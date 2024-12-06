川普重返白宮　一場顛覆美國未來的政治風暴

▲川普（Donald Trump）成功擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），再次入主白宮，象徵著共和黨勢力的全面回歸。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年美國總統大選已然落幕，但其影響卻遠未平息。川普（Donald Trump）成功擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），再次入主白宮，象徵著共和黨勢力的全面回歸。

同時，這次選舉也暴露了美國社會在政治、經濟與文化層面上的深刻分裂。共和黨強勢掌控白宮及國會，而民主黨則因大敗陷入內部分裂。本文將深入分析川普勝利的意義，並探討美國未來可能的走向。

共和黨的全面勝利 改變中的搖擺州格局

2024年選舉結果顯示，川普在多個關鍵搖擺州，包括賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、密西根州（Michigan）、威斯康辛州（Wisconsin）、亞利桑那州（Arizona）、喬治亞州（Georgia）、內華達州（Nevada）和北卡羅萊納州（North Carolina）中取得壓倒性優勢，成功翻轉了2020年這些州的選票結果。

這些地區曾是當年拜登（Joe Biden）勝選的重要基礎，但川普此次以更精準的選戰策略和明確的政策訴求，重奪這些州的支持。

值得注意的是，川普得票雖未超越2020年的數字，但共和黨在幾乎所有選區的支持度均出現顯著成長，顯示出其支持者的凝聚力。相比之下，賀錦麗未能延續拜登的票倉優勢，其得票數較2020年拜登大幅下降1,500萬，特別是在城郊地區和藍領階層選民中的支持大幅萎縮。這些現象顯示出，美國政治版圖正朝向更加右傾的方向發展。

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內政與外交 川普2.0的施政主軸

1. 經濟政策的延續與挑戰

川普上任後，將重點放在減稅和促進企業投資。具體政策包括擴大能源產業開發、削減監管，以及降低聯邦政府支出。他特別強調重啟石油與天然氣的全面開採，試圖讓美國能源再度自給自足。但這些措施可能加劇社會的貧富分化與環保壓力。

此外，他計劃進一步限制移民，優先保障美國公民的就業機會，同時大力投資基礎建設，試圖刺激藍領階層的就業市場。這些政策的短期效應或許有助於穩定選民基礎，但長期來看，能否化解深層次的經濟不平等仍存疑。

2. 外交政策 重塑國際格局

川普的外交政策延續其「美國優先」戰略，預期在與盟友的關係上將更加強硬。例如，他提出要求南韓、日本分擔更多的駐軍費用，並暗示可能削減美軍在亞太地區的駐紮規模。同時，他對大陸採取更具壓力的經濟封鎖政策，進一步加強美國在高科技領域的主導地位。

▼川普上任後，將重點放在減稅和促進企業投資，外交政策則延續其「美國優先」戰略。（圖／達志影像／美聯社）

對俄烏戰爭的重大影響

川普的外交轉向對俄烏戰爭的未來發展有深遠影響。他多次批評拜登政府對烏克蘭的大量軍援，認為這不符合美國利益。川普的重點將轉向促成俄烏和談，而非持續軍事支持，這可能帶來以下影響：

1. 烏克蘭的戰爭壓力增大

若美國削減對烏克蘭的軍援，特別是在空防系統與重型武器方面，將顯著削弱其戰場優勢，給俄羅斯創造戰略機遇。普丁（Vladimir Putin）可能趁勢加強對東烏地區的控制。

2. 歐洲盟友的分擔壓力

川普或將要求歐洲國家承擔更多對烏克蘭的支援責任，使得北約成員國面臨更大的財政與民眾壓力。特別是德國與法國，可能不得不在對俄政策上重新調整，以穩定區域局勢。

3. 俄羅斯國際地位的上升

川普可能放鬆對俄羅斯的制裁，普丁則可能藉此鞏固其在歐洲及中亞的影響力，對國際秩序形成挑戰。這將是美俄關係的關鍵分水嶺。

▼川普的重點將轉向促成俄烏和談，而非持續軍事支持。（圖／達志影像／美聯社）

社會分裂的深化與兩黨之爭

川普的回歸無疑鞏固了共和黨的主導地位，但也讓美國的紅藍分裂進一步加劇。在內政上，川普的減稅政策和移民限制，可能得到紅州的高度支持，但藍州則可能對其縮減聯邦福利支出的政策表達強烈不滿。

同時，民主黨內部面臨路線之爭的危機。一方面，建制派被視為大選失敗的責任者；另一方面，以激進派為代表的新興力量正試圖改變黨的傳統方向。這場黨內重組將直接影響民主黨在未來選舉中的競爭力。

▼川普減稅政策和移民限制，可能得到紅州的高度支持，但藍州則可能對其縮減聯邦福利支出的政策表達強烈不滿。（圖／路透）

全球影響 新秩序的形成

川普的重返白宮對美國的國際影響不容忽視。他在中東地區可能進一步與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）合作，加強對伊朗及哈瑪斯（Hamas）的壓力，重新調整加薩地區的權力格局。而在印太地區，對大陸的軍事與經濟圍堵策略將更加明顯，台灣或成為關鍵棋子。

另一方面，川普的單邊主義政策可能削弱美國在多邊組織中的影響力，如聯合國和世界貿易組織，進一步挑戰全球治理的穩定性。

結語

川普的勝利是美國政治的又一次轉折。這場選舉顯示了選民對現狀的不滿和對改革的渴望，但同時也揭露了美國內部分裂的危機。

在未來四年中，川普如何平衡國內外挑戰，既滿足支持者期待，又避免加劇國內與國際對立，將是全球關注的焦點。

▼川普的勝利是美國政治的又一次轉折。這場選舉顯示了選民對現狀的不滿和對改革的渴望，但同時也揭露了美國內部分裂的危機。（圖／路透）

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