikTok將被禁止在美國上架，此法案也在隔天獲得美國總統拜登簽署。（圖／路透）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

2024年至今最大的頭條新聞，就是TikTok（抖音）終於被美國國會立法進行裂解。今年四月，美國政府剛通過爭議性極大的法案，規定總部設於北京的字節跳動公司（ByteDance）必須在6個月內出售旗下子公司TikTok（影音分享平台）的股權，脫離中共掌控。否則，美國將全面禁用TikTok。TikTok的盛況終於走到關鍵的拐點。美國認為TikTok背後的影武者不斷挑戰民主國家的普世價值，決定閹割TikTok。

今年初TikTok公司的估值就高達二千八百億美元。依據美國現在的規定，TikTok將難找到美國買家出得起這個價格。如果出售TikTok卻不包括它價值最高的獨特演算法，就等於買到名單和使用的影音資料庫而已；估價就就天差地別了！若將演算法打包在內，一起隨TikTok岀售，中國數據產業巨擘的「字節跳動」集團，全球的競爭優勢很可能就流失了，因此母公司和旗下各子公司估值勢必大打折扣了！

「字節跳動公司」集團和TikTok都是收集和販售個人資訊的大數據廠商

據說抖音（TikTok）的名字是來自中國母公司「字節跳動」的創辦人張一鳴的創想。若以台語念出TikTok的發音，你會發現「TikTok」很像台話的「????迌」，有著玩耍、遊戲、好玩的意思，張一鳴取這個名字，很可能是出生福建，熟悉閩南語之故。不過，很早以前就有首Kesha唱的歌，歌名叫「Tik tok」，是一般英文形容時鐘滴答走的聲音。

▲ 字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

TikTok的商標名稱具有中外語言的多重涵義，名字取得真好！TikToK前身的中國版就是「抖音」。「抖音」能在短時間內由中國到風靡全球，讓大多數青少年趨之若鶩，響亮的名字，多少有些貢獻！抖音的母公司「字節跳動公司」成立於2012年，同年8月在中國推出「今日頭條」，該平台利用大數據，分析使用者閱讀和搜尋的內容，根據這些習慣推薦讀者資訊和文章，2013年底訂閱者就突破了千萬人。但是，若沒有中共的支持，誰在中國都辦不了新聞媒體！

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TikTok靠華爾街資金　才能在全球快速崛起！

透過海外募資，「字節跳動公司」開始有了大錢，能從競爭對手的應用中挖來熱門的內容製作人，並向他們支付報酬，進行獨家創作。這種短影音的產品概念吸引了美國大型基金的眼光。2014年紅杉基金就帶頭投入1億美元。到了2017年美國各著名投資機構投入「字節跳動」的資本已超過10億美元。

有了資金，2016年「字節跳動」的子公司「微播視界科技有限公司」在2016年9月首次發布中國國內的短板影音新平台「抖音」。不到一年抖音在中國的使用者就突破了一億人。2017年，「字節跳動」以8億美元收購了中國創始者在美國創辦的手機應用公司「Musical.ly」。「字節跳動」認為 Musical.ly 和抖音具有協同效應。兩者合併後，正式以「TikTok」為名，大舉打入歐美市場。一舉成功的「字節跳動」在2017年底活躍使用人數就超過2億人，2018年《富比世》對其估值也高達到750億美元，成為當時全球最大的獨角獸企業。

▲ 「字節跳動」在2017年底活躍使用人數就已超過2億人。（圖／路透）

隨著「TikTok」的成功浪潮，全球活躍使用人數到了2024年估計至少有15億人之多，「TikTok」號稱美國的使用人數有1.5億人。即使在台灣，估計也有565萬名18歲以上的TikTok 使用者。不過，真正使用者的數字是所有平台的機密，因為牽涉到公司估值以及廣告收費的高低。各種網路平台總會自吹自擂！

TikTok為什麼能壟斷全球影音社交平台？

類似TikTok的影音分享平台，在全球各地都有，而且也一直有新創的平台出現。TikTok卻能保持獨大的成功秘密在哪裡？為什麼連大型跨國的影音社交平台，例如著名的臉書以及Instagram，競爭力都不如TikTok ，為什麼呢？關鍵就在資訊演算法的高低差距太大了！

因為臉書以及Instagram，包括其他影音社交平台，它們的演算法局限在親友之間的內容推送（也就是說，這種演算法僅有能力管理數量較小的內容推薦），並且也僅能聚焦於短影片，但是TikTok的演算法則能同時管理所有用戶內容的推薦，以致於在處理大量的影音內容及市場推廣上，TikTok演算法的確具有其獨特的優異性。

▲ 「字節跳動」成功關鍵在於強大的資訊演算法。（圖／路透）

由於「字節跳動」集團，包括中國國內的抖音以及境外的TikTok，除了全面儲存用戶所有的歷史資料之外，而且能透過大數據的搜尋及分析技術。這個集團不但能充分掌握每個使用者的個人私密資料，包括開戶現在的一切資訊：每個使用者在不同時間點及地點的觀賞、創作、評論、推薦對象、以及親友網絡及交往狀況 、等等，連父母、配偶、子女和親友都無法全面性得知的個人隱私資料，TikTok卻都有！

從這些歴史資料，TikTok絕對有能力分析全球每個使用者的個人的政治立場、投票意向、政黨的傾向、個人專長、工作的歷史和現狀、個人住家及遷徙歴史、個人交往的朋友圈及親疏狀況......等等連情治機關都難以取得的歴史資料和分析結果。相比之下，一般商業或社交網路平台採用範圍有限的演算法，遠遠不如TikToK可以應用全面性資訊的強大演算法。一般商業及社交平台雖也可以可取得個人消費的歴史、偏好和模式、等等資料和分析，但大多受限於一般商業行銷和應用而已！

▲ TikTok絕對有能力掌握連情治機關都難以取得的歴史資料和分析結果。（圖／周刊王）

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