中國海軍越過日本海成新常態　深化戰略同盟並持續對話

▲ 中國無人偵察機今年3月26日闖入日本海上空。（圖／日本國防衛省）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年3月26日，日本防衛省統合幕僚監部證實，一架中國大陸偵察型無人機單獨從大陸飛來，在日本海上空活動。這事件顯示了中國海軍在日本海的活動逐漸形成了類似於針對台灣的「新常態」，引起了安全保障相關人士的關注。近年來，中國大陸除了派遣戰艦和軍用飛機越過台灣海峽的「中線」外，還反復派遣各種軍用無人機繞台飛行。

「新常態」一詞最初是在2014年5月習近平國家主席視察河南省時提出，但現在也被用於描述涉及台灣的情況。這源於2022年8月4日，中國海軍以美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，進行了大規模的軍事演習，意圖封鎖台灣。此後，中國海軍通過多次逾越台灣海峽的「中線」並逼近台灣領空和領海，導致台灣海峽現狀喪失，「新常態化戰略」應運而生。

▲ 2022年8月4日，中國海軍以美國國會眾議院議長裴洛西訪台為由，進行了大規模的軍事演習，意圖封鎖台灣。（製圖／ETtoday視覺中心）

本文將分析中國海軍對日本的「新常態化戰略」，重點放在日本海上，同時提出相關的對策建議。

中國海軍突破：首次穿越對馬海峽及其戰略意圖

2008年10月，中國海軍的四艘艦艇首次穿越對馬海峽和日本海，經津輕海峽南下太平洋，然後穿越琉球群島之間的宮古島，最終返回港口。自2010年以來，中國海軍開始加強對東海的進入活動。這一系列行動的原因包括對2008年全球經濟衰退的反應，特別是在早期經濟復甦帶來的自豪感，以及基於其經濟實力和現代化武器裝備的「海洋強國」戰略。

2009年，中國海軍艦艇首次繞行日本，然而，這些活動的重心在太平洋而非日本海。同年11月，包括擁有最新主動式相位陣列雷達及垂直發射系統第三代飛彈的052C型驅逐艦在內的四艘中國海軍艦艇通過了沖繩本島和宮古島之間的海域，進入太平洋。因此，日本海峽、日本海和津輕海峽─宗谷海峽的通航成為中國多樣化進入太平洋的路徑之一，並引起了日本防衛省的關注。

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中俄海軍聯合演習：從「東方-2022」到「北部-聯合2023」

自2010年代以來，中國海軍通過與俄羅斯的聯合航行，旨在提高兩國海軍的聯合行動能力，並維護國際和地區的戰略穩定。2022年，中國艦艇首次參加俄羅斯軍隊的大規模演習「東方-2022」，並在海域進行了中俄海軍艦艇的連續射擊訓練，隨後進行了第二次中俄聯合航行。

▲ 2021年10月18日，中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇同時穿越津輕海峽。（圖／CFP）

2023年，中國大陸北部戰區主辦的「北部-聯合2023」聯合軍演在日本海舉行，俄羅斯海軍也參加其中。隨後，中俄艦隊通過宗谷海峽進入鄂霍次克海進行了聯合航行。這一行動被中國國防部描述為「兩國海軍艦船在太平洋西部和北部相關海域進行的第三次海上聯合巡航，與當前的國際和地區形勢無關」。

中國大陸在日本海的活躍與中俄軍事合作的深化

中國艦艇在加強與俄羅斯的合作的同時，也活躍於日本海上。對於中國在日本海的活動，已記錄在令和元年（2019）版的國防白皮書中。截至2024年1月31日，中國軍艦通過對馬海峽的次數已達71次。這顯示中國通過定期巡邏日本海，並透過輿論戰和心理戰，成功地使其他國家不追求與中國利益相抵觸的政策，這與中國軍事行動相一致。

自2016年起，中國軍用飛機首次通過對馬海峽進行了在日本海的活動，包括情報蒐集機和預警機。此後，中俄聯合演習增多，2019年開始，中國大陸和俄羅斯的轟炸機共同飛越對馬海峽進入東中國海的空域。至2024年3月，這種共同飛行已進行了7次。中國軍機通過對馬海峽的次數截至2024年1月31日已達27次。這些活動使得中國在日本海的「新常態化戰略」進一步加劇。此外，中國國防部發言人強調，這種聯合巡航是兩國空軍首次進行的共同空中戰略巡航，突顯了中俄軍事合作的密切關係。中俄持續且頻繁的聯合演習，顯示出兩國在海空領域的合作日益緊密，並對該地區的安全局勢產生了重大影響。

▲ 中俄持續且頻繁的聯合演習，顯示出兩國在海空領域的合作日益緊密。（圖／翻攝自新華社）

無人機入侵：中國大陸新戰略下的日本海

2024年3月26日，根據日本方面的通報，一架中國偵察型無人機（WZ-7）從中國方向飛來，在日本海上空盤旋轉向後，朝著西北方向飛走，日本航空自衛隊戰機緊急升空進行應對並監控。這次事件具有重要的意義。

這架無人機展現了中國大陸單獨無人飛行的能力，利用先進的衛星和慣性導航技術，未來可能出現多架無人機的飛行情景。

WZ-7具有長時間滯空和高空飛行的特性，可能導致日本海監視的需求增加，同時也可能對其他飛機的應急反應提出挑戰。這次飛行是從大陸直接飛來，而不是通過對馬海峽，這標誌著中國軍隊對日本海域活動實施新的策略。

日本應對中國大陸新常態戰略的多重對策

為了遏制「新常態化」發展，日本只能採取強化自身防禦體制、加強與美國的合作、以及與其他同盟國合作的對策。首先，強化自身防禦包括增加海上自衛隊與海上保安廳的協調，並加強航艦、巡邏艦、巡邏機的投入。其次，美日定期在日本海進行聯合訓練和監視。然而，對中國軍艦和飛機的監視也引發北韓背向監視的擔憂。

▲ 為了遏制「新常態化」發展，日本只能採取強化自身防禦體制、加強與美國的合作、以及與其他同盟國合作的對策。（圖／路透）

中國「新常態」逐步深化 加強防禦並持續對話

中國大陸在台灣周邊與日本海的「新常態化戰略」正逐步深化，對台灣及日本構成了持續的挑戰。隨著中國人民解放軍活動的增強，特別是在無人機和海空軍的協同作戰能力方面，台日均必須迅速適應並加強防禦措施，共同應對這一新興的戰略威脅。

同時，通過外交和多邊對話，努力促進兩岸多元交流，才能有效維護維護地區穩定及兩岸的和平與安全。

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